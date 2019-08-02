Футболка Малкома появилась в фан-шопе «Зенита»

В клубном магазине «Зенита» появилась футболка потенциального новичка питерцев — вингера «Барселоны» Малкома.
По сообщениям из прессы, 22-летний бразилец сейчас находится в Санкт-Петербурге, где вскоре оформит переход в «Зенит».
Ожидается, что сумма трансфера составит 40 млн евро плюс бонусы. Сам Малком будет получать в «Зените» 8 млн евро в год.
Сегодня, 2 августа, игрок должен пройти медосмотр в «Зените». Как сообщают СМИ, вчера «Зенит» и «Барселона» достигли согласия по сумме трансфера Малкома, бразилец переедет в Петербург за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов значатся бонусными выплатами. Зарплата Малкома, по данным разных источников, составит от 5 до 6,5 миллионов евро в год.
Сегодня, 2 августа, игрок должен пройти медосмотр в «Зените». Как сообщают СМИ, вчера «Зенит» и «Барселона» достигли согласия по сумме трансфера Малкома, бразилец переедет в Петербург за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов значатся бонусными выплатами. Зарплата Малкома, по данным разных источников, составит от 5 до 6,5 миллионов евро в год.
Тов. А.Бендрик, откуда инфа про 8 млн евро в год?
Тов. А.Бендрик, откуда инфа про 8 млн евро в год?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130247/malkom-zenit
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...предпринимательская жилка у Зенитушки классная....
...потенциального ?...это уже новичок или пока ещё...
...напоминает анекдот про ассоциированное членство украины ...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130247/malkom-zenit
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...предпринимательская жилка у Зенитушки классная....
...потенциального ?...это уже новичок или пока ещё...
...напоминает анекдот про ассоциированное членство украины ...
25 процентный клоун:
- Я бы такую даже под ноги не бросил в уборной..
---------
Естественно, своя красно белая для этих целей в самый раз. Гыгыгы
25 процентный клоун:
- Я бы такую даже под ноги не бросил в уборной..
---------
Естественно, своя красно белая для этих целей в самый раз. Гыгыгы
Подозреваю, что в красно-белых алкобасах он в почете до сих пор.
Подозреваю, что в красно-белых алкобасах он в почете до сих пор.
то есть голубую Зенита майку никогда бы не купил!
Помнится история, заказал из Германии через посредников замшевые мокасины (цвет Индиго), а они перепутали артикул и случайно привезли лазурного (яркий такой цвет, аж глаз режет) , я этим посредникам моментально вернул эти лазурные- ну не моё это! через неделю привезли цвет Индиго- ну это уже человеческий цвет!
то есть голубую Зенита майку никогда бы не купил!
Помнится история, заказал из Германии через посредников замшевые мокасины (цвет Индиго), а они перепутали артикул и случайно привезли лазурного (яркий такой цвет, аж глаз режет) , я этим посредникам моментально вернул эти лазурные- ну не моё это! через неделю привезли цвет Индиго- ну это уже человеческий цвет!