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Лепехин: «Игроки „Краснодара“ ошибались, а потом кричали, что их толкнули»

сегодня, 08:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром» (1:1).

Могу констатировать, что «Зенит» всё-таки не заслуживал поражения, как бы там ни складывалась игра. При этом питерцы пропустили нелепый гол и лишь за малым избежали поражения. В целом по зрелищности этот матч действительно получился не самым лучшим. Но уже то, что он имел определённое напряжение, позволяет считать его позитивным для российского чемпионата. Это на мой взгляд.

В пропущенном голе я не хочу обвинять кого-то одного - Лунёва или Дугласа Сантоса. В любом случае, это следствие несогласованности двух футболистов. Я списываю такой нелепый гол на злой рок. У Лунёва и Сантоса было недопонимание, поскольку они находятся в одной команде не такое уж длительное время. А футболисты, которые играют вместе давно, чувствуют и понимают друг друга с полуслова и полувзгляда, такие моменты заложены у них в подкорке. 

Меня очень раздражает, когда какого-то футболиста начинают долбать в прессе по всем каналам. И это касается не только Лунёва. Даже если какой-то игрок команды мне совсем не нравится или я просто считаю его не очень сильным, то всё равно буду подписываться за него в меру своих возможностей.

Нарушал ли правила Иванович, когда «Зенит» начал голевую атаку? По этому вопросу есть противоположные мнения. Я сам смотрел повторы несколько раз, но так и не увидел по телевизору объективной картинки. Вроде какой-то контакт был, но на экране его не видно. Судья в поле тем более не мог всего этого видеть. На мой взгляд, здесь прежде всего стоит отметить грубейшие ошибки обоих опорных полузащитников «Краснодара». На 90-й минуте футболисты топ-клуба серьёзного чемпионата допускают такие ошибки… Один начал обыгрывать, второй стоял у него на пути и не мог хотя бы просто вынести этот мяч в сторону, они сбивали друг друга с толку. А потом кричали на всю Россию, что их толкнули. По-моему, это глупо.

Знаете, я не стал бы глубоко зацикливаться на вопросе справедливости этого гола с точки зрения судейства. Даже если там и была ошибка арбитра, то явно не такого масштаба, какие достаточно часто случаются в иных матчах.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   160 / 845
сегодня в 09:51
У Краснодара болезнь: пропускать в концовке от сильных команд.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 845
сегодня в 09:49
По свински вели себя. Гыгыгы
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   517 / 845
сегодня в 09:40
Читаль,плякаль
112910415
112910415
   68 / 845
сегодня в 09:17
.." а потом кричали на всю Россию..." яркий драматург-патриот погибает в бывшем спортсмене
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 845
сегодня в 09:10
Два очка, вот цена ошибки
cska1948
cska1948
   101 / 845
сегодня в 08:55
"...Даже если там и была ошибка арбитра, то явно не такого масштаба, какие достаточно часто случаются в иных матчах..."
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Вот тут я согласен! По сравнению с тем что натворил Карасёв в Оренбурге, это детская шалость Еськова.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   29 / 845
сегодня в 08:52
стыдно за алкаша
Adollinn
Adollinn
   359 / 845
сегодня в 08:48
У свиней научились.
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