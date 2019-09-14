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Дубль Мертенса принес победу «Наполи» над «Сампдорией»

вчера, 20:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Сампдория» 2:0 (1:0)
Голы: Мертенс 13, Мертенс 67

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон , Руис, Элмас (Инсинье 76), Зелински, Лосано (Льоренте 65), Мертенс (Юнес 80)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Сампдория»: Аудеро, Феррари, Мурильо, Реджини (Лерис 66), Берешиньски, Экдаль, Линетти, Мурру, Капрари (Габбьядини 69), Ригони (Депаоли 79), Квальярелла
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Максимович 7, Феррари 28, Руис 37, Капрари 42

Ранее «Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом».

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:17
Молодец Мертенс!
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил juvenale
   79 / 763
вчера в 22:25
обычный мерзкий симулянт
Но сегодня победа чистая, не такая как во Флоренции. Там судья их как в Турине тянул.
juvenale
juvenale ответил Nickolai S
   57 / 763
вчера в 21:26
Уверенно. Мертенс будущий рекордсмен и легенда Наполи.
обычный мерзкий симулянт
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Nickolai S
   79 / 763
вчера в 21:18
Скорее в Ювентусе будет новый трансфер тренера
Так нам коротышки не нужны и так днарей хватает.
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 21:17
Так было задумано, с победой неополитанцев!
Nickolai S
Nickolai S ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   462 / 763
вчера в 21:10
С победой. Мертенс будущий трансфер Наполи.)
Скорее в Ювентусе будет новый трансфер тренера
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Nickolai S
   79 / 763
вчера в 21:07
Уверенно. Мертенс будущий рекордсмен и легенда Наполи.
С победой.
Мертенс будущий трансфер Наполи.)
Nickolai S
Nickolai S
   462 / 763
вчера в 21:04
Уверенно. Мертенс будущий рекордсмен и легенда Наполи.
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