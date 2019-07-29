Непомнящий: «Кононов оказался в плену своего неосторожного высказывания»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий, заявивший ранее о том, что не понимает «Спартак», порассуждал о возможных путях выхода из кризиса.
Сомневаюсь, что кто-то «Спартак» понимает (улыбается). Если же отвечать на ваш вопрос, это крест тех, кто играет в «Спартаке», работает в этом клубе. Тут не может быть одного рецепта, как выйти из этой ситуации. Когда человек приходит в «Спартак», он должен изначально понимать, что у клуба многомиллионная торсида, это ведь народная команда. Это тяжелейший пресс, давление на тренера. Может быть, самое важное в этой ситуации - не пойти на поводу у общественного мнения, у СМИ, ведь нельзя идти против, надо идти в русле. А вот каким образом ситуацию выправлять - в этом как раз и заключается талант тренера.
Есть пример Гуса Хиддинка в нашем футболе. Когда он начинал, его и за красные штаны ругали, и за то, что команда плохо играла первое время. Но в какой-то момент он почувствовал эту ситуацию и понял, что он сам и команда - одно целое. Иначе быть не может. Кононов ведь имел неосторожность сказать, что ему необходимо четыре месяца, чтобы поставить игру, привить спартаковский футбол. Это была самая первая мощная грубая ошибка. Нельзя никогда ничего обещать в футболе. Ведь непонятно, с кем ты пойдешь дальше. Получилось ведь так, что освободились от одних людей, но не взяли других.
Самая большая проблема «Спартака» сегодня в том, что нет команды. Тренер есть, он знает, в какой футбол команда должна играть. Когда начнет - неизвестно. То ли это будет через два дня, как это смог сделать клуб «Сочи», который собрали за неделю и доверили футболистам, то ли нет. А в «Спартаке» надо что-то в сознании игроков поменять, а быстро это не делается. Получилось так, что Кононов оказался в плену своего не очень осторожного высказывания. Все ждали, что «Спартак» вот-вот заиграет в фирменный футбол, но так не бывает. Команда - сложный организм, который надо настраивать очень-очень тщательно.
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ
все несут куда-то крест,
а на этом на кресте
он в постыдной наготе.
все несут куда-то крест,
а на этом на кресте
он в постыдной наготе.
Президент «Спартака» Леонид Федун впервые публично признался, что хотел видеть главным тренером команды Курбана Бердыева.
«Когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов», – сказал Федун.
Летом 2016 года сообщалось, что экс-главный тренер «Рубина» и «Ростова» уже согласовал контракт с московским клубом. Бердыев должен был подхватить команду после увольнения Дмитрия Аленичева. Федун на этот раз сам вёл переговоры со специалистом и настаивал на назначении.
Летом 2016 года Бердыев был максимально близок к переходу в «Спартак». Руководство клуба разочаровалось в Аленичеве и снова обратилось к Бердыеву, который с «Ростовом» выиграл «серебро». Главный тренер был недоволен тем, что в ростовском клубе постоянно возникали финансовые проблемы и задержки по зарплатам, поэтому ему хотелось поработать в другой команде.
5 августа 2016 года московский клуб уволил Аленичева, а через день Бердыев простился к игроками и тренерами «Ростова». Тогда он уходил один без своего штаба и окружения. 11 августа Бердыев встретился с Федуном в Монако и договорился о сотрудничестве: согласовал долгосрочный контракт с зарплатой 3 млн евро в год и список игроков и помощников, которые должны перейти вместе с ним из «Ростова».
против Бердыева в «Спартаке» выступил заместитель председателя совета директоров Александр Жирков. У менеджера были разногласия с техническим директором Юханом Гераскиным - зятем Федуна, который поддерживал кандидатуру Бердыева. «В клубе была война кланов. Бердыева представляли люди Гераскина, а Жирков и его команда выступали против. Жирков на первой же встрече спросил у Бердыева не про задачи и цели, а про деньги: «Сколько хочешь получать?». Он был против его назначения», – рассказал собеседник из окружения тренера.
Противников Бердыева смущало требование тренера, чтобы Рустем Сайманов, который продолжил бы работать в команде Бердыева без должности как и в «Ростове», мог заходить в раздевалку, влиять на трансферы. Это было единственным противоречием.
Президент «Спартака» Леонид Федун впервые публично признался, что хотел видеть главным тренером команды Курбана Бердыева.
«Когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов», – сказал Федун.
Летом 2016 года сообщалось, что экс-главный тренер «Рубина» и «Ростова» уже согласовал контракт с московским клубом. Бердыев должен был подхватить команду после увольнения Дмитрия Аленичева. Федун на этот раз сам вёл переговоры со специалистом и настаивал на назначении.
