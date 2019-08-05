ГлавнаяНовости

Стрепетов: «ЦСКА - обычная команда, которую может обыграть любой клуб РПЛ»

сегодня, 09:23

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о перспективе команд РПЛ в этом сезоне.

Пока столичные гранды берут очки в РПЛ, по большей части, используя ошибки соперников. Хочется видеть и от «Локомотива», и от ЦСКА более яркой игры в атаке и стабильной - в обороне. У Юрия Сёмина, конечно, выбор исполнителей лучше. У Виктора Ганчаренко фактически есть только Федор Чалов и Никола Влашич. В остальном ЦСКА - обычная команда, которую может обыграть любой клуб РПЛ. У тренерского штаба «армейцев» непочатый край работы. По большому счету, конкурентов «Зениту» в борьбе за золото не видно. Это минус для интереса к чемпионату страны. 

Сейчас ни одному тренеру не дадут времени на построение команды. Это в советские времена Юрий Морозов, Константин Бесков, Валерий Лобановский могли наигрывать своих воспитанников на протяжении нескольких лет. Сейчас тому же Семаку ничего не остается, как просить приобрести играющего футболиста на ту или иную позицию. Игроков не готовят, а набирают. Роль менеджеров становится не менее важной, чем главного тренера. Именно поэтому в «Зенит» приходит Малком, а в «Спартак» - Андре Шюррле. Всем нужен результат здесь и сейчас. Особенно когда пожелания тренеров по приобретению игроков выполняются. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов: «Надеюсь, что вопрос с контрактом Дзюбы решится»
Сегодня, 11:16 Комментарии0
Лепехин: «„Порту“ - это не „Барселона“. Шансы „Краснодара“ - 50%»
Сегодня, 10:07 Комментарии7
Боярский: «Матч „Спартака“ и „Динамо“ - жалкая пародия на футбол»
Сегодня, 08:58 Комментарии43
Лепехин: «Игроки „Краснодара“ ошибались, а потом кричали, что их толкнули»
Сегодня, 08:46 Комментарии12
Акинфеев: «Вряд ли в моей карьере будет другой клуб»
Сегодня, 08:34 Комментарии33
Авен: «Не поклонник Карреры как тренера»
Сегодня, 01:18 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   21 / 848
сегодня в 11:18
Если рассуждать вне клубной приналдежности , то не все решают только игроки, иначе бы можно бьло бы тупа скупать и все. Немалый аспект занимает роль тренера . Ни уЗенита ни у ЦСКА ни у Локо, нет такого специалиста, который при наличии пары тройки хороших игроков мог бы уверенно вывести команду в беззаговорочные лидеры и показать что-то в Еврокубках.Краснодар в этом компоненте посильнее других смотрится, так как там работает целая команда тренеров . Учитывать только игроков и по этому показателю оценивать команду - извините ..это не эксперт ..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 848
сегодня в 11:08
ЦСКА обычная команда, которая может обыграть Зенит (прошлый сезон))))))).
Ну и эксперт???????
13 RUS
13 RUS
   107 / 848
сегодня в 10:58
Эксперт уровня тарасовки
LOpp
LOpp
   17 / 848
сегодня в 10:51
цска - обычная, кабинетная команда.
isamsn
isamsn ответил Faustello
   293 / 848
сегодня в 10:42
Стало модно глупости вслух говорить? Где их вообще слушают? Есть какая то пивнуха что ли где им бесплатно наливают и внемлют речам? Единственное зерно, это то что Зенит явный фаворит, всё остальное ... чтобы не ругаться ))
Всё правильно говорит. Подготовки в клубах игроков нет, так как всё решает кошелёк и хотелки тренера. Зенит это не фаворит, а проэкт Газпрома. Не будет финансирования проэкт развалится за один день...
Footbolista
Footbolista
   2 / 848
сегодня в 10:42
Аха ха...кони в панике...
Faustello
Faustello
   1 / 848
сегодня в 10:33
Стало модно глупости вслух говорить?
Где их вообще слушают? Есть какая то пивнуха что ли где им бесплатно наливают и внемлют речам?
Единственное зерно, это то что Зенит явный фаворит, всё остальное ... чтобы не ругаться ))
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 848
сегодня в 10:25
Где и за сколько "коронуют" экспертов??? Куда ни плюнь , обязательно в эксперта попадешь!!!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   49 / 848
сегодня в 10:22
...у нас все команды такие...
...все аутсайдеры имеют непреодолимое желание обыграть именитый клуб и рубятся как в последний раз.....
...реально играющей команды у нас сегодня нет , которая выходя на поле ставит перед болелами один вопрос : "сколько пропустит соперник на этот раз ? "
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил VIPded
   12 / 848
сегодня в 10:22
Так можно сказать о любой команде. Даже о Реале.))) Удачи ЦСКА!!!
Точно!!! Он то как раз и влетел два раза "обычной" команде!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 848
сегодня в 10:20
В остальном ЦСКА - обычная команда...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А кто у нас необычная команда???
Армейская душа
Армейская душа
   38 / 848
сегодня в 10:17
Интересно - какую "ошибку соперника" использовал ЦСКА, когда Чалов забивал гол? Тут исключительно мастерство Фернандеса и прекрасный удар Феди. Эксперт, ты о чём?
cska plus
cska plus
   13 / 848
сегодня в 10:12
Дохрена ыкспертов развелось.
drug01
drug01
   128 / 848
сегодня в 10:09
Странные мысли ещё один эксперт!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   358 / 848
сегодня в 10:06
" У Ганчаренко есть фактически только Чалов и Влашич". Интересные у нас футбольные эксперты, хотя и у г-на Стрепетова есть право на собственное мнение. А вот на чем оно основывается, хотелось бы у него спросить. Я же в пику Стрепетову считаю, что с начала чемпионата указанные экспертом футболисты армейцев ничем не выделялись на общем фоне, а Чалов, несмотря на забитые мячи, явился миру футболистом средненького уровня.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   27 / 848
сегодня в 09:59
У нас чемпионат непредсказуемый
VIPded
VIPded
   61 / 848
сегодня в 09:58
Так можно сказать о любой команде. Даже о Реале.)))
Удачи ЦСКА!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
   78 / 848
сегодня в 09:57
ЦСКА обычная команда.... Надо добавить имеющая бюджет 60 млн. Не то, что Зенит, имеющий бюджет ровно в 5 раз больше и завоевываюший первенство раз в 4 года и живущий по принципу Деньги есть ума не надо. А насчёт того, что они у Зенита конкурентов нет, то соглашусь конкурентов по части казнокрадства действительно нет, разве что Локо РЖД
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   71 / 848
сегодня в 09:57
А если у Зенита убрать Дзюбу и Азмуна? А если у Локомотива убрать Миранчуков? Так про любую команду можно написать. Сила Зенита на деньгах Газпрома, просто покупая более дорогих игроков, чем у конкурентов, всегда можно рассчитывать на более высокий результат. Другое дело выдернуть игроков из непонятно каких лиг и создать из них боеспособную команду, которая играет и показывает неплохой результат. Ведь нынешняя трансферная стоимость игроков ЦСКА, к примеру, стала такой в результате прогресса игроков за последние пару лет, а не только за счет тупых финансовых вливаний. Так что покупки Малкомов - повод для гордости пока сомнительный, тем более еще непонятно как этот Малком будет уживаться в коллективе, где на лидерство явно претендует другой игрок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 848
сегодня в 09:54
Игроки Реала : «ЦСКА - обычная команда, которую может обыграть любой клуб Примеры»

