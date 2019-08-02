Дьяков: «Веду переговоры с командой из РПЛ»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» рассказал об имеющихся вариантах продолжения карьеры.

Сейчас я ищу клуб для продолжения карьеры, поддерживаю форму самостоятельно. Месяц назад разорвал контракт с минским «Динамо», прошёл вместе с командой один сбор, так в целом успел заложить физическую базу. Думал, что процесс поиска клуба займёт меньше времени, но всё неожиданно затянулось. Сейчас ведутся переговоры с одной командой РПЛ , есть предложения с Кипра, Израиля и из ФНЛ .

Веду переговоры с командой РПЛ . Не очень хочется опускаться в ФНЛ , хотя предложения оттуда есть. Но если в прошлом сезоне ехать в первый дивизион не хотел ни за что, то сейчас уже не буду столь категоричен.