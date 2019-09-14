«Торпедо» одержало победу над «Краснодаром-2»

«Торпедо» обыграло «Краснодар-2» в матче 13-го тура первенства ФНЛ.
«Торпедо» (34 очка) располагается на первом месте, «Краснодар-2» (12 очков) - 15-й.
Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова
«Торпедо» - «Краснодар-2» 2:1 (1:0)
Голы: Сергеев 41, Лебеденко 49 - Онугха 76
«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Рязанцев, Лях (Калугин 70), Магаль (Багаев 81), Галоян (Татаринов 59), Самошников, Лебеденко (Самсонов 61), Сергеев (Орехов 90).
«Краснодар-2»: Адамов, Таранов, Стежко, Бочко (Марков 78), Ивашин, Григорян (Жигулев 66), Мацукатов, Якимов, Черников, Сабуа (Халназаров 59), Онугха.
Предупреждения: Якимов 36, Шоркин 65
В параллельном матче «Химки» обыграли «Чайку».
Игнашевичу респект!!!
Игнашевичу респект!!!