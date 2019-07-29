Медведев: «„Зенит“ обладает инфраструктурой европейского качества»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев похвалил нападающего «Барселоны» Малкома, который близок к переходу в российский клуб.
Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо».
Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб.
Надо игру европейского уровня выстраивать, что намного сложнее, чем повысить инфраструктурный уровень.
Инфраструктура европейского качества, это хорошо, но лучше, чтобы игровой уровень был ВЫШЕ инфраструктурного.
Желаем Зениту подняться до европейского уровня.
Надо игру европейского уровня выстраивать, что намного сложнее, чем повысить инфраструктурный уровень.
Инфраструктура европейского качества, это хорошо, но лучше, чтобы игровой уровень был ВЫШЕ инфраструктурного.
Желаем Зениту подняться до европейского уровня.
Эти клубы развивают игроков и выводят на новый уровень. Вам чтобы их догнать надо просто вбухать 200 млн в состав и дело в шляпе. Ну и лимит вам конечно же мешает, ведь наш лес не дорожает как не пиарь)))
Эти клубы развивают игроков и выводят на новый уровень. Вам чтобы их догнать надо просто вбухать 200 млн в состав и дело в шляпе. Ну и лимит вам конечно же мешает, ведь наш лес не дорожает как не пиарь)))
Можно инфраструктуру развить ...можно арену построить с 4-мя выкатными полями....а смысл...
Если у нас игроков на 160 млн....
А в клубах с худшей инфраструктурой условных Лиллях,Лейпцигах,Байерах и пр. игроков на 350-500 млн......
Мы развиваем инфраструктуру чтоб нас обыгрывали клубы с худшей инфраструктурой ??
С КОМАНДЫ НАДО НАЧИНАТЬ......
БУДУТ ИГРОКИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ - ТОГДА И ПОЯВИТСЯ СМЫСЛ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ...........
Другими словами.....
Зачем мне гараж за 100 млн...если у меня "Жигули"....
Можно инфраструктуру развить ...можно арену построить с 4-мя выкатными полями....а смысл...
Если у нас игроков на 160 млн....
А в клубах с худшей инфраструктурой условных Лиллях,Лейпцигах,Байерах и пр. игроков на 350-500 млн......
Мы развиваем инфраструктуру чтоб нас обыгрывали клубы с худшей инфраструктурой ??
С КОМАНДЫ НАДО НАЧИНАТЬ......
БУДУТ ИГРОКИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ - ТОГДА И ПОЯВИТСЯ СМЫСЛ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ...........
Другими словами.....
Зачем мне гараж за 100 млн...если у меня "Жигули"....
https://www.youtube.com/watch?v=GSjLrXZfTHI
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– Борис, неужели правда, что вы решили обосноваться в северной столице?
– Чемоданы еще не пакую, но делаю все возможное для этого.
– Если вы переедете в Петербург, команда «Зенит» станет для вас родной?
Борис Моисеев: – Я давно болею за этот клуб, но мне почему-то постоянно приписывают какую-то личную любовь к Аршавину. Я считаю, что это неправильно, кроме Андрея, который уже, кстати, не играет в «Зените», там собрана прекрасная команда, которую возглавляет отличный тренер. Поэтому я всегда болею и переживаю за этот клуб.
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– Борис, неужели правда, что вы решили обосноваться в северной столице?
– Чемоданы еще не пакую, но делаю все возможное для этого.
– Если вы переедете в Петербург, команда «Зенит» станет для вас родной?
Борис Моисеев: – Я давно болею за этот клуб, но мне почему-то постоянно приписывают какую-то личную любовь к Аршавину. Я считаю, что это неправильно, кроме Андрея, который уже, кстати, не играет в «Зените», там собрана прекрасная команда, которую возглавляет отличный тренер. Поэтому я всегда болею и переживаю за этот клуб.
Работать совсем разучились,что-ли???
Работать совсем разучились,что-ли???
А вот Краснодар - ОБЛАДАЕТ!! Галицкий, кто бы что не говорил, сделал это большое дело!.. Он вправе говорить о создании и обладании...
А вот Краснодар - ОБЛАДАЕТ!! Галицкий, кто бы что не говорил, сделал это большое дело!.. Он вправе говорить о создании и обладании...
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А писали,что в Питере здравохранение на уровне европейского...Опять врут(((
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А писали,что в Питере здравохранение на уровне европейского...Опять врут(((
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Дык как то пролетала тема дырявой крыши и неполноценного дЁрна на поле...?))
В Явропе такого говорят нет...)
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Дык как то пролетала тема дырявой крыши и неполноценного дЁрна на поле...?))
В Явропе такого говорят нет...)