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Гамула: «С опытом Азмун будет становиться хладнокровнее»

сегодня, 10:37
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный российский тренер Игорь Гамула не согласен с теми, кто считал, что матч с «Оренбургом» станет для «Зенита» легкой прогулкой.

Да глупости это всё, ерунда. Кто-то болтает об этом, а кто-то даже в это верит. Но матч показал, что были и борьба, и стремление набрать три очка. «Оренбург» ведь тоже играл на победу, не только «Зенит». Все разговоры про «Зенит» и «Оренбург» кто-то зачем-то запускает, но всё это бред!

Видно, что Дзюба и Азмун - это уже реально сыгранная связка. Артем хорошо комбинирует, прекрасно двигается, смещается и во фланг с центра, и в обратном направлении. Он нашел себя как диспетчер, при этом по-прежнему находится всегда там, где нужно. Если надо, он отдаст голевой пас, а когда потребуется, сам исполнит. Дзюба выглядит сейчас очень хорошо, думаю, он в ближайшее время доставит Петербургу еще много приятных моментов и забьет немало.

Конечно, Азмун хочет многого добиться, а для этого ему надо стать еще сильнее, тогда будет забивать больше мячей. Это очень качественный футболист, а его возраст позволяет говорить о том, что он только начинает раскрываться. С опытом он будет становиться хладнокровнее. Азмун добьется очень больших результатов, успехов в своей карьере в «Зените».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 805
сегодня в 14:16
Так бывает со всеми кто добросовестно относится к своей работе.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   200 / 805
сегодня в 13:49
С опытом приобретаешь хладнокровие, но как правило теряешь скорость и резкость.
ЮЗИК
ЮЗИК
   245 / 805
сегодня в 13:42
Азмун разыгрался, пора в Европу
mihaluch
mihaluch
   59 / 805
сегодня в 12:30
Сейчас у Азмуна цель "засветиться" в Лиге Чемпионов.
ДСА
ДСА
   156 / 805
сегодня в 12:08
Уже давно пора всего добиться.
arsworld
arsworld ответил Байкал-38
   805 / 805
сегодня в 11:36
Талант Азмуна долгое время губил туркменский барыга, своим оборонительным футболом. Сейчас мы видим совсем другого Азмуна, которому игра доставляет удовольствие. Кстати обратите внимание на новый Рубин во главе с Романом Шароновым. Это совсем другая команда, которая хочет играть футбол, а не ждать весь матч случая, с надеждой не пропустить.
Роман как футболист тоже был отличным,и под завершение карьеры в сборной побывал,пусть и не долго
Ладожский
Ладожский
   23 / 805
сегодня в 11:30
Удачи Азмуну!
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   30 / 805
сегодня в 11:22
Азмун хорош. В связке с Дзюбой вдвойне.
Footbolista
Footbolista
   9 / 805
сегодня в 11:15
С опытом и возрастом выйдет в тираж...
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 805
сегодня в 11:08
Талант Азмуна долгое время губил туркменский барыга, своим оборонительным футболом.
Сейчас мы видим совсем другого Азмуна, которому игра доставляет удовольствие.
Кстати обратите внимание на новый Рубин во главе с Романом Шароновым. Это совсем другая команда, которая хочет играть футбол, а не ждать весь матч случая, с надеждой не пропустить.
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