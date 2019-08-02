ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Чалову

«Кристал Пэлас» сделал ЦСКА предложение о трансфере нападающего Федора Чалова, но получил отказ.
Сообщается, что «орлы» были готовы заплатить 15 млн, однако эта сумма не устраивает «армейцев».
Помимо «Кристал Пэлас», российским бомбардиром интересуются еще несколько клубов из Европы.
Пусть как Смолов......10-11 лет......ждёт предложения от Реала..))
Федор Смолов: "Я в списках "Реала" с 18 лет. И готов играть за него бесплатно!"
Гинер очень умный человек....
Отдав Чалова в европейский середняк,игрока нельзя будет взять оттуда обратно в аренду.
А отдав его в сильный клуб,где своих "Чаловых" человек 15...можно и арендовать через полгодика....и быть и с игроком и с деньгами за него....как в случаях с Думбией и Муссой...))
Пусть как Смолов......10-11 лет......ждёт предложения от Реала..))
Федор Смолов: "Я в списках "Реала" с 18 лет. И готов играть за него бесплатно!"
Гинер очень умный человек....
Отдав Чалова в европейский середняк,игрока нельзя будет взять оттуда обратно в аренду.
А отдав его в сильный клуб,где своих "Чаловых" человек 15...можно и арендовать через полгодика....и быть и с игроком и с деньгами за него....как в случаях с Думбией и Муссой...))
Рано Фёдору пробовать себя в Европе, пусть дома ещё поиграет.
Рано Фёдору пробовать себя в Европе, пусть дома ещё поиграет.
з.ы. Мы не нищеброды-распродажники какие-нибудь... ))) Стыдно за Спартак...
з.ы. Мы не нищеброды-распродажники какие-нибудь... ))) Стыдно за Спартак...