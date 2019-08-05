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Боярский: «Матч „Спартака“ и „Динамо“ - жалкая пародия на футбол»

сегодня, 08:58

Народный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от центрального матча 4-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар» и сравнил его с поединком «Спартака» и «Динамо».

Я бы отметил, что потенциал уже не такой у нас, какой был в апрельском матче: Дзюба не забил два мяча головой, да и Сердар Азмун тоже мог и должен был забивать, момент у него был. Но мы не уступили! Отмечу, что по-прежнему хорошо играет вратарь Сафонов у «Краснодара». И я вам скажу вот что: считаю, что субботняя игра «Зенита» и «Краснодара» была лучшим матчем нынешнего чемпионата.

Я перед этой игрой посмотрел матч «Спартак» - «Динамо», который также прошел в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол. А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счет на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра!

Всё ещё впереди у этой команды. Я счастлив, что у «Зенита» такой потенциал замечательный. Я имею в виду и игровой потенциал, и тренерский. Ну а то, что «Краснодар» - достойный соперник, это вдвойне приятно, ведь «Зенит» справился с «быками».

Лунёва, конечно, критикуют. У нас были слишком хорошие вратари, чтобы сказать, что теперь свет клином сошелся на Лунёве. До него был замечательный вратарь Малафеев, да и Кержаков сейчас отличный. Поэтому Лунёву надо доказывать и доказывать свою состоятельность. А возвращаясь к субботней игре скажу, что я бы отметил Жиркова, который просто замечательно сыграл против «Краснодара».

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   313 / 845
сегодня в 09:46
пародия на человека и артиста высказывает свое мнение...
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 845
сегодня в 09:44
Боярский: Малком и Шюрле как две капли воды скандинавы, непойму шума
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   350 / 845
сегодня в 09:43
недавно по радио слушал интервью Боярского, интересно так рассказывал, особенно о курении в общественных местах, но я не об этом...его спросили:"какой фильм Вы считаете лучшим за последние 10-15 лет?", он твердо и быстро ответил - С легким паром 2...радио выключил, впрочем как и эту страницу
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 845
сегодня в 09:42
Идите копайтесь в50ти оттенках шоколада, который стоит больше всего состава Динамо
tuman960
tuman960
   662 / 845
сегодня в 09:40
с каких это пор Кержаков стал отличным!!Миша всегда был средним вратарём и не более и никогда не выделялся среди сотни таких же середняков!!!!
GGGringOOO
GGGringOOO
   388 / 845
сегодня в 09:34
Они уже показал пародию на болельщика, переметнувшись к Тосно. Когда клуб в хорошей форме, всюду можно кричать что он твой. А когда у него проблемы, сразу отстраняешься.
STVA 1
STVA 1
   86 / 845
сегодня в 09:33
Правда говорят , что каждому надо заниматься своим делом !
nikoladolgov
nikoladolgov
   640 / 845
сегодня в 09:30
Продажный мешочник !
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 845
сегодня в 09:26
Маразм крепчает под девизом; мы себе ценника хрен сложим
4RT
4RT
   159 / 845
сегодня в 09:26
Опять шары залил от счастья Михельсон
112910415
112910415
   68 / 845
сегодня в 09:25
иногда (редко) талантливейший актёр даёт интервью трезвым ... но это надо дождаться, подгадать...вот и сегодня всё как обычно
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   528 / 845
сегодня в 09:21
прикол в том что ,чемпионский год для спартака
в ворота соперников не поставили 15 пендалей
и ни один чудо эксперт не обсуждал,а как бакланам
или кавалеристам не дали пробить пендаль все
трагедия.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   121 / 845
сегодня в 09:20
А не пойти ли дартаньяну лесом? Спартак полтора тайма играл 10-ом, а по игре это не заметно было. Так что Спартак упустил три очка , а динамо заработало 1-но...

Зенит "справился" с быками... Смешно называть отскок в концовочке словом справился, если бы вырвали победу в итоге то другое дело а так ничья. за игру не скажу по слухам заруба была, да и про судей много разговоров было вроде, но это не проблемы уже быков и бомжей
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   29 / 845
сегодня в 09:18
Фанат Тосно заговорил?
Пьяный???
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 845
сегодня в 09:12
Спартак вообще пародия на команду. Гыгыгы
Sysanin101
Sysanin101
   151 / 845
сегодня в 09:11
1. Очередной судейский скандал в пользу Спартака.

2. Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

3. Борис Игнатьев: - "За фол Жиго на Грулёве надо было ставить пенальти."
4. Александр Бубнов: - "Жиго наиграл на пенальти, а Безбородов простил Спартак."

5. На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.

Налицо две ГРУБЕЙШИЕ результативные ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса:
1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака.
2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол.
Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся, но НИКАК не отреагировал на грубое нарушение игроком Спартака.
Так безобразно и скандально судить можно только согласно ЦЕНЫ вопроса.
Утром - ДЕНЬГИ, а вечером - не назначенный пенальти в ворота Спартака.


6. Пять очков Спартак украл у соперников благодаря судейским скандалам в пользу Спартака!!!
Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Так безобразно и скандально судить можно только согласно ЦЕНЫ вопроса.

Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.
Морозовский
Морозовский
   5 / 845
сегодня в 09:10
Боярский был не трезв!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   389 / 845
сегодня в 09:09
" На Крестовском острове мы увидели настоящую игру! ". Для РПЛ может быть. Для европейского футбола - жалкое зрелище.
minai
minai
   243 / 845
сегодня в 09:08
Это из серии "Все козлы, один я Дрантаньян".
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   148 / 845
сегодня в 09:04
спартак - пародия на футбольный клуб.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   50 / 845
сегодня в 09:04
...а шляпу он так и не съел...
...трепло...
lobsterdam
lobsterdam
   382 / 845
сегодня в 09:02
матч с участие зенита вдруг оказался лучшим в чемпе, хотя был всего-то 4-й тур. этот эксперт сам пародия на специалиста в футболе.
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