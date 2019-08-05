Боярский: «Матч „Спартака“ и „Динамо“ - жалкая пародия на футбол»

Народный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от центрального матча 4-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар» и сравнил его с поединком «Спартака» и «Динамо».

Я бы отметил, что потенциал уже не такой у нас, какой был в апрельском матче: Дзюба не забил два мяча головой, да и Сердар Азмун тоже мог и должен был забивать, момент у него был. Но мы не уступили! Отмечу, что по-прежнему хорошо играет вратарь Сафонов у «Краснодара». И я вам скажу вот что: считаю, что субботняя игра «Зенита» и «Краснодара» была лучшим матчем нынешнего чемпионата.

Я перед этой игрой посмотрел матч «Спартак» - «Динамо», который также прошел в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол. А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счет на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра!

Всё ещё впереди у этой команды. Я счастлив, что у «Зенита» такой потенциал замечательный. Я имею в виду и игровой потенциал, и тренерский. Ну а то, что «Краснодар» - достойный соперник, это вдвойне приятно, ведь «Зенит» справился с «быками».

Лунёва, конечно, критикуют. У нас были слишком хорошие вратари, чтобы сказать, что теперь свет клином сошелся на Лунёве. До него был замечательный вратарь Малафеев, да и Кержаков сейчас отличный. Поэтому Лунёву надо доказывать и доказывать свою состоятельность. А возвращаясь к субботней игре скажу, что я бы отметил Жиркова, который просто замечательно сыграл против «Краснодара».