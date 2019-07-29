Непомнящий: «Кононов оказался один против всех»

Бывший наставник «Томи» поддержал главного тренера «Спартака» .

Каррера добился серьезного успеха, привел «Спартак» к чемпионству не благодаря, а вопреки. Он просто не боялся ошибаться, и ему нравилось быть приятным для болельщиков. У Карреры был приличный состав, он очень правильно использовал то, что у него было. Тогда «Спартаку» было нечего терять. А когда пришел Кононов, он в совсем другой ситуации оказался. Ему был выдан карт-бланш, но Кононов пошел на поводу и в итоге оказался один против всех.