Футболка Малкома появилась в фан-шопе «Зенита»

сегодня, 13:08

В клубном магазине «Зенита» появилась футболка потенциального новичка питерцев — вингера «Барселоны» Малкома.

По сообщениям из прессы, 22-летний бразилец сейчас находится в Санкт-Петербурге, где вскоре оформит переход в «Зенит».

Ожидается, что сумма трансфера составит 40 млн евро плюс бонусы. Сам Малком будет получать в «Зените» 8 млн евро в год.