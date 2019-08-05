Стрепетов: «ЦСКА - обычная команда, которую может обыграть любой клуб РПЛ»

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о перспективе команд РПЛ в этом сезоне.

Пока столичные гранды берут очки в РПЛ , по большей части, используя ошибки соперников. Хочется видеть и от «Локомотива», и от ЦСКА более яркой игры в атаке и стабильной - в обороне. У Юрия Сёмина, конечно, выбор исполнителей лучше. У Виктора Ганчаренко фактически есть только Федор Чалов и Никола Влашич. В остальном ЦСКА - обычная команда, которую может обыграть любой клуб РПЛ . У тренерского штаба «армейцев» непочатый край работы. По большому счету, конкурентов «Зениту» в борьбе за золото не видно. Это минус для интереса к чемпионату страны.

Сейчас ни одному тренеру не дадут времени на построение команды. Это в советские времена Юрий Морозов, Константин Бесков, Валерий Лобановский могли наигрывать своих воспитанников на протяжении нескольких лет. Сейчас тому же Семаку ничего не остается, как просить приобрести играющего футболиста на ту или иную позицию. Игроков не готовят, а набирают. Роль менеджеров становится не менее важной, чем главного тренера. Именно поэтому в «Зенит» приходит Малком, а в «Спартак» - Андре Шюррле. Всем нужен результат здесь и сейчас. Особенно когда пожелания тренеров по приобретению игроков выполняются.