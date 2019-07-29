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Непомнящий: «Кононов оказался в плену своего неосторожного высказывания»

сегодня, 11:16

Известный российский тренер Валерий Непомнящий, заявивший ранее о том, что не понимает «Спартак», порассуждал о возможных путях выхода из кризиса.

Сомневаюсь, что кто-то «Спартак» понимает (улыбается). Если же отвечать на ваш вопрос, это крест тех, кто играет в «Спартаке», работает в этом клубе. Тут не может быть одного рецепта, как выйти из этой ситуации. Когда человек приходит в «Спартак», он должен изначально понимать, что у клуба многомиллионная торсида, это ведь народная команда. Это тяжелейший пресс, давление на тренера. Может быть, самое важное в этой ситуации - не пойти на поводу у общественного мнения, у СМИ, ведь нельзя идти против, надо идти в русле. А вот каким образом ситуацию выправлять - в этом как раз и заключается талант тренера.

Есть пример Гуса Хиддинка в нашем футболе. Когда он начинал, его и за красные штаны ругали, и за то, что команда плохо играла первое время. Но в какой-то момент он почувствовал эту ситуацию и понял, что он сам и команда - одно целое. Иначе быть не может. Кононов ведь имел неосторожность сказать, что ему необходимо четыре месяца, чтобы поставить игру, привить спартаковский футбол. Это была самая первая мощная грубая ошибка. Нельзя никогда ничего обещать в футболе. Ведь непонятно, с кем ты пойдешь дальше. Получилось ведь так, что освободились от одних людей, но не взяли других.

Самая большая проблема «Спартака» сегодня в том, что нет команды. Тренер есть, он знает, в какой футбол команда должна играть. Когда начнет - неизвестно. То ли это будет через два дня, как это смог сделать клуб «Сочи», который собрали за неделю и доверили футболистам, то ли нет. А в «Спартаке» надо что-то в сознании игроков поменять, а быстро это не делается. Получилось так, что Кононов оказался в плену своего не очень осторожного высказывания. Все ждали, что «Спартак» вот-вот заиграет в фирменный футбол, но так не бывает. Команда - сложный организм, который надо настраивать очень-очень тщательно.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   651 / 805
сегодня в 15:24
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       18 / 805
    сегодня в 15:14
    Какие претензии к Кононову? Никаких, но в атаке надо прибавлять, эта стрельба по штангам и перекладинам до добра не доведет, Спартак всегда до верного доводил, больше надос мячем работать
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       132 / 805
    сегодня в 15:14
    Борис их всех пленил !
    Sully
    Sully
       196 / 805
    сегодня в 15:04
    Кононов нормально себе жил, связался со спартаком и опозорился на всю жизнь!
    trimetil
    trimetil
       314 / 805
    сегодня в 14:54
    Спартак сейчас играет на багаже Глушакова...
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       620 / 805
    сегодня в 14:48
      Союзник противников
      Союзник противников ответил Михаил Полунин
         82 / 805
      сегодня в 14:39
      Ну, не получается у парня и все тут. Хотя чем Кононов доказал, что у него получится? Кто вдруг посчитал, что Кононов - это футбольный мессия? Кто и где видел футбол Кононова? Какая-то ерунда получается, т.к. очевидно, что Кононов - средний тренер без особых изысков. А средний тренер может сделать только среднюю команду. Чему мы все свидетели. А заложник он не фразы, а собственного уровня понимания футбола... Для меня, главная проблема Кононова в отсутствии официальной самокритики... "Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед..." Как-то так.
        Союзник противников
        Союзник противников
           82 / 805
        сегодня в 14:36
        Глянул Кононов окрест-
        все несут куда-то крест,
        а на этом на кресте
        он в постыдной наготе.
        Казанский
        Казанский
           60 / 805
        сегодня в 14:33
        Федун заявил, что хотел Бердыева в «Спартак».
        Президент «Спартака» Леонид Федун впервые публично признался, что хотел видеть главным тренером команды Курбана Бердыева.

