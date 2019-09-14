«Химки» с трудом обыграли «Чайку»

«Химки» одержали победу над «Чайкой» в рамках 13-го тура ФНЛ.
Химки, стадион Новые Химки
«Химки» - «Чайка» 1:0 (1:0)
Голы: Полярус 30
«Химки»: Генералов, Почивалин (Смирнов 67), Гапон, Данилкин, Тихий, Мендель, Трошечкин, Кухарчук, Алиев (Каменщиков 65), Полярус (Дядюн 77), Барков (Конате 40).
Главный тренер: Андрей Талалаев.
«Чайка»: Арапов, Дубовой (Вяткин 86), Тумасян, Бычков, Гогличидзе, Карташов, Машнев (Леонтьев 57), Шайморданов (Подбельцев 78), Коротаев, Текучев (Васильев 88), Хохлачев (Белоус 56).
Главный тренер: Дмитрий Воецкий.
Предупреждения: Коротаев 60, Дубовой 73.
В прошлом туре «Чайка» обыграла «Ротор».