Определились все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня прошли последние матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых определились пары следующего раунда.
Представители лиг:
«Краснодар» Россия – «Порту» Португалия
«Брюгге» Бельгия – «Динамо» Киев Украина
«Базель» Швейцария – ЛАСК Австрия
«Истанбул» Турция – «Олимпиакос» Греция
Чемпионы:
ПАОК Греция – «Аякс» Голландия
ЧФР Румыния – «Селтик» Шотландия
АПОЭЛ Кипр – «Карабах» Азербайджан
«Динамо» Загреб Хорватия – «Ференцварош» Венгрия
«Црвена Звезда» Сербия – «Копенгаген» Дания
«Марибор» Словения – «Русенборг» Норвевгия
Матчи 3-го раунда пройдут 6/7 августа. Ответные — 13 августа.