        «Когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов», – сказал Федун.

        Летом 2016 года сообщалось, что экс-главный тренер «Рубина» и «Ростова» уже согласовал контракт с московским клубом. Бердыев должен был подхватить команду после увольнения Дмитрия Аленичева. Федун на этот раз сам вёл переговоры со специалистом и настаивал на назначении.
        Летом 2016 года Бердыев был максимально близок к переходу в «Спартак». Руководство клуба разочаровалось в Аленичеве и снова обратилось к Бердыеву, который с «Ростовом» выиграл «серебро». Главный тренер был недоволен тем, что в ростовском клубе постоянно возникали финансовые проблемы и задержки по зарплатам, поэтому ему хотелось поработать в другой команде.

        5 августа 2016 года московский клуб уволил Аленичева, а через день Бердыев простился к игроками и тренерами «Ростова». Тогда он уходил один без своего штаба и окружения. 11 августа Бердыев встретился с Федуном в Монако и договорился о сотрудничестве: согласовал долгосрочный контракт с зарплатой 3 млн евро в год и список игроков и помощников, которые должны перейти вместе с ним из «Ростова».
        против Бердыева в «Спартаке» выступил заместитель председателя совета директоров Александр Жирков. У менеджера были разногласия с техническим директором Юханом Гераскиным - зятем Федуна, который поддерживал кандидатуру Бердыева. «В клубе была война кланов. Бердыева представляли люди Гераскина, а Жирков и его команда выступали против. Жирков на первой же встрече спросил у Бердыева не про задачи и цели, а про деньги: «Сколько хочешь получать?». Он был против его назначения», – рассказал собеседник из окружения тренера.

        Противников Бердыева смущало требование тренера, чтобы Рустем Сайманов, который продолжил бы работать в команде Бердыева без должности как и в «Ростове», мог заходить в раздевалку, влиять на трансферы. Это было единственным противоречием.
        Михаил Полунин
        Михаил Полунин
           401 / 805
        сегодня в 14:26
        Ну, не получается у парня и все тут.

        Хотя чем Кононов доказал, что у него получится?
        Кто вдруг посчитал, что Кононов - это футбольный мессия?
        Кто и где видел футбол Кононова?

        Какая-то ерунда получается, т.к. очевидно, что Кононов - средний тренер без особых изысков. А средний тренер может сделать только среднюю команду.
        Чему мы все свидетели.

        А заложник он не фразы, а собственного уровня понимания футбола...

        Для меня, главная проблема Кононова в отсутствии официальной самокритики...

