«Локомотив» готов продать Эдера или Смолова

Сообщается, что «Локомотив» готов выслушать предложения от других клубов по нападающим Эдеру и Федору Смолову.
Железнодорожники планируют купить у «Млады Болеслав» форварда Николая Комличенко, в связи с чем могут расстаться с кем-то из своих нападающих. Однако отмечается, что у клуба нет конкретных предложений по Смолову или Эдеру из-за их высоких зарплат.
Говорится, что команду, скорее всего, покинет Эдер, а не Смолов, потому что Федор имеет российский паспорт.
Ранее на Эдера претендовал «Галатасарай».
P.S. если у человека больше 50% тела покрыто наколками, то ему нужно срочно посетить психиатра.......
P.S. если у человека больше 50% тела покрыто наколками, то ему нужно срочно посетить психиатра.......
Смолов тот же Шюррле.....только без медали ЧМ....))
Смолов тот же Шюррле.....только без медали ЧМ....))