Летом 2016 года Бердыев был максимально близок к переходу в «Спартак». Руководство клуба разочаровалось в Аленичеве и снова обратилось к Бердыеву, который с «Ростовом» выиграл «серебро». Главный тренер был недоволен тем, что в ростовском клубе постоянно возникали финансовые проблемы и задержки по зарплатам, поэтому ему хотелось поработать в другой команде.
5 августа 2016 года московский клуб уволил Аленичева, а через день Бердыев простился к игроками и тренерами «Ростова». Тогда он уходил один без своего штаба и окружения. 11 августа Бердыев встретился с Федуном в Монако и договорился о сотрудничестве: согласовал долгосрочный контракт с зарплатой 3 млн евро в год и список игроков и помощников, которые должны перейти вместе с ним из «Ростова».
против Бердыева в «Спартаке» выступил заместитель председателя совета директоров Александр Жирков. У менеджера были разногласия с техническим директором Юханом Гераскиным - зятем Федуна, который поддерживал кандидатуру Бердыева. «В клубе была война кланов. Бердыева представляли люди Гераскина, а Жирков и его команда выступали против. Жирков на первой же встрече спросил у Бердыева не про задачи и цели, а про деньги: «Сколько хочешь получать?». Он был против его назначения», – рассказал собеседник из окружения тренера.
Противников Бердыева смущало требование тренера, чтобы Рустем Сайманов, который продолжил бы работать в команде Бердыева без должности как и в «Ростове», мог заходить в раздевалку, влиять на трансферы. Это было единственным противоречием.
Хотя чем Кононов доказал, что у него получится?
Кто вдруг посчитал, что Кононов - это футбольный мессия?
Кто и где видел футбол Кононова?
Какая-то ерунда получается, т.к. очевидно, что Кононов - средний тренер без особых изысков. А средний тренер может сделать только среднюю команду.
Чему мы все свидетели.
А заложник он не фразы, а собственного уровня понимания футбола...
Для меня, главная проблема Кононова в отсутствии официальной самокритики...
"Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед..." Как-то так.
Хотя чем Кононов доказал, что у него получится?
Кто вдруг посчитал, что Кононов - это футбольный мессия?
Кто и где видел футбол Кононова?
Какая-то ерунда получается, т.к. очевидно, что Кононов - средний тренер без особых изысков. А средний тренер может сделать только среднюю команду.
Чему мы все свидетели.
А заложник он не фразы, а собственного уровня понимания футбола...
Для меня, главная проблема Кононова в отсутствии официальной самокритики...
"Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед..." Как-то так.
На Олежку больно смотреть, даже жалко его становится.
На Олежку больно смотреть, даже жалко его становится.
А я бы добавил, что ещё в сознании руководства и ветеранов. Первым, моё ощущение, вообще плевать на развитие клуба. Вторым, - почаще держать своё мнение в рамках кухонных дискуссий...)))
А я бы добавил, что ещё в сознании руководства и ветеранов. Первым, моё ощущение, вообще плевать на развитие клуба. Вторым, - почаще держать своё мнение в рамках кухонных дискуссий...)))
ну а с зеней всё понятно. там всё повязано на политике,проект он проект и есь. даже рук-ль и тот бомж))
ну а с зеней всё понятно. там всё повязано на политике,проект он проект и есь. даже рук-ль и тот бомж))
Клуб давно воспринимают, как синоним скандалов, непонятных решений и откровенной дичи. Возможно зацикленность и отсутствие развития нужно выбивать клином с именем Курбан Бердыев. Он точно не вспомнит про кружева , стеночки и эфемерный спартаковский стиль, мыслями о котором живут примерно все люди, связанные со "Спартаком", и спокойно начнет с обороны. И жить, возможно, станет легче.
Шесть лет назад москвичи позорно влетели тамошнему "Санкт-Галлену" и тот конфуз омрачил неплохое начало сезона и впоследствие привел к шестому месту в чемпионате.
Если сейчас ничего не изменить, то история повторится.(С)
Клуб давно воспринимают, как синоним скандалов, непонятных решений и откровенной дичи. Возможно зацикленность и отсутствие развития нужно выбивать клином с именем Курбан Бердыев. Он точно не вспомнит про кружева , стеночки и эфемерный спартаковский стиль, мыслями о котором живут примерно все люди, связанные со "Спартаком", и спокойно начнет с обороны. И жить, возможно, станет легче.
Шесть лет назад москвичи позорно влетели тамошнему "Санкт-Галлену" и тот конфуз омрачил неплохое начало сезона и впоследствие привел к шестому месту в чемпионате.
Если сейчас ничего не изменить, то история повторится.(С)