Роналду не пожал руку Платини во время награждения после финала клубного ЧМ

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду не пожал руку президенту УЕФА Мишелю Платини во время награждения после финала клубного ЧМ. По итогам турнира испанцы заняли первое место, обыграв в финале «Сан Лоренсо».
Ранее Платини заявлял о том, что «Золотой мяч» должен достаться игроку, который в этом году выиграл чемпионат мира.
