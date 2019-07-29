Соломатин: «ЦСКА полностью переиграл „Локомотив“»

Экс-защитник сборной России Андрей Соломатин подвел итоги московского дерби между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0).
ЦСКА по делу победил, полностью переиграл «Локомотив», хоть у команды особо не было моментов. У соперника тоже - можно вспомнить разве что удар Алексея Миранчука. Не более того.
Если пять судей увидели, что нет пенальти, значит его нет. VAR - это тоже отчасти человеческий фактор, но теперь у судей есть возможность перепроверить момент. Бесспорно, с введением VAR станет меньше споров.
Естественно, ЦСКА по силам побороться за чемпионство, задача - только первое место. Главные конкуренты - «Зенит» и «Краснодар».
Мы ЦСКА. Мы победили.
Мы ЦСКА. Мы победили.
Грустно без ЛЧ...
Грустно без ЛЧ...
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Соломатин давно бухает?(((
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Соломатин давно бухает?(((
Правильнее будет((!
Правильнее будет((!