        "Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед..." Как-то так.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           6 / 805
        сегодня в 14:13
        Глушаков тоже много разговаривал, вот и договорился.
        На Олежку больно смотреть, даже жалко его становится.
        Багров-брат
        Багров-брат
           145 / 805
        сегодня в 14:11
        "А в «Спартаке» надо что-то в сознании игроков поменять, а быстро это не делается."
        А я бы добавил, что ещё в сознании руководства и ветеранов. Первым, моё ощущение, вообще плевать на развитие клуба. Вторым, - почаще держать своё мнение в рамках кухонных дискуссий...)))
        Казанский
        Казанский ответил FROLL 001
           60 / 805
        сегодня в 14:07
        Пиджаку надо было принять сторону банщика, а не гнать его. Гыгыгы
        Степашка,что с твоим основным акком?В запасе?)))
        beefs
        beefs
           90 / 805
        сегодня в 14:04
        Трудно понять Спартак, ведь это уже не первый год, а все на месте...
        FROLL 001
        FROLL 001
           3 / 805
        сегодня в 14:02
        Пиджаку надо было принять сторону банщика, а не гнать его. Гыгыгы
        ermak6848
        ermak6848
           182 / 805
        сегодня в 13:38
        сложное время у Кононова
        Казанский
        Казанский ответил Крутой камерунец
           60 / 805
        сегодня в 13:38
        да не.проблема именно в федуне,отдай любого игрока в другой клуб - он заблистает.отсутствие дисциплины как по мне,кононыча 3 не пошлёт разве что понсе,он ещё русский не успел выучить. о сми. я не исключаю,а точнее даже могу на 99% сказать какими методами ведет бизнес Женёк Харьковский - привычными братковскими,и что за их толстыми стенами творится лишнее ухо не услышит и услышит ещё не скоро. ну а с зеней всё понятно. там всё повязано на политике,проект он проект и есь. даже рук-ль и тот бомж))
        Возможно...Так и в Рубине при президенстве Шаймиева и МИниханнова было две разных команды...хотя и состав и тренер был тот же,но мотивация разная.В этом соглашусь
        Крутой камерунец
        Крутой камерунец ответил Казанский
           41 / 805
        сегодня в 13:25
        Вывешивали пиджаки и скандировали "Пиджак,уходи" не нежно-голубые СМИ,а спартаковские болельщики.Против этого не попрешь....Может дело и не в тренере,а в игроках,но что-то менять надо.КАк в 1917 году,когда верхи не могут,а низы не хотят жить по старому))
        да не.проблема именно в федуне,отдай любого игрока в другой клуб - он заблистает.отсутствие дисциплины как по мне,кононыча 3 не пошлёт разве что понсе,он ещё русский не успел выучить. о сми. я не исключаю,а точнее даже могу на 99% сказать какими методами ведет бизнес Женёк Харьковский - привычными братковскими,и что за их толстыми стенами творится лишнее ухо не услышит и услышит ещё не скоро.

