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«Торпедо» одержало победу над «Краснодаром-2»

вчера, 20:00
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«Торпедо» обыграло «Краснодар-2» в матче 13-го тура первенства ФНЛ.

«Торпедо» (34 очка) располагается на первом месте, «Краснодар-2» (12 очков) - 15-й.

Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова

«Торпедо» - «Краснодар-2» 2:1 (1:0)
Голы: Сергеев 41, Лебеденко 49 - Онугха 76

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Рязанцев, Лях (Калугин 70), Магаль (Багаев 81), Галоян (Татаринов 59), Самошников, Лебеденко (Самсонов 61), Сергеев (Орехов 90).

«Краснодар-2»: Адамов, Таранов, Стежко, Бочко (Марков 78), Ивашин, Григорян (Жигулев 66), Мацукатов, Якимов, Черников, Сабуа (Халназаров 59), Онугха.

Предупреждения: Якимов 36, Шоркин 65

В параллельном матче «Химки» обыграли «Чайку».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 20:23
Молодцы ребята! Серёгу с очередной победой!
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 763
вчера в 20:16
Торпедо с победой!!! Вперёд - в РПЛ!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 763
вчера в 20:03
Торпедо прет в РПЛ без остановок!!!
Игнашевичу респект!!!
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