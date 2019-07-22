Егоров: «Москалеву нужно отдохнуть»

Арбитр Владимир Москалев не получит назначение на ближайшие матчи Премьер-лиги. Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

О возвращении Москалева к работе речи пока не идет. Еще должно пройти время. Если главный арбитр получает низкую оценку, то он автоматически не может судить следующий матч РПЛ . Он может поехать судить ФНЛ или быть ассистентом на VAR . Что касается Москалева, то ему надо отдохнуть. Он вернется, и все будет хорошо.

Поступает много жалоб? Мы (арбитры) стартовали нормально. Да, в первом туре случилась неудача Москалева, но это нормально. Ошибки случаются. Не нужно нагнетать!

Кирилл Левников назначен на матч Лиги Европы? Я думаю, это должно пойти ему на пользу. Это поможет сменить обстановку, найти нужное русло.