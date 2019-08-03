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«Краснодар-2» проиграл «Ротору»

сегодня, 20:37
Краснодар-2Логотип футбольный клуб Краснодар-20 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

В матче 6-го тура ФНЛ «Краснодар-2» дома уступил «Ротору».

«Краснодар-2» занимает 16 место в турнирной таблице (5 очков), а «Ротор» расположился на 4 позиции (13 пунктов).

«Краснодар-2» – «Ротор» – 0:1 (0:1)

Гол: Муллин 35 

«Краснодар-2»: Адамов, Таранов (к), Мартынов (Бородин, 41), Марков, Ивашин, Мацукатов, Кайо, Уткин (Жигулев, 73), Воротников (Сабуа, 46), Сергеев (Сперцян, 60), Онугха (Кутовой, 68).

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Хомуха, Ненахов, Султонов (Лобкарёв, 70), Фатуллаев, Шарипов (Алейник, 70), Горбунов (Янушковский, 73), Булия (Николаев, 79), Муллин.

Предупреждения: Кайо, 66; Мацукатов, 77; Сперцян, 90 - Булия, 18; Муллин, 45; Алейник, 90+1.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

В другом матче игрового дня «Спартак-2» обыграл «Луч».

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Все комментарии
beefs
beefs
   114 / 841
сегодня в 21:22
Что то Краснодар-2 в этом году слабоват, хотя состав не плох...
ДСА
ДСА
   205 / 841
сегодня в 21:12
Ротор силён.
valt134
valt134
   147 / 841
сегодня в 21:09
Ничо. Сейчас будем на Зените отыгрываться.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   247 / 841
сегодня в 21:02
Ротор. не сбавляй темпа!!!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   29 / 841
сегодня в 20:55
Ротор с победой!
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 841
сегодня в 20:53
Всяко бывает.
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