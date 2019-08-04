«Локомотив» готов продать Эдера или Смолова

сегодня, 15:11

Сообщается, что «Локомотив» готов выслушать предложения от других клубов по нападающим Эдеру и .

Железнодорожники планируют купить у «Млады Болеслав» форварда Николая Комличенко, в связи с чем могут расстаться с кем-то из своих нападающих. Однако отмечается, что у клуба нет конкретных предложений по Смолову или Эдеру из-за их высоких зарплат.

Говорится, что команду, скорее всего, покинет Эдер, а не Смолов, потому что Федор имеет российский паспорт.

Ранее на Эдера претендовал «Галатасарай».