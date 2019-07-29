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Медведев: «„Зенит“ обладает инфраструктурой европейского качества»

вчера, 17:12

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев похвалил нападающего «Барселоны» Малкома, который близок к переходу в российский клуб.

Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо».

Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
   177 / 809
сегодня в 00:18
Бомжи, не обладают ничем из вышесказанного ! Всё это принадлежит бюджету и соответственно народу России !
Расул Манаев
Расул Манаев ответил FROLL 001
   306 / 809
вчера в 23:49
Ебстесственно , сравнил клуб хозяев России с частником
Sysanin101
Sysanin101
   106 / 809
вчера в 22:23
Зениту до европейского уровня ещё ДАЛЕКО!
Надо игру европейского уровня выстраивать, что намного сложнее, чем повысить инфраструктурный уровень.

Инфраструктура европейского качества, это хорошо, но лучше, чтобы игровой уровень был ВЫШЕ инфраструктурного.
Желаем Зениту подняться до европейского уровня.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   19 / 809
вчера в 21:34
Джек, ну насмешишь иногда))

Эти клубы развивают игроков и выводят на новый уровень. Вам чтобы их догнать надо просто вбухать 200 млн в состав и дело в шляпе. Ну и лимит вам конечно же мешает, ведь наш лес не дорожает как не пиарь)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   138 / 809
вчера в 20:38
империя зла - утка все верно отметил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 809
вчера в 20:03
А смысл.....
Можно инфраструктуру развить ...можно арену построить с 4-мя выкатными полями....а смысл...

Если у нас игроков на 160 млн....
А в клубах с худшей инфраструктурой условных Лиллях,Лейпцигах,Байерах и пр. игроков на 350-500 млн......

Мы развиваем инфраструктуру чтоб нас обыгрывали клубы с худшей инфраструктурой ??

С КОМАНДЫ НАДО НАЧИНАТЬ......

БУДУТ ИГРОКИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ - ТОГДА И ПОЯВИТСЯ СМЫСЛ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ...........

Другими словами.....
Зачем мне гараж за 100 млн...если у меня "Жигули"....
Footbolista
Footbolista
   7 / 809
вчера в 19:36
Уткин: "зенит - это империя зла"...
Брулин
Брулин
   52 / 809
вчера в 19:19
С одной стороны я понимаю радость болельщиков зенита,когда в твой клуб приходит сильный футболист, это круто. Но мать вашу, не за 40млн народных денег же! Здесь уже понятно негодование всех остальных и всенородная ненависть к Газпрому.
cska plus
cska plus ответил particular
   13 / 809
вчера в 19:10
Точнее, стал обладать, ибо стадик и инфраструктура - это заслуга города и хитрых схем владения..:)) А вот Краснодар - ОБЛАДАЕТ!! Галицкий, кто бы что не говорил, сделал это большое дело!.. Он вправе говорить о создании и обладании...
Не знаю как ты это преподносишь, но я не раз был в Краснодаре, так там чуть ли не именем Галицкого клянутся, он не только этот красавец стадион построил а всю прилегающую в несколько километров в радиусе инфраструктуру с дорогами, тротуарами, парками для прогулки в нём нет ни одного кафе, вообще он сильно помогает городу и главное никогда не выпендривается как этот медведев, фамилия какая то подозрительная у этого медведева.
cska plus
cska plus
   13 / 809
вчера в 19:03
Если кота перекрасить в тигриный цвет он этого тигром не станет.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Рожден в СССР
   172 / 809
вчера в 18:34
ты финансовый инспектор?
Отнюдь.Но
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Рубиновый Дракон
   305 / 809
вчера в 18:31
ТО,что Зенит "обладает" всех жителей Ленинградской области еще после скандалов со строительством за 400 лярдав рублей за 15 лет этой "Распил-арены" и за обанкротившей ФСС Ленинградской области,когда за получением больничного жители получали "фигу",т.к. все деньги ушли на лечение Данни....Их "обладают",а они тащутся от зенита...
ты финансовый инспектор?
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 809
вчера в 18:22
Зенит и должен иметь лучшую инфраструктуру. Это же не мазутный проект аутсайдер с отсталой по уровню Открывашке. Гыгыгы
ziborock
ziborock
   30 / 809
вчера в 18:15
Зачем вам Малком? К вам скоро Борис приедет!
-------------------------------------------------
– Борис, неужели правда, что вы решили обосноваться в северной столице?

