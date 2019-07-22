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Егоров: «Москалеву нужно отдохнуть»

сегодня, 19:12

Арбитр Владимир Москалев не получит назначение на ближайшие матчи Премьер-лиги. Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

О возвращении Москалева к работе речи пока не идет. Еще должно пройти время. Если главный арбитр получает низкую оценку, то он автоматически не может судить следующий матч РПЛ. Он может поехать судить ФНЛ или быть ассистентом на VAR. Что касается Москалева, то ему надо отдохнуть. Он вернется, и все будет хорошо.

Поступает много жалоб? Мы (арбитры) стартовали нормально. Да, в первом туре случилась неудача Москалева, но это нормально. Ошибки случаются. Не нужно нагнетать!

Кирилл Левников назначен на матч Лиги Европы? Я думаю, это должно пойти ему на пользу. Это поможет сменить обстановку, найти нужное русло.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   127 / 827
сегодня в 20:18
Это поможет сменить обстановку, найти нужное русло.
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Намекает, что в ЛЕ русло ещё глубже.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 827
сегодня в 20:06
Не дотянет Егоров до VARа, как пить дать не дотянет..
ДСА
ДСА
   151 / 827
сегодня в 19:56
Хорош судья, который работает раз в две недели и нуждается в отдыхе.
С детства за Тун
С детства за Тун
   27 / 827
сегодня в 19:56
На канарах отдохнет с гонорара Федуна.
311
311
   60 / 827
сегодня в 19:55
Устал судить за один матч!)
cska plus
cska plus
   12 / 827
сегодня в 19:45
Видно федун договорился напрямую с москалёвым в обход егорова.
Морозовский
Морозовский
   3 / 827
сегодня в 19:31
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытЫх газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма...
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 827
сегодня в 19:27
Он вернётся и все будет как прежде. Его снова в 25 раз назначат на матч свиней, где при нём свиньи не проигрывают. Гыгыгы
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   225 / 827
сегодня в 19:20
случилась неудача Москалева, но это нормально.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1128670/moskalev-vladimir-egorov-aleksandr

Конечно нормально, в РФС всегда считают нормальными регулярные результативные ошибки арбитров в пользу мяса
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