        ну а с зеней всё понятно. там всё повязано на политике,проект он проект и есь. даже рук-ль и тот бомж))
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
           86 / 805
        сегодня в 13:20
        За язык Кононова никто не тянул. Пусть еще потренирует всему миру на потеху)))
        Казанский
        Казанский ответил Крутой камерунец
           60 / 805
        сегодня в 13:17
        скандалы вьют больше газпромовские медийные журналюги)) ты посмотри что творится,после первого тура вой стоял во всех сми,а сейчас молчок,ни одна 57 не высказалась,приказа нет)))
        Вывешивали пиджаки и скандировали "Пиджак,уходи" не нежно-голубые СМИ,а спартаковские болельщики.Против этого не попрешь....Может дело и не в тренере,а в игроках,но что-то менять надо.КАк в 1917 году,когда верхи не могут,а низы не хотят жить по старому))
        Крутой камерунец
        Крутой камерунец ответил Казанский
           41 / 805
        сегодня в 13:13
        Проблемы "Спартака" намного глубже трансферной политики - команда живет в токсичности. Её странными решениями провоцирует руководство (несостоятельность Кононова была понятна и в конце прошлого сезона), логично поддерживаемая болельщиками ( правильно ругают команду, которая скорее мучается, чем играет), а страдает "Спартак". Клуб давно воспринимают, как синоним скандалов, непонятных решений и откровенной дичи. Возможно зацикленность и отсутствие развития нужно выбивать клином с именем Курбан Бердыев. Он точно не вспомнит про кружева , стеночки и эфемерный спартаковский стиль, мыслями о котором живут примерно все люди, связанные со "Спартаком", и спокойно начнет с обороны. И жить, возможно, станет легче. Шесть лет назад москвичи позорно влетели тамошнему "Санкт-Галлену" и тот конфуз омрачил неплохое начало сезона и впоследствие привел к шестому месту в чемпионате. Если сейчас ничего не изменить, то история повторится.(С)
        скандалы вьют больше газпромовские медийные журналюги)) ты посмотри что творится,после первого тура вой стоял во всех сми,а сейчас молчок,ни одна 57 не высказалась,приказа нет)))
        Казанский
        Казанский ответил Бутсы
           60 / 805
        сегодня в 13:09
        Не поможет ни Каррера, ни Гвардиола, ни сам Фергюсон. Проблема в руководстве, Федун - бездарный управленец, если не умеет собирать кадры, нанял бы грамотного специалиста. Но ему плевать. Абонементы покупаются (2 место после бомжей) и при такой днищенской игре. Зачем ему что то менять? Пока он у руля не изменится ничего.
        Проблемы "Спартака" намного глубже трансферной политики - команда живет в токсичности. Её странными решениями провоцирует руководство (несостоятельность Кононова была понятна и в конце прошлого сезона), логично поддерживаемая болельщиками ( правильно ругают команду, которая скорее мучается, чем играет), а страдает "Спартак".
        Клуб давно воспринимают, как синоним скандалов, непонятных решений и откровенной дичи. Возможно зацикленность и отсутствие развития нужно выбивать клином с именем Курбан Бердыев. Он точно не вспомнит про кружева , стеночки и эфемерный спартаковский стиль, мыслями о котором живут примерно все люди, связанные со "Спартаком", и спокойно начнет с обороны. И жить, возможно, станет легче.
        Шесть лет назад москвичи позорно влетели тамошнему "Санкт-Галлену" и тот конфуз омрачил неплохое начало сезона и впоследствие привел к шестому месту в чемпионате.
        Если сейчас ничего не изменить, то история повторится.(С)
        С детства за Тун
        С детства за Тун
           7 / 805
        сегодня в 13:07
        Кононов поставил жирную кляксу на своей карьере, когда связался с тарасовкой. Впрочем, ничуть его не жаль, бросил Тулу за грязные нефтедоллары Федуна.
        Крутой камерунец
        Крутой камерунец ответил Бутсы
           41 / 805
        сегодня в 13:06
        Не поможет ни Каррера, ни Гвардиола, ни сам Фергюсон. Проблема в руководстве, Федун - бездарный управленец, если не умеет собирать кадры, нанял бы грамотного специалиста. Но ему плевать. Абонементы покупаются (2 место после бомжей) и при такой днищенской игре. Зачем ему что то менять? Пока он у руля не изменится ничего.
          БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
          БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
             57 / 805
          сегодня в 13:01
          Физрук в плену самого себя.
          Бутсы
          Бутсы ответил Сп62
             73 / 805
          сегодня в 13:00
          Непомнящий прав. Команды нет. Её начал разваливать Каррера, а поддержали ура-болельщики. Сегодня ни этот Кононов, ни другой моментально игру поставить не сможет. Нужно создавать команду, а как это сделать знают все, но знать и уметь разные понятия. Моё мнение, надо ещё потерпеть.
          Не поможет ни Каррера, ни Гвардиола, ни сам Фергюсон. Проблема в руководстве, Федун - бездарный управленец, если не умеет собирать кадры, нанял бы грамотного специалиста. Но ему плевать. Абонементы покупаются (2 место после бомжей) и при такой днищенской игре. Зачем ему что то менять? Пока он у руля не изменится ничего.
          Сп62
          Сп62
             131 / 805
          сегодня в 12:58
          Непомнящий прав. Команды нет. Её начал разваливать Каррера, а поддержали ура-болельщики. Сегодня ни этот Кононов, ни другой моментально игру поставить не сможет. Нужно создавать команду, а как это сделать знают все, но знать и уметь разные понятия. Моё мнение, надо ещё потерпеть.
          Алексей Еськов
          Алексей Еськов
             335 / 805
          сегодня в 12:53
          И тишина....! Два дня позорнейшего судейства, и молчат журналюги!) Мой Зенит то ладно, за всё уплачено, и команды не будет!) Но как коней то вчера судили? Это же позорище!!!! Почему Безбородов не отстранён?? Почему Егоров молчит?? Гинер скоро ещё один палец продаст!!
          nikoladolgov
          nikoladolgov ответил Проэкт Ман
             162 / 805
          сегодня в 12:49
          Идеальный тренер для Спартака
          Это типа чем хуже, тем лучше ?
          nikoladolgov
          nikoladolgov
             162 / 805
          сегодня в 12:47
          Пусть едет в свою хохляндию и тренирует там какой нибудь Кривбасс.
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