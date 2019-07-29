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Соломатин: «ЦСКА полностью переиграл „Локомотив“»

сегодня, 13:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-защитник сборной России Андрей Соломатин подвел итоги московского дерби между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0).

ЦСКА по делу победил, полностью переиграл «Локомотив», хоть у команды особо не было моментов. У соперника тоже - можно вспомнить разве что удар Алексея Миранчука. Не более того.

Если пять судей увидели, что нет пенальти, значит его нет. VAR - это тоже отчасти человеческий фактор, но теперь у судей есть возможность перепроверить момент. Бесспорно, с введением VAR станет меньше споров.

Естественно, ЦСКА по силам побороться за чемпионство, задача - только первое место. Главные конкуренты - «Зенит» и «Краснодар».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 805
сегодня в 15:31
В целом ЦСКА был на порядок лучше!!!
ZaZizu
ZaZizu
   332 / 805
сегодня в 15:12
дыа абсолютно идентичных пенальти,только второй почему-то не поставили. и вопрос соломатину: если у обеих команд не было,как он выражается, голевых моментов,то как можно говорить, что кто-то из них полностью переиграл соперника? может у соломатина свое особенное представление о Футболе?
Великолепный
Великолепный
   263 / 805
сегодня в 15:09
Кто больше проявил стремления к победе тот и победил.
Мы ЦСКА. Мы победили.
beefs
beefs
   90 / 805
сегодня в 15:05
Согласен, только ещё мне показалось, что ЦСКА больше хотел победить...
ОЛЛС
ОЛЛС
   257 / 805
сегодня в 14:32
Это-то понятно,не будь грубых ошибок Безбородова,то счет должен быть на табло 2-0 как минииум,а то,что ребята показали сыгранность и достойно ответили на жесткость,предложенную гостями это очень радует.Вчера на стадионе была отличная атмосфера уверенной и справедливой победы.
Comdiv
Comdiv
   25 / 805
сегодня в 14:29
Соломатин другой матч никак смотрел.
Багров-брат
Багров-брат
   145 / 805
сегодня в 14:23
    Казанский
    Казанский ответил VIPded
       60 / 805
    сегодня в 14:19
    Мы, армейцы, не жадные... В этом сезоне и на серебро согласны. ))) Грустно без ЛЧ...
    Печалька без 4-го места в группе?)))
    VIPded
    VIPded
       56 / 805
    сегодня в 14:11
    Мы, армейцы, не жадные... В этом сезоне и на серебро согласны. )))
    Грустно без ЛЧ...
    oFANATo
    oFANATo
       84 / 805
    сегодня в 14:00
    Согласен с Соломатиным...спартак не конкурент. спартак уже на десятом месте.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Казанский
       308 / 805
    сегодня в 13:58
    Это заметно))
    Так этот еще ладно так себе слабо сказал,вот в зените люди говорят,так говорят,что реально на голову не оденешь!! А это так ,каша пшенная.
    Казанский
    Казанский ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       60 / 805
    сегодня в 13:53
    Лет с 12 примерно наверное!!
    Это заметно))
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Казанский
       308 / 805
    сегодня в 13:45
    ЦСКА по силам побороться за чемпионство, задача - только первое место. Главные конкуренты - «Зенит» и «Краснодар». ---------------------- Соломатин давно бухает?(((
    Лет с 12 примерно наверное!!
    Казанский
    Казанский
       60 / 805
    сегодня в 13:39
    ЦСКА по силам побороться за чемпионство, задача - только первое место. Главные конкуренты - «Зенит» и «Краснодар».
    ----------------------
    Соломатин давно бухает?(((
    cska plus
    cska plus
       14 / 805
    сегодня в 13:30
    Бесспорная победа армейцев!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       85 / 805
    сегодня в 13:28
      Footbolista
      Footbolista
         9 / 805
      сегодня в 13:25
      Спорное утверждение...особенно учитывая судейство в пользу коней...
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         308 / 805
      сегодня в 13:22
      Безбородов полностью переиграл локомотив!!
      Правильнее будет((!
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