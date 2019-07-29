Соломатин: «ЦСКА полностью переиграл „Локомотив“»

Экс-защитник сборной России подвел итоги московского дерби между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0).

ЦСКА по делу победил, полностью переиграл «Локомотив», хоть у команды особо не было моментов. У соперника тоже - можно вспомнить разве что удар Алексея Миранчука. Не более того.

Если пять судей увидели, что нет пенальти, значит его нет. VAR - это тоже отчасти человеческий фактор, но теперь у судей есть возможность перепроверить момент. Бесспорно, с введением VAR станет меньше споров.