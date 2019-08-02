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Дьяков: «Веду переговоры с командой из РПЛ»

сегодня, 06:01

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал об имеющихся вариантах продолжения карьеры.

Сейчас я ищу клуб для продолжения карьеры, поддерживаю форму самостоятельно. Месяц назад разорвал контракт с минским «Динамо», прошёл вместе с командой один сбор, так в целом успел заложить физическую базу. Думал, что процесс поиска клуба займёт меньше времени, но всё неожиданно затянулось. Сейчас ведутся переговоры с одной командой РПЛ, есть предложения с Кипра, Израиля и из ФНЛ.

Веду переговоры с командой РПЛ. Не очень хочется опускаться в ФНЛ, хотя предложения оттуда есть. Но если в прошлом сезоне ехать в первый дивизион не хотел ни за что, то сейчас уже не буду столь категоричен.

Хорошие ли деньги сейчас предлагают в ФНЛ? Смотря с чем сравнивать, но заоблачных зарплат, о которых все говорят, уже давно нет. Может быть, только в первой пятёрке РПЛ. В принципе я денег уже заработал, не бедствую, поэтому просто хочется играть в футбол на хорошем уровне. Мотивация и амбиции ещё есть, возраст позволяет. В ФНЛ всё-таки уровень сильно ниже, чем в РПЛ. Много силового футбола, борьбы. Но если не срастётся с РПЛ, поеду в ФНЛ.

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Izmar
Izmar
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сегодня в 06:19
Для ФНЛ после ростова самый раз.
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