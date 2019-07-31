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Эвра несколько месяцев играл с сырой курицей в бутсе

сегодня, 18:03

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра признался, что играл с сырой курицей в одной из бутс в течение нескольких месяцев.

Люди вспоминают о финале Лиги Чемпионов 2004 года, но для меня самая безумная часть карьеры была в «Монако». Противник наступил на мою ногу и сильно ее повредил. В госпитале я сказал Дидье Дешаму, что мне слишком больно и я не могу ходить.

Однако я был нужен команде, доктора пробовали все, чтобы унять мою боль, но ничего не срабатывало, пока один из работников клуба не предложил мне последовать старой школе. «Просто подложи кусочек курицы в бутсу» - сказал он.

Я носил разные бутсы, одну 42.5 размера, другую 44. Было больно, но терпимо. Я играл с кусочком курицы 4 месяца. Каждый день мой мясник говорил мне: “Доброе утро, Патрис, тебе как обычно?».

Благодаря курице я играл так хорошо, что в январе 2006 перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.

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Все комментарии
vashinin
vashinin
   832 / 832
сегодня в 19:18
надо бы уточнить - целой курицей или како части на кости?))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   210 / 832
сегодня в 18:56
Патрису стоило бы поскорей засесть за написание мемуаров.
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 832
сегодня в 18:51
Бред какой-то)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   325 / 832
сегодня в 18:30
ржачная история)))
cska plus
cska plus
   9 / 832
сегодня в 18:15
Наверное федун подсказал это он знаток зулуских традиций.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 832
сегодня в 18:09
Дзюба играл с сырым бакланом, на голове
No problem
No problem
   155 / 832
сегодня в 18:07
Теперь понятно, почему Бейл так часто травмируется.
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