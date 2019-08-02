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Футболка Малкома появилась в фан-шопе «Зенита»

сегодня, 13:08

В клубном магазине «Зенита» появилась футболка потенциального новичка питерцев — вингера «Барселоны» Малкома.

По сообщениям из прессы, 22-летний бразилец сейчас находится в Санкт-Петербурге, где вскоре оформит переход в «Зенит».

Ожидается, что сумма трансфера составит 40 млн евро плюс бонусы. Сам Малком будет получать в «Зените» 8 млн евро в год.

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Все комментарии
свиноспартач
свиноспартач ответил Palex
   788 / 841
сегодня в 14:51
Почему тебя это заботит? Ты за Спартак переживай, вам тоже в Европе играть, а сбитый летчик Шюррле вам не поможет, да и Ларссен тоже не усиление.
но это пустые разговоры, будем обсуждать по результатам игр
Санчо Панса
Санчо Панса
   125 / 841
сегодня в 14:51
Да, все идет к тому, что Малком станет зенитовцем! И такого уровня футболиста в РПЛ уже не было со времен Халка, вот честно.
311
311
   44 / 841
сегодня в 14:46
Стринги Де зеува появились в фан-шопе Спартака!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Leningrad 84
   11 / 841
сегодня в 14:35
В сообщении Соккера все соответствует первоисточнику Sport24, кроме зарплаты Малкома. Тов. А.Бендрик, откуда инфа про 8 млн евро в год?
У всех официальная инфа...
Сегодня, 2 августа, игрок должен пройти медосмотр в «Зените». Как сообщают СМИ, вчера «Зенит» и «Барселона» достигли согласия по сумме трансфера Малкома, бразилец переедет в Петербург за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов значатся бонусными выплатами. Зарплата Малкома, по данным разных источников, составит от 5 до 6,5 миллионов евро в год.
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 841
сегодня в 14:30
В сообщении Соккера все соответствует первоисточнику Sport24, кроме зарплаты Малкома.
Тов. А.Бендрик, откуда инфа про 8 млн евро в год?
Palex
Palex ответил свиноспартач
   196 / 841
сегодня в 14:27
Почему тебя это заботит? Ты за Спартак переживай, вам тоже в Европе играть, а сбитый летчик Шюррле вам не поможет, да и Ларссен тоже не усиление.
свиноспартач
свиноспартач ответил Штиль
   788 / 841
сегодня в 14:18
Отличное усиление. Отвалит тарасовке трёху.
отдать 45 лямов ради трехи??? сильно мы вас запугали
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   243 / 841
сегодня в 14:14
Бомжи уже переобулись по поводу Зулусов?
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил КЭТиК
   77 / 841
сегодня в 14:13
Огласите пожалуйста ценник.
...при бесплатном посещении СПБ арены ....в нагрузку бесплатная футболка звёздоподобного....
свиноспартач
свиноспартач
   788 / 841
сегодня в 14:12
не понимаю смысл этого трансфера, для победы в рпл достаточно нынешнего, для успешной игры в ЛЧ его одног не хватит, нужны еще 10 игроков уровня малкома а их у зени нет
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   77 / 841
сегодня в 14:10
футболка потенциального новичка питерцев
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130247/malkom-zenit
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...предпринимательская жилка у Зенитушки классная....
...потенциального ?...это уже новичок или пока ещё...
...напоминает анекдот про ассоциированное членство украины ...
Штиль
Штиль
   333 / 841
сегодня в 14:10
Отличное усиление. Отвалит тарасовке трёху.
Footbolista
Footbolista
   3 / 841
сегодня в 14:07
Была у зенита белая полоса...и тут появился Малком...
Tostao
Tostao
   71 / 841
сегодня в 14:07
Эта новость написана в каком-то фантастическом стиле как из блокбастера : "Немногочисленные посетители клубного магазина «Зенита» наблюдали несколько секунд что-то похожее на футболку потенциального новичка питерцев Малкома, которая затем растворилась в воздухе, как те 40 млн евро плюс бонусы."
КЭТиК
КЭТиК
   158 / 841
сегодня в 13:58
Огласите пожалуйста ценник.
spartach091
spartach091
   101 / 841
сегодня в 13:55
8лямов за игрока который за весь прошлый сезон провел 600 минут на поле 🤣🤣🤣
Footbolista
Footbolista ответил clop
   3 / 841
сегодня в 13:43
В Апрашку сходи...там тебе напомнят)...заодно и футболу Малкома там купишь по дешевке)...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 841
сегодня в 13:41
Сегодня 13:34
25 процентный клоун:
- Я бы такую даже под ноги не бросил в уборной..
---------
Естественно, своя красно белая для этих целей в самый раз. Гыгыгы
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   70 / 841
сегодня в 13:40
Помню, как год назад, кто-то втирал, что это днище талантливее Мбаппе. Сейчас Мбаппе лидер своей сборной, а Малком завершил карьеру в 22 года, перейдя в проект
LOpp
LOpp
   24 / 841
сегодня в 13:39
Сам Малком будет получать в «Зените» 8 млн евро в год.


Литейный 4
Литейный 4
   4 / 841
сегодня в 13:38
Еще контракт не подписан и официально не подтвердили. Куда вперёд паровоза лезут? Гыгыгы
RussianMango
RussianMango
   39 / 841
сегодня в 13:35
Голубая футболка и зулус Малком на ней...для Питера сочетание супер. Гы Гы Гы
clop
clop ответил Footbolista
   68 / 841
сегодня в 13:34
У бомжей паленый "рояль" всегда был в авторитете)...
Ого, ты даже паленый "рояль" помнишь. Все уже давно забыли про него.
Подозреваю, что в красно-белых алкобасах он в почете до сих пор.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 841
сегодня в 13:34
Я бы такую даже под ноги не бросил в уборной
За Ливерпуль
За Ливерпуль
   359 / 841
сегодня в 13:29
Москва уже подгарает.Что будет как будет подписан контракт даже представить трудно.Наверное сгорит вообще от зависти и злости.Гы гы гы
Footbolista
Footbolista ответил clop
   3 / 841
сегодня в 13:26
У бомжей паленый "рояль" всегда был в авторитете)...
MAUS
MAUS ответил Так Себе Аналитик
   58 / 841
сегодня в 13:23
На Невском, в аэропорту, на стадионе. Заходи, тоже футболку Малкома купишь.
мне лазурный/голубой на шмутье никогда не нравился.
то есть голубую Зенита майку никогда бы не купил!
Помнится история, заказал из Германии через посредников замшевые мокасины (цвет Индиго), а они перепутали артикул и случайно привезли лазурного (яркий такой цвет, аж глаз режет) , я этим посредникам моментально вернул эти лазурные- ну не моё это! через неделю привезли цвет Индиго- ну это уже человеческий цвет!
Footbolista
Footbolista ответил Сергей Саныч
   3 / 841
сегодня в 13:21
В Африке негры дешевле...
clop
clop ответил Сергей Саныч
   68 / 841
сегодня в 13:20
Фан-шопе,это где?
В Париже, недалеко от Пале-Рояль.
Footbolista
Footbolista
   3 / 841
сегодня в 13:19
Оперативненько)...щас гулливеры кинутся покупать)...
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