ФИФА объявила номинантов на звание лучшего игрока года

сегодня, 17:34

ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года.

За награду поборются: , (оба - «Ювентус»), , (оба - «Барселона»), («Тоттенхэм»), («Реал»), ( ПСЖ ), Садьо Мане, и ( все - «Ливерпуль»).

Награда The Best будет вручаться 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане.

Ранее Криштиану Роналду получил награду «Легенда».