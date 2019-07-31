Эвра несколько месяцев играл с сырой курицей в бутсе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» признался, что играл с сырой курицей в одной из бутс в течение нескольких месяцев.

Люди вспоминают о финале Лиги Чемпионов 2004 года, но для меня самая безумная часть карьеры была в «Монако». Противник наступил на мою ногу и сильно ее повредил. В госпитале я сказал Дидье Дешаму, что мне слишком больно и я не могу ходить.

Однако я был нужен команде, доктора пробовали все, чтобы унять мою боль, но ничего не срабатывало, пока один из работников клуба не предложил мне последовать старой школе. «Просто подложи кусочек курицы в бутсу» - сказал он.

Я носил разные бутсы, одну 42.5 размера, другую 44. Было больно, но терпимо. Я играл с кусочком курицы 4 месяца. Каждый день мой мясник говорил мне: “Доброе утро, Патрис, тебе как обычно?».

Благодаря курице я играл так хорошо, что в январе 2006 перешел в «Манчестер Юнайтед».