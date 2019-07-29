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Непомнящий: «Кононов оказался один против всех»

вчера, 17:03

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий поддержал главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

Каррера добился серьезного успеха, привел «Спартак» к чемпионству не благодаря, а вопреки. Он просто не боялся ошибаться, и ему нравилось быть приятным для болельщиков. У Карреры был приличный состав, он очень правильно использовал то, что у него было. Тогда «Спартаку» было нечего терять. А когда пришел Кононов, он в совсем другой ситуации оказался. Ему был выдан карт-бланш, но Кононов пошел на поводу и в итоге оказался один против всех.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   170 / 809
вчера в 19:06
дартаньян и три поросёнка))
foxcon
foxcon
   672 / 809
вчера в 18:59
От пиджака одна польза всех бестолковых разогнал.
ЮЗИК
ЮЗИК
   235 / 809
вчера в 18:48
Он знал куда шёл, примеры до него уже были
Деникин_А
Деникин_А
вчера в 18:47
Сам виноват! Он что, не знал, что такое Спартак, не знал, в какую грязь лезет? Другого резельтата и быть не могло.
VV V
VV V
   114 / 809
вчера в 18:04
Кононову надо помочь получить основные навыки социального поведения, адаптироваться к мясному обществу с учетом особенностей их развития, а то после двух игр Спартака он (Кононов) очень сожалел, что у Спартака не 6 очков.
P.S. простыми словами Кононов очень сильно болен аутизмом.
112910415
112910415
   62 / 809
вчера в 17:49
но теперь ситуация немножко тупиковая
Comdiv
Comdiv
   26 / 809
вчера в 17:33
В спартаке всегда так, стадом одного сжирают.
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 809
вчера в 17:23
Так в его поддержку сказать нечего вообще.
cska plus
cska plus
   13 / 809
вчера в 17:19
    VIPded
    VIPded
       64 / 809
    вчера в 17:19
    Георгич и один развалит Спартак. Олег, верим!!! )))
    311
    311
       37 / 809
    вчера в 17:16
    Как говорится в девизе свиней - один против всех и все против одного!)
    Gelious
    Gelious ответил protest58us
       67 / 809
    вчера в 17:15
    Неправда, мы за Кононова
    Считаю, что ему и Глушаку надо было сразу выдавать пожизненные контракты
    protest58us
    protest58us
       117 / 809
    вчера в 17:04
    Неправда, мы за Кононова
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