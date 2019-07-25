ГлавнаяНовости

Озил в ответ на троллинг: «Трофейная комната „Тоттенхэма“ - пустое место»

вчера, 21:40

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в ответ на троллинг фаната «Тоттенхэма» назвал пустое место на фотографии — трофейной комнатой «шпор».

Болельщик «Тоттенхэма» разместил в твиттере фотографию игроков любимой команды с подписью: «Погодите, что Озил делает на нашей фотографии», указывая на пустое место на кадре.

Немецкий футболист ответил комментарием к записи: «Если присмотреться, то там можно увидеть вашу комнату трофеев».

 

 

За несколько часов твит Озила собрал более 150 тысяч лайков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Газмяс» оказался на официальном сайте ПФЛ
24 июля Комментарии26
Уилшир потроллил голкипера «Юве» Войцеха Щесны
24 июля Комментарии1
Обамеянг потроллил новый образ Озила
17 июля ФотоКомментарии6
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя
16 июляАлександр Чистяков в блоге Модный разговорКомментарии24
Рамос принял участие в челлендже, открыв бутылку языком
07 июля ВидеоКомментарии21
Балотелли поспорил с мужчиной, что тот не съедет на своем скутере в море
06 июля ВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sparxx2
sparxx2
вчера в 23:58
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    вчера в 23:36
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 808
      вчера в 23:33
      Красава
      RMUKMU
      RMUKMU
         326 / 808
      вчера в 23:19
      Оба троллинга дешёвые. Эти темы давно избиты.
      dzvinka
      dzvinka
         42 / 808
      вчера в 23:09
      смешно)))
      это Озила на стримах в его чатике трАллить научили так жестко, не иначе))) хоть какая-то польза со стримов.
      nnb199O
      nnb199O
         309 / 808
      вчера в 22:59
      Хорош троллинг, но Озил действительно невидимка )))))
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
         233 / 808
      вчера в 22:56
      Когда то играл так же как и шутил, а сейчас и в самом деле можно его поместить в трофеную комнату Тотенхема и там нечего не изменится.
      nnb199O
      nnb199O
         309 / 808
      вчера в 22:43
      Месут молодец очередной раз унизил тоттенхемского петуха.
      ColdSun1995
      ColdSun1995 ответил Tott_Hot
         308 / 808
      вчера в 22:43
      Лупоглазого обидели)
      да скорее уж вас обидели)
      dimagas1
      dimagas1
         108 / 808
      вчера в 22:42
      Прикол)))Заценил)
      дурман
      дурман
         608 / 808
      вчера в 22:42
      😂😂😂😂 Озил умеет
      NGYRZ
      NGYRZ
         28 / 808
      вчера в 22:27
      Красава Озил, четко и по делу...!
      Павел Амурский
      Павел Амурский
         50 / 808
      вчера в 22:14
      Хорошо сказал.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Tott_Hot
         12 / 808
      вчера в 22:11
      че за истерика?) тоже обиженный шпорами как турок?)
      А где ты увидел истерику или что то ещё? Я, что к Арсеналу, что к Тоттенхэму, что к Озилу вообще никак!
      А, что у тебя происходит если ты так завёлся с пары прикольных рисунков?
      311
      311
         38 / 808
      вчера в 22:01
      Годно ответил троллям!)
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
         91 / 808
      вчера в 21:58
      Красава Месут!)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         10 / 808
      вчера в 21:56
      Оба троллинга зачетных))) Лупоглазый хоть в Твиттере что-то может))
      Tott_Hot
      Tott_Hot ответил Байкал-38
         365 / 808
      вчера в 21:55
      Озил в комнате трофеев «Тоттенхэма»
      че за истерика?) тоже обиженный шпорами как турок?)
      John_Wick
      John_Wick
         259 / 808
      вчера в 21:55
      Ответка круче))))
      Tott_Hot
      Tott_Hot
         365 / 808
      вчера в 21:54
      Лупоглазого обидели)
      Байкал-38
      Байкал-38
         12 / 808
      вчера в 21:49
      Озил в комнате трофеев «Тоттенхэма»
      Байкал-38
      Байкал-38
         12 / 808
      вчера в 21:46
      Озил уделал «Тоттенхэм»

      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100