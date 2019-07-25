Озил в ответ на троллинг: «Трофейная комната „Тоттенхэма“ - пустое место»

вчера, 21:40

Полузащитник «Арсенала» в ответ на троллинг фаната «Тоттенхэма» назвал пустое место на фотографии — трофейной комнатой «шпор».

Болельщик «Тоттенхэма» разместил в твиттере фотографию игроков любимой команды с подписью: «Погодите, что Озил делает на нашей фотографии», указывая на пустое место на кадре.

Немецкий футболист ответил комментарием к записи: «Если присмотреться, то там можно увидеть вашу комнату трофеев».

If you look closely ... you can see your trophy cabinet 🧐😉 #YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 25 июля 2019 г.

За несколько часов твит Озила собрал более 150 тысяч лайков.