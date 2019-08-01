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Журналист Marca: «„Зенит“ даст Малкому больше игрового времени»

сегодня, 13:19

Журналист Marca Хави Эрнандес прокомментировал предстоящий переход полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит».

Малком изначально рассматривался «Барселоной» как альтернатива Виллиану, но убедить Вальверде в своей исключительности он не сумел. Даже когда Дембеле травмировался, а Коутиньо играл откровенно плохо, тренер не рассчитывал всерьёз на Малкома. С приходом Гризманна конкуренция в «Барсе» только возросла, и в этой ситуации трансфер бразильца в другой клуб представляется естественным и для всех сторон выгодным.

«Барселона» отобьёт потраченное на футболиста год назад, а он получит в «Зените» больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 837
сегодня в 13:55
Как в одном турнире может играть срчи, собраный из игроков зенита за неделю и зенит тратящий100+ млн на контракт с ноунэймом
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил parallels
   19 / 837
сегодня в 13:46
1 сентября поставит тарасовцам пятёрку в дневники!
На выезде играем и Москалев-Левников дисквалификацию отбудут.
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
   7 / 837
сегодня в 13:42
1 сентября поставит тарасовцам пятёрку в дневники!
И за схверхурочные Дзюба с Азмуном за тройки распишуться. Гыгыгы
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил parallels
   226 / 837
сегодня в 13:37
    parallels
    parallels
       40 / 837
    сегодня в 13:24
    1 сентября поставит тарасовцам пятёрку в дневники!
    Garrincha58
    Garrincha58
       220 / 837
    сегодня в 13:24
    сплошное бла бла бла
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