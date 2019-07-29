Непомнящий: «Сейчас „Зенит“ переживает счастливое время»

Бывший тренер «Томи» считает, что «Зенит» может улучить свою игру.

Я скажу так: по моим ощущениям, «Зенит» в порядке сейчас, но ещё не в полном. Это команда, которая знает, что и как делать, каким образом. Очень хорошо укомплектованы питерцы, но, на мой взгляд, «Зенит» переживает сейчас счастливое время. То есть команда всё еще растет, прибавляет от матча к матчу. «Зенит» должен ещё усиливаться за счет того, чтобы каждый на своем месте показывал свой футбол.

Мне очень нравится то, что Семак очень легко и непринужденно, не меняя конструкции, вносит коррективы. Чувствуется скрытый резерв, потенциал. Вот взять Ерохина. Семак может такого футболиста не выпустить в основном составе после того, как он выходил в победных встречах, забил гол в первом туре. Это очень здорово, когда тренер обладает пониманием ситуации и в конкретный день может оставить человека в запасе. Ведь в «Оренбурге» пришлось играть на синтетике, а Ерохин большой, может потянуться, порваться. В итоге Александр выходит на поле во втором тайме, усиливает игру. Выпустил его Семак, как говорится, «на червячка» и не прогадал. И таких примеров много.

Семак дает понять игрокам: «Мы сильнее соперника, причем сильнее в любом составе». Он дал понять футболистам, что если те не выходят, это не значит, что они переведены в запас. Наступит время, игрок выйдет в нужный час и сделает своё дело. Это мне очень нравится. «Зенит» лидер, набрал 9 очков, но пока ещё играет процентов на 60 от своих возможностей. Я думаю, что ребята это понимают. Сейчас «Зенит» переживает счастливое время.