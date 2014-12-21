Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаКлубный чемпионат мира 2014

Роналду не пожал руку Платини во время награждения после финала клубного ЧМ

21 декабря 2014, 09:18
 Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду не пожал руку президенту УЕФА Мишелю Платини во время награждения после финала клубного ЧМ. По итогам турнира испанцы заняли первое место, обыграв в финале «Сан Лоренсо».

Ранее Платини заявлял о том, что «Золотой мяч» должен достаться игроку, который в этом году выиграл чемпионат мира.


Подписывайся в ВК
Все новости
Педро: «Мы довольны этой победой»
21 декабря 2014
Манкильо: «Хотим победить в Лиге Европы»
21 декабря 2014
Сабалета: «Знали, что это будет сложная игра»
21 декабря 2014
Руни: «Нужно было побеждать»
21 декабря 2014
Арбелоа: "Нет ничего лучше, чем победа в составе «Реала»
21 декабря 2014
Де Санктис: «Должны были быть острее»
21 декабря 2014
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 