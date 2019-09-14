Дубль Мертенса принес победу «Наполи» над «Сампдорией»

«Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Сампдория» 2:0 (1:0)
Голы: Мертенс 13, Мертенс 67
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон , Руис, Элмас (Инсинье 76), Зелински, Лосано (Льоренте 65), Мертенс (Юнес 80)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Сампдория»: Аудеро, Феррари, Мурильо, Реджини (Лерис 66), Берешиньски, Экдаль, Линетти, Мурру, Капрари (Габбьядини 69), Ригони (Депаоли 79), Квальярелла
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
Предупреждения: Максимович 7, Феррари 28, Руис 37, Капрари 42
Ранее «Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом».
Мертенс будущий трансфер Наполи.)
Мертенс будущий трансфер Наполи.)