– Чемоданы еще не пакую, но делаю все возможное для этого.

– Если вы переедете в Петербург, команда «Зенит» станет для вас родной?

Борис Моисеев: – Я давно болею за этот клуб, но мне почему-то постоянно приписывают какую-то личную любовь к Аршавину. Я считаю, что это неправильно, кроме Андрея, который уже, кстати, не играет в «Зените», там собрана прекрасная команда, которую возглавляет отличный тренер. Поэтому я всегда болею и переживаю за этот клуб.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Шуnя771
   172 / 809
вчера в 18:06
Наверное оно есть, но не для всех...)
ТО,что Зенит "обладает" всех жителей Ленинградской области еще после скандалов со строительством за 400 лярдав рублей за 15 лет этой "Распил-арены" и за обанкротившей ФСС Ленинградской области,когда за получением больничного жители получали "фигу",т.к. все деньги ушли на лечение Данни....Их "обладают",а они тащутся от зенита...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   128 / 809
вчера в 18:05
Медведев убедил руководство сделать из проекта такое себе ПСЖ....сомнительное удовольствие, уже проходили, но хозяин - барин
nikot
nikot ответил Гуливер
   519 / 809
вчера в 18:05
Зенит - это клуб победителей!
    nikot
    nikot
       519 / 809
    вчера в 18:03
      Шуnя771
      Шуnя771 ответил Рубиновый Дракон
         29 / 809
      вчера в 18:01
      Медведев: «„Зенит“ обладает инфраструктурой европейского качества» ------------------------- А писали,что в Питере здравохранение на уровне европейского...Опять врут(((
      Наверное оно есть, но не для всех...)
      yrasikos22
      yrasikos22 ответил particular
         564 / 809
      вчера в 17:59
      Точнее, стал обладать, ибо стадик и инфраструктура - это заслуга города и хитрых схем владения..:)) А вот Краснодар - ОБЛАДАЕТ!! Галицкий, кто бы что не говорил, сделал это большое дело!.. Он вправе говорить о создании и обладании...
      Разница большая когда стадионы строит Город для собственного клуба и когда стадион строит один Человек как Федун и Галицкий которым потом этот стадион и принадлежит, а не клубу и городу,потом после своего ухода Федун и Галицкий имеют право отдать эти стадионы другим клубам в аренду.
      Гуливер
      Гуливер
         458 / 809
      вчера в 17:58
      Зенит - это клуб победителей!
      Союзник противников
      Союзник противников
         81 / 809
      вчера в 17:58
      Заголовок об одном,а текст-о другом.Прям какие-то "частушки-нескладушки",типа "Перед выездом на дачу я пижаму приобрёл. Ни одна ворона летом не садилась в огород".
      Работать совсем разучились,что-ли???
      particular
      particular
         8 / 809
      вчера в 17:56
      Точнее, стал обладать, ибо стадик и инфраструктура - это заслуга города и хитрых схем владения..:))
      А вот Краснодар - ОБЛАДАЕТ!! Галицкий, кто бы что не говорил, сделал это большое дело!.. Он вправе говорить о создании и обладании...
      Рубиновый Дракон
      Рубиновый Дракон ответил Шуnя771
         172 / 809
      вчера в 17:55
      Медведев: «„Зенит“ обладает инфраструктурой европейского качества» ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Дык как то пролетала тема дырявой крыши и неполноценного дЁрна на поле...?)) В Явропе такого говорят нет...)
      Медведев: «„Зенит“ обладает инфраструктурой европейского качества»
      -------------------------
      А писали,что в Питере здравохранение на уровне европейского...Опять врут(((
      Шуnя771
      Шуnя771
         29 / 809
      вчера в 17:52
      Медведев: «„Зенит“ обладает инфраструктурой европейского качества»
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------

      Дык как то пролетала тема дырявой крыши и неполноценного дЁрна на поле...?))
      В Явропе такого говорят нет...)
      Рубиновый Дракон
      Рубиновый Дракон
         172 / 809
      вчера в 17:50
      МЕдведева лечить нужно...лоботомией
      Ладожский
      Ладожский
         23 / 809
      вчера в 17:37
      Это ж не тарасовка какая-нибудь.
      dostal
      dostal
      вчера в 17:16
      А я плачу 6руб.43коп. за 1м3. нормально да?
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