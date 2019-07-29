Медведев: «Переговоры по Малкому находятся в самой активной стадии»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб интересуется форвардом «Барселоны» Малкомом.
Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Мы заплатим за него 40 млн евро? Эта сумма далека от реальности.
Лавочника проекту впарят лям за 70 МИНИМУМ!
ВЕРИМ В ЭТОТ ТРАНСФЕР!
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Лавочника проекту впарят лям за 70 МИНИМУМ!
ВЕРИМ В ЭТОТ ТРАНСФЕР!
ХАХА ХАХХА ХАХА ХАХАХ
Вот это честность! Все 80 наверное(
Вот это честность! Все 80 наверное(