.....ловите 0:4......))
ДСА
ДСА
   195 / 848
сегодня в 09:50
Крылья только их и обыграли.
navigators
navigators
   731 / 848
сегодня в 09:50
Ув. Роман Мельник, ставить в заголовок слова, вырванные из контекста - это приём низкого пошиба, применяемый в "жёлтой" прессе.
По поводу мнения Стрепетова. Специалист, конечно, известный. Но возраст, что ли, сказывается?
"У Виктора Ганчаренко фактически есть только Федор Чалов и Никола Влашич."
Серьёзно, Алексей Александрович? То есть тот же Марио Фернандес - это обычный, средненький игрок?
То, что игра ЦСКА нестабильна - тут не поспоришь. Это вещь вполне себе объективная, сложно ожидать стабильности от вчерашних юниоров. Но вот насчёт "может обыграть любой клуб РПЛ" - здесь ошибочка вышла. Армейские пацаны могут проиграть любой команде РПЛ? Наверное, да. Вот только "они могут проиграть" и "их могут обыграть" - две большие разницы, как говорят в Одессе.
Don trambon
Don trambon
   66 / 848
сегодня в 09:29
Я думал, что только у спама экс игроки, а ныне *эксперты* отбитые, но вот нарисовался и из стана зенита такой.(
GGGringOOO
GGGringOOO
   379 / 848
сегодня в 09:27
Ну конявые всегда без особых трат показывали результат. Скауты видать у них прям хорошие.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100