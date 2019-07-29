Гамула: «С опытом Азмун будет становиться хладнокровнее»

Известный российский тренер не согласен с теми, кто считал, что матч с «Оренбургом» станет для «Зенита» легкой прогулкой.

Да глупости это всё, ерунда. Кто-то болтает об этом, а кто-то даже в это верит. Но матч показал, что были и борьба, и стремление набрать три очка. «Оренбург» ведь тоже играл на победу, не только «Зенит». Все разговоры про «Зенит» и «Оренбург» кто-то зачем-то запускает, но всё это бред!

Видно, что Дзюба и Азмун - это уже реально сыгранная связка. Артем хорошо комбинирует, прекрасно двигается, смещается и во фланг с центра, и в обратном направлении. Он нашел себя как диспетчер, при этом по-прежнему находится всегда там, где нужно. Если надо, он отдаст голевой пас, а когда потребуется, сам исполнит. Дзюба выглядит сейчас очень хорошо, думаю, он в ближайшее время доставит Петербургу еще много приятных моментов и забьет немало.

Конечно, Азмун хочет многого добиться, а для этого ему надо стать еще сильнее, тогда будет забивать больше мячей. Это очень качественный футболист, а его возраст позволяет говорить о том, что он только начинает раскрываться. С опытом он будет становиться хладнокровнее. Азмун добьется очень больших результатов, успехов в своей карьере в «Зените».