Медведев: «Переговоры по Малкому находятся в самой активной стадии»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб интересуется форвардом «Барселоны» Малкомом.

Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Мы заплатим за него 40 млн евро? Эта сумма далека от реальности.