Стрепетов: «ЦСКА - обычная команда, которую может обыграть любой клуб РПЛ»

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о перспективе команд РПЛ в этом сезоне.
Пока столичные гранды берут очки в РПЛ, по большей части, используя ошибки соперников. Хочется видеть и от «Локомотива», и от ЦСКА более яркой игры в атаке и стабильной - в обороне. У Юрия Сёмина, конечно, выбор исполнителей лучше. У Виктора Ганчаренко фактически есть только Федор Чалов и Никола Влашич. В остальном ЦСКА - обычная команда, которую может обыграть любой клуб РПЛ. У тренерского штаба «армейцев» непочатый край работы. По большому счету, конкурентов «Зениту» в борьбе за золото не видно. Это минус для интереса к чемпионату страны.
Сейчас ни одному тренеру не дадут времени на построение команды. Это в советские времена Юрий Морозов, Константин Бесков, Валерий Лобановский могли наигрывать своих воспитанников на протяжении нескольких лет. Сейчас тому же Семаку ничего не остается, как просить приобрести играющего футболиста на ту или иную позицию. Игроков не готовят, а набирают. Роль менеджеров становится не менее важной, чем главного тренера. Именно поэтому в «Зенит» приходит Малком, а в «Спартак» - Андре Шюррле. Всем нужен результат здесь и сейчас. Особенно когда пожелания тренеров по приобретению игроков выполняются.
Ну и эксперт???????
Ну и эксперт???????
Где их вообще слушают? Есть какая то пивнуха что ли где им бесплатно наливают и внемлют речам?
Единственное зерно, это то что Зенит явный фаворит, всё остальное ... чтобы не ругаться ))
Где их вообще слушают? Есть какая то пивнуха что ли где им бесплатно наливают и внемлют речам?
Единственное зерно, это то что Зенит явный фаворит, всё остальное ... чтобы не ругаться ))
...все аутсайдеры имеют непреодолимое желание обыграть именитый клуб и рубятся как в последний раз.....
...реально играющей команды у нас сегодня нет , которая выходя на поле ставит перед болелами один вопрос : "сколько пропустит соперник на этот раз ? "
...все аутсайдеры имеют непреодолимое желание обыграть именитый клуб и рубятся как в последний раз.....
...реально играющей команды у нас сегодня нет , которая выходя на поле ставит перед болелами один вопрос : "сколько пропустит соперник на этот раз ? "
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А кто у нас необычная команда???
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А кто у нас необычная команда???
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!
.....ловите 0:4......))
.....ловите 0:4......))
По поводу мнения Стрепетова. Специалист, конечно, известный. Но возраст, что ли, сказывается?
"У Виктора Ганчаренко фактически есть только Федор Чалов и Никола Влашич."
Серьёзно, Алексей Александрович? То есть тот же Марио Фернандес - это обычный, средненький игрок?
То, что игра ЦСКА нестабильна - тут не поспоришь. Это вещь вполне себе объективная, сложно ожидать стабильности от вчерашних юниоров. Но вот насчёт "может обыграть любой клуб РПЛ" - здесь ошибочка вышла. Армейские пацаны могут проиграть любой команде РПЛ? Наверное, да. Вот только "они могут проиграть" и "их могут обыграть" - две большие разницы, как говорят в Одессе.
По поводу мнения Стрепетова. Специалист, конечно, известный. Но возраст, что ли, сказывается?
"У Виктора Ганчаренко фактически есть только Федор Чалов и Никола Влашич."
Серьёзно, Алексей Александрович? То есть тот же Марио Фернандес - это обычный, средненький игрок?
То, что игра ЦСКА нестабильна - тут не поспоришь. Это вещь вполне себе объективная, сложно ожидать стабильности от вчерашних юниоров. Но вот насчёт "может обыграть любой клуб РПЛ" - здесь ошибочка вышла. Армейские пацаны могут проиграть любой команде РПЛ? Наверное, да. Вот только "они могут проиграть" и "их могут обыграть" - две большие разницы, как говорят в Одессе.