Журналист Marca: «„Зенит“ даст Малкому больше игрового времени»

Журналист Marca Хави Эрнандес прокомментировал предстоящий переход полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит».

Малком изначально рассматривался «Барселоной» как альтернатива Виллиану, но убедить Вальверде в своей исключительности он не сумел. Даже когда Дембеле травмировался, а Коутиньо играл откровенно плохо, тренер не рассчитывал всерьёз на Малкома. С приходом Гризманна конкуренция в «Барсе» только возросла, и в этой ситуации трансфер бразильца в другой клуб представляется естественным и для всех сторон выгодным.

«Барселона» отобьёт потраченное на футболиста год назад, а он получит в «Зените» больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии.