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Определились все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

вчера, 23:17

Сегодня прошли последние матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых определились пары следующего раунда.

Представители лиг:

«Краснодар» Россия – «Порту» Португалия

«Брюгге» Бельгия – «Динамо» Киев Украина

«Базель» Швейцария – ЛАСК Австрия

«Истанбул» Турция – «Олимпиакос» Греция

Чемпионы:

ПАОК Греция – «Аякс» Голландия

ЧФР Румыния – «Селтик» Шотландия

АПОЭЛ Кипр – «Карабах» Азербайджан

«Динамо» Загреб Хорватия – «Ференцварош» Венгрия

«Црвена Звезда» Сербия – «Копенгаген» Дания

«Марибор» Словения – «Русенборг» Норвевгия

 

Матчи 3-го раунда пройдут 6/7 августа. Ответные — 13 августа.

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Djon_V
Djon_V
   391 / 832
вчера в 23:43
Краснодар, повергни в шок футбольный мир, ты можешь)
За адекватность
За адекватность ответил Foxes
   29 / 832
вчера в 23:42
Порту, Динамо Киев, Базель, Олимпиакос, Аякс, Селтик, АПОЭЛ, Динамо Загреб, Црвена Звезда, Русенборг, сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов!
"ДК" в прошлом году уже сыграло в ГЭ ЛЧ, дико сомневаюсь, что при условии вылета "Краснодара" от ""Порту" и пройдя "Брюгге", что далеко не факт, получив "Базель" в соперники пройдут на классе. И это при том, что я буду болеть за все украинские клубы в ЕК.
Foxes
Foxes
   402 / 832
вчера в 23:30
Порту, Динамо Киев, Базель, Олимпиакос, Аякс, Селтик, АПОЭЛ, Динамо Загреб, Црвена Звезда, Русенборг, сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов!
Sergey Z
Sergey Z
   282 / 832
вчера в 23:22
Удачи Краснодару!!!
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