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«Химки» с трудом обыграли «Чайку»

вчера, 19:52
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)ЧайкаМатч завершен

«Химки» одержали победу над «Чайкой» в рамках 13-го тура ФНЛ.

Химки, стадион Новые Химки

«Химки» - «Чайка» 1:0 (1:0)
Голы: Полярус 30 

«Химки»: Генералов, Почивалин (Смирнов 67), Гапон, Данилкин, Тихий, Мендель, Трошечкин, Кухарчук, Алиев (Каменщиков 65), Полярус (Дядюн 77), Барков (Конате 40).
Главный тренер: Андрей Талалаев.

«Чайка»: Арапов, Дубовой (Вяткин 86), Тумасян, Бычков, Гогличидзе, Карташов, Машнев (Леонтьев 57), Шайморданов (Подбельцев 78), Коротаев, Текучев (Васильев 88), Хохлачев (Белоус 56).
Главный тренер: Дмитрий Воецкий.

Предупреждения: Коротаев 60, Дубовой 73.

В прошлом туре «Чайка» обыграла «Ротор».

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 763
вчера в 21:04
С победой Химки!!!
КЭТиК
КЭТиК
   85 / 763
вчера в 20:42
Чайка не подарок.
drive45
drive45
вчера в 20:33
Пока результат такой, на на своем поле от Чайки можно получить сюрприз.
Adepta
Adepta
   27 / 763
вчера в 20:30
Химки с победой!
drug01
drug01 ответил вячеслав остапенко
   94 / 763
вчера в 20:08
Поздравляю Химки с победой
Важная победа Слава! Пора делать ставки????
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   224 / 763
вчера в 20:06
Поздравляю Химки с победой
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