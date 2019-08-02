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ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Чалову

сегодня, 14:44

«Кристал Пэлас» сделал ЦСКА предложение о трансфере нападающего Федора Чалова, но получил отказ.

Сообщается, что «орлы» были готовы заплатить 15 млн, однако эта сумма не устраивает «армейцев».

Помимо «Кристал Пэлас», российским бомбардиром интересуются еще несколько клубов из Европы. 

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Все комментарии
drug01
drug01
   149 / 844
сегодня в 16:26
Хотят даром взять....!
4RT
4RT
   193 / 844
сегодня в 16:21
ОЛЛС
ОЛЛС ответил Jeck Denielse
   133 / 844
сегодня в 16:19
Все верно.
ОЛЛС
ОЛЛС
   133 / 844
сегодня в 16:18
Хорошая новость.На текущий момент команде очень нужен такой качественный игрок.Предложение о продаже так или иначе возникнет вновь,но на других условиях,которые больше будут устраивать наш клуб.
Заратустра
Заратустра ответил Ваня лучший
   100 / 844
сегодня в 16:07
Меня не интересует, что тебя не интересует, Ванька. И советы свои оставь при себе.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Заратустра
   106 / 844
сегодня в 16:03
Уважаемый, твой зашоренный взгляд на футбол меня совершенно не интересует. Аргументы свои оставь на память
Заратустра
Заратустра ответил Jeck Denielse
   100 / 844
сегодня в 15:59
Гинер не умный человек - он просто еврей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 844
сегодня в 15:49
Ну и правильно...
Пусть как Смолов......10-11 лет......ждёт предложения от Реала..))
Федор Смолов: "Я в списках "Реала" с 18 лет. И готов играть за него бесплатно!"

Гинер очень умный человек....
Отдав Чалова в европейский середняк,игрока нельзя будет взять оттуда обратно в аренду.
А отдав его в сильный клуб,где своих "Чаловых" человек 15...можно и арендовать через полгодика....и быть и с игроком и с деньгами за него....как в случаях с Думбией и Муссой...))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 844
сегодня в 15:49
Это правильно!!!
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   3 / 844
сегодня в 15:46
По частям будете продавать?)...вырезка сколько?...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 844
сегодня в 15:37
Отклонил, ну и правильно!
Рано Фёдору пробовать себя в Европе, пусть дома ещё поиграет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 844
сегодня в 15:37
Жаль, Федю похоже ждет судьба Хонды((
RussianMango
RussianMango
   39 / 844
сегодня в 15:36
Очень сомнительная инфа...за Чалова 15 млн......кому то приснилось.
Заратустра
Заратустра ответил Ваня лучший
   100 / 844
сегодня в 15:22
Кристалл Пэлас это уровень соответствующий Чалову. Немного выше армейского. Это шаг вперед. А до топ-клубов Англии ему, как до Луны.
cska plus
cska plus
   13 / 844
сегодня в 15:19
15 млн стоит одна нога Фёдора.
Заратустра
Заратустра
   100 / 844
сегодня в 15:19
Не захотел Федя на повышение идти.
GGGringOOO
GGGringOOO
   604 / 844
сегодня в 15:17
Ну почему нет? Там-то он гораааааздо заметнее для том-клубов будет. Плюс почти гарантирует себе место в старте. Сразу в гранд=лавка
КЭТиК
КЭТиК
   153 / 844
сегодня в 15:11
За полцены Чалов не продается.
Штиль
Штиль
   316 / 844
сегодня в 15:07
По стопам Игорька и Кокаинщика
Ваня лучший
Ваня лучший
   106 / 844
сегодня в 15:03
Авторы, как всегда, не в теме. Речь не о сумме (хотя она и играет определенную роль). Речь о статусе клуба. Кристалл Пэлас - это примерно как наш Оренбург или КС ( в рамках АПЛ). Чалов, если уйдет, то только в клуб первой пятерки АПЛ, Бундес Лиги, Ла Лиги, или серии А.
Hypnoz
Hypnoz
   142 / 844
сегодня в 14:58
Ахахххааа ! Монако, в лучшем случае. Команда лифтёр !
minai
minai
   285 / 844
сегодня в 14:55
Это всё рекламная брехня. За такие деньги давно бы впарили. Штука в том, что за Чалова щас никто и покурить не оставит.
Footbolista
Footbolista
   3 / 844
сегодня в 14:54
Все хотят купить чалова за 3 руб...нужен полировщик евролавки...недорого...
VIPded
VIPded
   63 / 844
сегодня в 14:47
Правильно! 30-ку пусть желающие гонят за лучшего форварда РФПЛ!!!
з.ы. Мы не нищеброды-распродажники какие-нибудь... ))) Стыдно за Спартак...
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