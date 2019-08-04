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«Локомотив» готов потратить на Комличенко 3,5 млн евро

сегодня, 15:18

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» заинтересован в услугах российского нападающего «Млада Болеслав» Николая Комличенко. Руководство клуба утвердило сумму на трансфер в 3,5 млн евро, теперь решение должен принять чешский клуб.

Переход Комличенко может повлиять на будущее Эдера и Федора Смолова.

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Все комментарии
112910415
112910415
   58 / 839
сегодня в 17:03
перспективный парень ... лучше ему в Европе прогрессировать
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 839
сегодня в 16:31
Хватайте скорее!!! А то , стоит только Локо, Зениту , ЦСКА кем то заинтересоваться , тут же из - за угла пятачковые агенты нарисовываются......и не сотрешь!!!
beefs
beefs
   109 / 839
сегодня в 16:28
странно что им не интересуется Краснодар, это же их воспитанник....
13 RUS
13 RUS
   110 / 839
сегодня в 16:16
В Локо заиграет,т.к. кроме смолова и дерева форвардов нет
ДАША Д
ДАША Д
   159 / 839
сегодня в 16:12
И совсем недорого.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   116 / 839
сегодня в 16:07
Для Локо было бы проще если бы Млада уже вылетела из еврокубков, а так врядли договорятся.
Vave666
Vave666
   505 / 839
сегодня в 16:06
Парень с российским паспортом стоит больше, тем более он на уровне!
mihaluch
mihaluch
   86 / 839
сегодня в 15:58
Трудно сказать заиграет ли Комличенко в России.
Заратустра
Заратустра ответил Так Себе Аналитик
   39 / 839
сегодня в 15:57
Я кажется вспомнил его. Он за другие чешские клубы играл? Помню были разговоры о забивном русском чуваке из чешского чемпионата. Он даже забивал Ростову вроде в ЛЕ, но там другой клуб был.
В общем, неплохой вариант для Локо, можно попробовать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Заратустра
   3 / 839
сегодня в 15:49
Надо брать его короче. В Чехии он точно пропадёт)
Ну, только учтите, что Петржела его не считает хорошим игроком, а ведь Петржела славится своими хорошими прогнозами. Например, он сказал еще заранее, что Аршавин не станет топ-игроком никогда, хотя талант у него для этого есть - потому что он деньги ценит выше футбола). Еще он сказал, что Денисов станет отличным игроком, когда Игоря стали только подключать к команде.
Заратустра
Заратустра ответил Так Себе Аналитик
   39 / 839
сегодня в 15:44
Надо брать его короче. В Чехии он точно пропадёт)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Заратустра
   3 / 839
сегодня в 15:43
Чемпионат Чехии это не показатель. Хорошо, что он русский, это плюс. Возможно, Локо стоит попробовать его подписать.
Плюс для "Локо", но не для Комличенко) Тут ему даже место в основе не будет гарантировано, а приведет спортивный директор своего игрока - тот на много лет на лавку присядет.
Заратустра
Заратустра ответил Так Себе Аналитик
   39 / 839
сегодня в 15:41
Чемпионат Чехии это не показатель. Хорошо, что он русский, это плюс. Возможно, Локо стоит попробовать его подписать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Заратустра
   3 / 839
сегодня в 15:37
А что это достойный нападающий? Ничего о нем не знаю.
Он много забивает в чемпионате Чехии, хотя в основном замыкает (и это норма, страйкеры на то и нужны). Однако, Петржела недавно сказал, что его талант пока переоценивают и эти голы являются в первую очередь следствием игровой модели команды, Властимил не в восторге от Комличенко)).

На трансфермаркте он пока что стоит 3.5 миллиона, это даже дешевле, чем сидящий на лавке "Зенита" Джорджевич.

Воспитанник академии "Краснодара".
cska plus
cska plus
   11 / 839
сегодня в 15:36
Он в Чехии король а здесь снова сядет на лавочку.
Заратустра
Заратустра ответил Так Себе Аналитик
   39 / 839
сегодня в 15:34
А что это достойный нападающий? Ничего о нем не знаю.
SHMEL
SHMEL
   127 / 839
сегодня в 15:33
Не нужно ему возвращаться в наш чемпионат...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 839
сегодня в 15:30
В любом случае лучше оставаться в профессиональных чемпионатах, чем переходить в распилочный, ведь в профессиональных его позиция будет всегда зависеть только от его таланта, а у нас вон любой Орещук за хороший откат может Нжие с ковролином на голове купить и в состав его будет пихать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 839
сегодня в 15:29
Глупость с его стороны будет, пусть посмотрит на Крицюка, который заиграл в чемпионате Португалии в не самом сильном клубе ("Браге"), получил хорошую прессу, затем получил жирное предложение от "Краснодара" и с этим жирным предложением второй год на лавке сидит.

А так, если он продолжит в таком же темпе, он может перейти далее в условный "Андерлехт" или "Ред Булл Зальцбург" или "Майнц", а это будет уже трамплин в хорошие клубы, там умеют выращивать и ценить талантов.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   225 / 839
сегодня в 15:23
Пусть лучше в Европе играет, чем идти к сухиновцам в продажный чемпионат.
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