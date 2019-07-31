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ФИФА объявила номинантов на звание лучшего игрока года

сегодня, 17:34

ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года.

За награду поборются: Криштиану Роналду, Маттийс де Лигт (оба - «Ювентус»), Френки де Йонг, Лионель Месси (оба - «Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эден Азар («Реал»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Садьо Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк ( все - «Ливерпуль»).

Награда The Best будет вручаться 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане.

Ранее Криштиану Роналду получил награду «Легенда»

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил BARCELONA-BEST
   77 / 832
сегодня в 19:46
Месси выступил средне в этом году, но из указанного списка никто не лучше чем он.
Ван Дейк намного лучше
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   121 / 832
сегодня в 19:31
Де Йонг , де Лигт и нет Алиссона, лол
форева
форева
   202 / 832
сегодня в 19:05
А где Дзюба ? У газпрома денег не хватило?))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   307 / 832
сегодня в 19:00
Месси выступил средне в этом году, но из указанного списка никто не лучше чем он.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   307 / 832
сегодня в 18:58
А вот здесь делает туринский пассажир из Португалии????
За дворовый турнир сборных состоящий из двух матчей и чемпионата Италии где даже с дзюбой в атаке стали бы чемпионами, дают награды лучшему игроку??????
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил Конунг Рагнар
   588 / 832
сегодня в 18:57
Общий счет какой был?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   77 / 832
сегодня в 18:47
Месси лучше,никаких споров и быть не может.
Ахахаха, Меся, который был унижен на Энфилде и опозорился на КА
da da da
da da da ответил Juve14
   431 / 832
сегодня в 18:43
скажу что Месси далеко не мой самый любимый игрок,но это очевидно кто сильнее.
da da da
da da da ответил parallels
   431 / 832
сегодня в 18:21
лишь бы оставили счёт 5:5 и нескончаемые споры на ближайшие лет 50, кто же всё-таки был круче.
Месси лучше,никаких споров и быть не может.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 832
сегодня в 18:16
Я хоть и поклонник Месси, но в этом году лучшим был ван Дейк!!!
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 18:11
6-той Лионелю, иначе Ронни перестанет играть
No problem
No problem
   155 / 832
сегодня в 18:09
Не с кого выбирать.
Ну да и пох.
DXTK
DXTK
   239 / 832
сегодня в 18:07
    Imrebellion
    Imrebellion
       532 / 832
    сегодня в 18:05
    Не справедливо по отношению к Алиссону
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       47 / 832
    сегодня в 18:01
    Дайте Ливерпульцу какому нибудь.
    cska plus
    cska plus
       9 / 832
    сегодня в 17:51
    Мой выбор Азар или Мбаппе, гном в списке лишний.
    Viduka
    Viduka
       668 / 832
    сегодня в 17:51
    Алиссон?
    Zenit_84
    Zenit_84
       109 / 832
    сегодня в 17:50
    Месси
    parallels
    parallels
       88 / 832
    сегодня в 17:49
    лишь бы оставили счёт 5:5 и нескончаемые споры на ближайшие лет 50, кто же всё-таки был круче.
    beefs
    beefs
       82 / 832
    сегодня в 17:41
    Хороша компашка....
    neomessi
    neomessi
       484 / 832
    сегодня в 17:40
    По мне так Йонг!
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