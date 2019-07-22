Егоров: «Москалеву нужно отдохнуть»

Арбитр Владимир Москалев не получит назначение на ближайшие матчи Премьер-лиги. Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
О возвращении Москалева к работе речи пока не идет. Еще должно пройти время. Если главный арбитр получает низкую оценку, то он автоматически не может судить следующий матч РПЛ. Он может поехать судить ФНЛ или быть ассистентом на VAR. Что касается Москалева, то ему надо отдохнуть. Он вернется, и все будет хорошо.
Поступает много жалоб? Мы (арбитры) стартовали нормально. Да, в первом туре случилась неудача Москалева, но это нормально. Ошибки случаются. Не нужно нагнетать!
Кирилл Левников назначен на матч Лиги Европы? Я думаю, это должно пойти ему на пользу. Это поможет сменить обстановку, найти нужное русло.
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Намекает, что в ЛЕ русло ещё глубже.
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Намекает, что в ЛЕ русло ещё глубже.
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытЫх газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма...
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытЫх газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1128670/moskalev-vladimir-egorov-aleksandr
Конечно нормально, в РФС всегда считают нормальными регулярные результативные ошибки арбитров в пользу мяса
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1128670/moskalev-vladimir-egorov-aleksandr
Конечно нормально, в РФС всегда считают нормальными регулярные результативные ошибки арбитров в пользу мяса