ФИФА объявила номинантов на звание лучшего игрока года

ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года.
За награду поборются: Криштиану Роналду, Маттийс де Лигт (оба - «Ювентус»), Френки де Йонг, Лионель Месси (оба - «Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эден Азар («Реал»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Садьо Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк ( все - «Ливерпуль»).
Награда The Best будет вручаться 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане.
За дворовый турнир сборных состоящий из двух матчей и чемпионата Италии где даже с дзюбой в атаке стали бы чемпионами, дают награды лучшему игроку??????
За дворовый турнир сборных состоящий из двух матчей и чемпионата Италии где даже с дзюбой в атаке стали бы чемпионами, дают награды лучшему игроку??????
Ну да и пох.
Ну да и пох.
А кстати почему Беккера нету?
PS Мане или Ван Дейк..... эх но у меня предчувствие что прокатят ливерных и Пеналду окажется победителем, ведь победить со сборной лиге нации сложнее чем выиграть ЛЧ, а так же победить с Юве и стать 4 бомбардиром сериала .......
А кстати почему Беккера нету?
PS Мане или Ван Дейк..... эх но у меня предчувствие что прокатят ливерных и Пеналду окажется победителем, ведь победить со сборной лиге нации сложнее чем выиграть ЛЧ, а так же победить с Юве и стать 4 бомбардиром сериала .......