Боярский: «Матч „Спартака“ и „Динамо“ - жалкая пародия на футбол»

Народный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от центрального матча 4-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар» и сравнил его с поединком «Спартака» и «Динамо».
Я бы отметил, что потенциал уже не такой у нас, какой был в апрельском матче: Дзюба не забил два мяча головой, да и Сердар Азмун тоже мог и должен был забивать, момент у него был. Но мы не уступили! Отмечу, что по-прежнему хорошо играет вратарь Сафонов у «Краснодара». И я вам скажу вот что: считаю, что субботняя игра «Зенита» и «Краснодара» была лучшим матчем нынешнего чемпионата.
Я перед этой игрой посмотрел матч «Спартак» - «Динамо», который также прошел в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол. А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счет на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра!
Всё ещё впереди у этой команды. Я счастлив, что у «Зенита» такой потенциал замечательный. Я имею в виду и игровой потенциал, и тренерский. Ну а то, что «Краснодар» - достойный соперник, это вдвойне приятно, ведь «Зенит» справился с «быками».
Лунёва, конечно, критикуют. У нас были слишком хорошие вратари, чтобы сказать, что теперь свет клином сошелся на Лунёве. До него был замечательный вратарь Малафеев, да и Кержаков сейчас отличный. Поэтому Лунёву надо доказывать и доказывать свою состоятельность. А возвращаясь к субботней игре скажу, что я бы отметил Жиркова, который просто замечательно сыграл против «Краснодара».
в ворота соперников не поставили 15 пендалей
и ни один чудо эксперт не обсуждал,а как бакланам
или кавалеристам не дали пробить пендаль все
трагедия.
в ворота соперников не поставили 15 пендалей
и ни один чудо эксперт не обсуждал,а как бакланам
или кавалеристам не дали пробить пендаль все
трагедия.
Зенит "справился" с быками... Смешно называть отскок в концовочке словом справился, если бы вырвали победу в итоге то другое дело а так ничья. за игру не скажу по слухам заруба была, да и про судей много разговоров было вроде, но это не проблемы уже быков и бомжей
Зенит "справился" с быками... Смешно называть отскок в концовочке словом справился, если бы вырвали победу в итоге то другое дело а так ничья. за игру не скажу по слухам заруба была, да и про судей много разговоров было вроде, но это не проблемы уже быков и бомжей
Пьяный???
Пьяный???
2. Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
3. Борис Игнатьев: - "За фол Жиго на Грулёве надо было ставить пенальти."
4. Александр Бубнов: - "Жиго наиграл на пенальти, а Безбородов простил Спартак."
5. На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.
Налицо две ГРУБЕЙШИЕ результативные ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса:
1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака.
2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол.
Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся, но НИКАК не отреагировал на грубое нарушение игроком Спартака.
Так безобразно и скандально судить можно только согласно ЦЕНЫ вопроса.
Утром - ДЕНЬГИ, а вечером - не назначенный пенальти в ворота Спартака.
6. Пять очков Спартак украл у соперников благодаря судейским скандалам в пользу Спартака!!!
Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Так безобразно и скандально судить можно только согласно ЦЕНЫ вопроса.
Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.
2. Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
3. Борис Игнатьев: - "За фол Жиго на Грулёве надо было ставить пенальти."
4. Александр Бубнов: - "Жиго наиграл на пенальти, а Безбородов простил Спартак."
5. На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.
Налицо две ГРУБЕЙШИЕ результативные ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса:
1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака.
2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол.
Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся, но НИКАК не отреагировал на грубое нарушение игроком Спартака.
Так безобразно и скандально судить можно только согласно ЦЕНЫ вопроса.
Утром - ДЕНЬГИ, а вечером - не назначенный пенальти в ворота Спартака.
6. Пять очков Спартак украл у соперников благодаря судейским скандалам в пользу Спартака!!!
Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Так безобразно и скандально судить можно только согласно ЦЕНЫ вопроса.
Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.
...трепло...
...трепло...