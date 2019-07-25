Озил в ответ на троллинг: «Трофейная комната „Тоттенхэма“ - пустое место»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в ответ на троллинг фаната «Тоттенхэма» назвал пустое место на фотографии — трофейной комнатой «шпор».
Болельщик «Тоттенхэма» разместил в твиттере фотографию игроков любимой команды с подписью: «Погодите, что Озил делает на нашей фотографии», указывая на пустое место на кадре.
Немецкий футболист ответил комментарием к записи: «Если присмотреться, то там можно увидеть вашу комнату трофеев».
За несколько часов твит Озила собрал более 150 тысяч лайков.
Но впечатление производит другое:
В Англии фанаты индюшатины ненавидят вульвичей, а здесь понаставили лайков пучеглазамуи бездарю, что ещё раз показывает что ШПОРЫ развиваются в правильном направлении, а Озил будет играть в ЛЕ.
Но впечатление производит другое:
В Англии фанаты индюшатины ненавидят вульвичей, а здесь понаставили лайков пучеглазамуи бездарю, что ещё раз показывает что ШПОРЫ развиваются в правильном направлении, а Озил будет играть в ЛЕ.
Немецкий футболист ответил комментарием к записи: «Если присмотреться, то там можно увидеть историю вашего проекта ».
За час пост собрал все лайки
Немецкий футболист ответил комментарием к записи: «Если присмотреться, то там можно увидеть историю вашего проекта ».
За час пост собрал все лайки
это Озила на стримах в его чатике трАллить научили так жестко, не иначе))) хоть какая-то польза со стримов.
это Озила на стримах в его чатике трАллить научили так жестко, не иначе))) хоть какая-то польза со стримов.
А, что у тебя происходит если ты так завёлся с пары прикольных рисунков?
А, что у тебя происходит если ты так завёлся с пары прикольных рисунков?