«Локомотив» готов потратить на Комличенко 3,5 млн евро

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» заинтересован в услугах российского нападающего «Млада Болеслав» Николая Комличенко. Руководство клуба утвердило сумму на трансфер в 3,5 млн евро, теперь решение должен принять чешский клуб.
Переход Комличенко может повлиять на будущее Эдера и Федора Смолова.
В общем, неплохой вариант для Локо, можно попробовать
В общем, неплохой вариант для Локо, можно попробовать
На трансфермаркте он пока что стоит 3.5 миллиона, это даже дешевле, чем сидящий на лавке "Зенита" Джорджевич.
Воспитанник академии "Краснодара".
На трансфермаркте он пока что стоит 3.5 миллиона, это даже дешевле, чем сидящий на лавке "Зенита" Джорджевич.
Воспитанник академии "Краснодара".
А так, если он продолжит в таком же темпе, он может перейти далее в условный "Андерлехт" или "Ред Булл Зальцбург" или "Майнц", а это будет уже трамплин в хорошие клубы, там умеют выращивать и ценить талантов.
А так, если он продолжит в таком же темпе, он может перейти далее в условный "Андерлехт" или "Ред Булл Зальцбург" или "Майнц", а это будет уже трамплин в хорошие клубы, там умеют выращивать и ценить талантов.