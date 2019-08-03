«Краснодар-2» проиграл «Ротору»

В матче 6-го тура ФНЛ «Краснодар-2» дома уступил «Ротору».
«Краснодар-2» занимает 16 место в турнирной таблице (5 очков), а «Ротор» расположился на 4 позиции (13 пунктов).
«Краснодар-2» – «Ротор» – 0:1 (0:1)
Гол: Муллин 35
«Краснодар-2»: Адамов, Таранов (к), Мартынов (Бородин, 41), Марков, Ивашин, Мацукатов, Кайо, Уткин (Жигулев, 73), Воротников (Сабуа, 46), Сергеев (Сперцян, 60), Онугха (Кутовой, 68).
«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Хомуха, Ненахов, Султонов (Лобкарёв, 70), Фатуллаев, Шарипов (Алейник, 70), Горбунов (Янушковский, 73), Булия (Николаев, 79), Муллин.
Предупреждения: Кайо, 66; Мацукатов, 77; Сперцян, 90 - Булия, 18; Муллин, 45; Алейник, 90+1.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
В другом матче игрового дня «Спартак-2» обыграл «Луч».