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Непомнящий: «Сейчас „Зенит“ переживает счастливое время»

вчера, 17:15

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» может улучить свою игру.

Я скажу так: по моим ощущениям, «Зенит» в порядке сейчас, но ещё не в полном. Это команда, которая знает, что и как делать, каким образом. Очень хорошо укомплектованы питерцы, но, на мой взгляд, «Зенит» переживает сейчас счастливое время. То есть команда всё еще растет, прибавляет от матча к матчу. «Зенит» должен ещё усиливаться за счет того, чтобы каждый на своем месте показывал свой футбол.

Мне очень нравится то, что Семак очень легко и непринужденно, не меняя конструкции, вносит коррективы. Чувствуется скрытый резерв, потенциал. Вот взять Ерохина. Семак может такого футболиста не выпустить в основном составе после того, как он выходил в победных встречах, забил гол в первом туре. Это очень здорово, когда тренер обладает пониманием ситуации и в конкретный день может оставить человека в запасе. Ведь в «Оренбурге» пришлось играть на синтетике, а Ерохин большой, может потянуться, порваться. В итоге Александр выходит на поле во втором тайме, усиливает игру. Выпустил его Семак, как говорится, «на червячка» и не прогадал. И таких примеров много.

Семак дает понять игрокам: «Мы сильнее соперника, причем сильнее в любом составе». Он дал понять футболистам, что если те не выходят, это не значит, что они переведены в запас. Наступит время, игрок выйдет в нужный час и сделает своё дело. Это мне очень нравится. «Зенит» лидер, набрал 9 очков, но пока ещё играет процентов на 60 от своих возможностей. Я думаю, что ребята это понимают. Сейчас «Зенит» переживает счастливое время.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   69 / 809
вчера в 21:17
Все это хорошо, но многие ключевые игроки Зенита возрастные. Что с ними будет через 2 - 3 года? Дзюба - 30 лет, Ерохин - 29 лет, Иванович - 35 лет, Смольников - 30 лет, Ракицкий - 29 лет, Жирков - 35 лет, Шатов - 29 лет, Мак - 28 лет, Нобоа - 34 года, Мевля - 29 лет... Это очень возрастная команда и в этом их проблема, которую придется решать в ближайшие 2-3 года, а смена поколений это всегда сложно.
Fleischjager
Fleischjager
   269 / 809
вчера в 20:35
спартак- утраченные надежды пердив завет
oFANATo
oFANATo
   71 / 809
вчера в 19:22
Это ещё ЛЧ не началась. Да и очки набрали с командами пришедшими из ФНЛ. Подозрительно что первые три тура подогнали с командами из пердива.
Leningrad 84
Leningrad 84
   94 / 809
вчера в 18:19
В том, что Семак чувствует команду и стал хорошим психологом, Непомнящий абсолютно прав, а вот насчет "счастливого времени", это как-то наивно...
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   81 / 809
вчера в 18:02
Я не понимаю почему Рейнгольда представляют как бывшего игрока "Спартака" а не ярославского "Шинника. а Непомнящего как тренера "Томи" а не сборной Камеруна.
Давай я тебе разъясню :Потому что у одного "Спартак"-вершина его карьеры,а у другого-первый российский клуб,где он работал. А у Непомнящего и после Камеруна была работа но не у нас.
Союзник противников
Союзник противников
   81 / 809
вчера в 18:00
А ещё-молочные реки и кисельные берега...Но всё равно ноют,что мало трансферов,средств на них и других ресурсов.
drug01
drug01
   100 / 809
вчера в 17:52
Если есть деньги то. Да
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   172 / 809
вчера в 17:44
С увеличением клубов в РПЛ,которых спонсирует Газпром,счастье Зенита повышается в разы
Footbolista
Footbolista
   7 / 809
вчера в 17:36
Газпром - мечты бомжа сбываются...
mihaluch
mihaluch
   59 / 809
вчера в 17:31
Я не понимаю почему Рейнгольда представляют как бывшего игрока "Спартака" а не ярославского "Шинника. а Непомнящего как тренера "Томи" а не сборной Камеруна.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 809
вчера в 17:30
Время покажет .
vyishenka
vyishenka
вчера в 17:25
Как нибудь переживут.
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