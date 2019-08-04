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«Локомотив» готов продать Эдера или Смолова

сегодня, 15:11

Сообщается, что «Локомотив» готов выслушать предложения от других клубов по нападающим Эдеру и Федору Смолову.

Железнодорожники планируют купить у «Млады Болеслав» форварда Николая Комличенко, в связи с чем могут расстаться с кем-то из своих нападающих. Однако отмечается, что у клуба нет конкретных предложений по Смолову или Эдеру из-за их высоких зарплат.

Говорится, что команду, скорее всего, покинет Эдер, а не Смолов, потому что Федор имеет российский паспорт.

Ранее на Эдера претендовал «Галатасарай»

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Паровозов
Паровозов
   343 / 839
сегодня в 17:10
Комличенко очень слабое усиление под ЛЧ.
СуКины дети
СуКины дети ответил В еврокубках бессилен
   552 / 839
сегодня в 17:07
Бесполезный балласт, Сухине в подметки не годятся. Главное он на месте.
На фиг гам всякие Смоловы тем более Эдеры у нас статья расходов другая ..а пенали любой может забить
Гавроша
Гавроша
   38 / 839
сегодня в 17:05
Вот смолова нам можно прикупить, хотя нападающих сейчас хватает.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   378 / 839
сегодня в 16:48
Смолова надо в Краснодар вернуть, пускай даже с убытками.
112910415
112910415
   58 / 839
сегодня в 16:44
иноземца надо как-то сплавить, факт
EAGinLE
EAGinLE
   30 / 839
сегодня в 16:37
Да хоть весь РЖД продавайте .
Морозовский
Морозовский
   5 / 839
сегодня в 16:37
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ "ЛОКОМОТИВА"! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И , ЛИЧНО ПАЛЫЧА, С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!!!
Питер Ман
Питер Ман
   34 / 839
сегодня в 16:35
    нечитайло
    нечитайло
       776 / 839
    сегодня в 16:32
    Пора эдеру ехать
    димон 37
    димон 37 ответил Jeck Denielse
       507 / 839
    сегодня в 16:29
    Сутормин полоз набиулин Рязанцев Терентьев соловьев бухарик Быстров Новосельцев это все звезды иирового масштаба малео им в подметки не годится
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Izmar
       13 / 839
    сегодня в 16:26
    Федя перспективный, у него еще все впереди.
    И не говори, только раскрываться, прогрессировать начал и на тебе?!?
    Caniggia
    Caniggia
       655 / 839
    сегодня в 16:24
    Два сбитых лётчика с высоченными зарплатами на фиг никому не нужны! Если только дурачкам китайцам загнать.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       290 / 839
    сегодня в 16:16
    Федун, Федя всяк лучше Понсе
    VV V
    VV V
       190 / 839
    сегодня в 16:08
    Синего (Смолова) теперь РЖД продаст только за единичку (один млн евро) и опять ж/д перевозки подорожают для сознательного населения нашей страны, так как "синего" покупали у Галицкого за 10 млн евро.
    P.S. если у человека больше 50% тела покрыто наколками, то ему нужно срочно посетить психиатра.......
    Томик
    Томик ответил Graff_60
       487 / 839
    сегодня в 16:08
    Ага на PSP сидит и играет. Он был бревном им и остался.
    Я же просто с Феденькой его сравнил. Этот с футболом уже давно завязал, за одно это давно пора пинка дать. А тут вокруг паспорта его хороводы водят.
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен
       225 / 839
    сегодня в 16:05
    Бесполезный балласт, Сухине в подметки не годятся. Главное он на месте.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       216 / 839
    сегодня в 16:02
    Эдера - в Китай!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       124 / 839
    сегодня в 16:01
    Логичнее будет расстаться именно с Эдером! Он все - таки уже возрастной, да и у него нет российского паспорта в отличие от Комличенко. Ну а Федю, скорее всего, оставят)
    Graff_60
    Graff_60 ответил Томик
       764 / 839
    сегодня в 16:00
    Паспорт паспортом, но Эдер хотя бы в футбол играть умеет.
    Ага на PSP сидит и играет. Он был бревном им и остался.
    Томик
    Томик
       487 / 839
    сегодня в 15:55
    Паспорт паспортом, но Эдер хотя бы в футбол играть умеет.
    Alex-96
    Alex-96 ответил Sully
       432 / 839
    сегодня в 15:53
    ЛЧ на носу, кого покупать будут?
    Дачу кикнадзе
    Наталья Волчок
    Наталья Волчок
       385 / 839
    сегодня в 15:50
    Да,паровозники, испортили Феденьке карьеру...ведь сразу было видно,что ни он не подходит клубу,ни Локо ему.А,ведь годы идут,просто бегут,и очень жаль времени,проведённого на скамейке.Искренне жаль Смолова.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       29 / 839
    сегодня в 15:48
    А я то подумал что Локо на нашего Луку бабло собирает ;)
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 839
    сегодня в 15:45
    Кому нафиг нужен Смолов? Гыгыгы
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       105 / 839
    сегодня в 15:41
    Помню, когда Смолов переходил в Локо, пустил слезу о снижении зарплаты с 3 с чем-то лямов до 2.9 (типа готов пойти на понижение ради ЛЧ). А теперь такое высокооплачиваемое дерево скинуть пытаются, но не могут
    Sully
    Sully
       123 / 839
    сегодня в 15:38
    ЛЧ на носу, кого покупать будут?
    Alex-96
    Alex-96
       432 / 839
    сегодня в 15:36
    Ну да, продадим Эдера и Федю и купим Комличенко. Только заявляться тогда Локо надо не в ЛЧ , а в чемпионат Чехии(((((
    борька
    борька
       176 / 839
    сегодня в 15:32
    Федору уже пора за бугор, Андорра, Сан Марино, Мальта
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 839
    сегодня в 15:31
    Кто ж купит то..?
    Смолов тот же Шюррле.....только без медали ЧМ....))
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       89 / 839
    сегодня в 15:30
    А кто у нас в РПЛ заслуживает высоких зарплат. Если бы зарплаты выплачивались бы с дохода клуба(продажи билетов, атрибутика и тв)., то зарплаты были бы на уровне средних по стране. Но тк никого доходы клубов не интересуют, поэтому они и получают 4-6 млн в год ни за что
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