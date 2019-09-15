Ледяхов: «Мы все помним слова Кононова о том, что ему нужно четыре месяца»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

Мы все помним слова Кононова о том, что ему нужно четыре месяца, чтобы поставить игру. Я даже уже не знаю, сколько прошло времени, сбился со счета. Однако вразумительного футбола мы все еще не видим. Поэтому болельщики вправе выражать недовольство, им хочется всегда видеть «Спартак» наверху.

Пресс на Кононова? Думаю, человек знал, куда идет. В «Спартаке» психологическая нагрузка просто нереальная! По идее он должен быть готов к такому вызову. А справится или нет? Все покажет турнирная таблица.