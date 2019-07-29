Медведев: «„Зенит“ обладает инфраструктурой европейского качества»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев похвалил нападающего «Барселоны» Малкома, который близок к переходу в российский клуб.

Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо».

Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб.