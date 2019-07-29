ГлавнаяНовости

Медведев: «Переговоры по Малкому находятся в самой активной стадии»

вчера, 17:08

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб интересуется форвардом «Барселоны» Малкомом.

Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Мы заплатим за него 40 млн евро? Эта сумма далека от реальности. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сорокин: «Мы все друг друга поддерживаем»
Сегодня, 00:17 Комментарии0
Давиташвили: «Шаронов - самый лучший тренер»
Сегодня, 00:14 Комментарии2
Кьяртанссон: «Игра была равная»
Вчера, 23:52 Комментарии1
Бородюк: «„Ахмат“ - организованная команда»
Вчера, 23:46 Комментарии2
Рахимов: «Ничто не предвещало такого результата»
Вчера, 23:25 Комментарии3
Дюпин: «Ничего не дали создать „Ахмату“»
Вчера, 23:15 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   233 / 809
вчера в 23:10
Полтос минимум и над тарасовкой ядерный взрыв))
Project Pandora
Project Pandora
   188 / 809
вчера в 18:34
"Мы заплатим за него 40 млн евро? Эта сумма далека от реальности. Мы заплатим гораздо больше".
Брулин
Брулин
   52 / 809
вчера в 18:20
Мог бы в Роме феерить, а скатился до РПЛ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   70 / 809
вчера в 17:26
ахаххаха
Лавочника проекту впарят лям за 70 МИНИМУМ!
ВЕРИМ В ЭТОТ ТРАНСФЕР!
ХАХА ХАХХА ХАХА ХАХАХ
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 809
вчера в 17:25
Не знают куда миллионы потратить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   186 / 809
вчера в 17:21
Допрыгался Малком.Если бы не совершал ненужных финтов вне поля играл бы сейчас в Роме, а теперь обувай валенки и добро пожаловать в Северную Пальмиру.
Don trambon
Don trambon ответил Так Себе Аналитик
   93 / 809
вчера в 17:17
"Зенит" объявит, что купил за 20 миллионов, "Барселона" - что продала за 80. А цена будет 50)
ты забыл про спартачей, не меньше 120 скажут.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   78 / 809
вчера в 17:16
Малкому всего 22 года, он может уйти из Барсы в другой топ-клуб хоть на правах аренды, хоть навсегда. Зачем ему в таком возрасте уничтожать свою карьеру?
wingback
wingback
   139 / 809
вчера в 17:16
В тарасне хорошо виднеется зарево...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Don trambon
   1 / 809
вчера в 17:16
Мы заплатим за него 40 млн евро? Эта сумма далека от реальности. Вот это честность! Все 80 наверное(
"Зенит" объявит, что купил за 20 миллионов, "Барселона" - что продала за 80. А цена будет 50)
Башмакоса
Башмакоса
   753 / 809
вчера в 17:14
Не будет никакого перехода. Такие переговоры стараются не афишировать, а тут чисто пиарится Зенит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 809
вчера в 17:13
Заинтриговал, млин...
Don trambon
Don trambon
   93 / 809
вчера в 17:11
Мы заплатим за него 40 млн евро? Эта сумма далека от реальности.


Вот это честность! Все 80 наверное(
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 809
вчера в 17:09
Ждем-с
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100