Непомнящий: «Кононов оказался в плену своего неосторожного высказывания»

Известный российский тренер , заявивший ранее о том, что не понимает «Спартак», порассуждал о возможных путях выхода из кризиса.

Сомневаюсь, что кто-то «Спартак» понимает (улыбается). Если же отвечать на ваш вопрос, это крест тех, кто играет в «Спартаке», работает в этом клубе. Тут не может быть одного рецепта, как выйти из этой ситуации. Когда человек приходит в «Спартак», он должен изначально понимать, что у клуба многомиллионная торсида, это ведь народная команда. Это тяжелейший пресс, давление на тренера. Может быть, самое важное в этой ситуации - не пойти на поводу у общественного мнения, у СМИ , ведь нельзя идти против, надо идти в русле. А вот каким образом ситуацию выправлять - в этом как раз и заключается талант тренера.

Есть пример Гуса Хиддинка в нашем футболе. Когда он начинал, его и за красные штаны ругали, и за то, что команда плохо играла первое время. Но в какой-то момент он почувствовал эту ситуацию и понял, что он сам и команда - одно целое. Иначе быть не может. Кононов ведь имел неосторожность сказать, что ему необходимо четыре месяца, чтобы поставить игру, привить спартаковский футбол. Это была самая первая мощная грубая ошибка. Нельзя никогда ничего обещать в футболе. Ведь непонятно, с кем ты пойдешь дальше. Получилось ведь так, что освободились от одних людей, но не взяли других.

Самая большая проблема «Спартака» сегодня в том, что нет команды. Тренер есть, он знает, в какой футбол команда должна играть. Когда начнет - неизвестно. То ли это будет через два дня, как это смог сделать клуб «Сочи», который собрали за неделю и доверили футболистам, то ли нет. А в «Спартаке» надо что-то в сознании игроков поменять, а быстро это не делается. Получилось так, что Кононов оказался в плену своего не очень осторожного высказывания. Все ждали, что «Спартак» вот-вот заиграет в фирменный футбол, но так не бывает. Команда - сложный организм, который надо настраивать очень-очень тщательно.