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Ледяхов: «Мы все помним слова Кононова о том, что ему нужно четыре месяца»

сегодня, 09:18
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Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

Мы все помним слова Кононова о том, что ему нужно четыре месяца, чтобы поставить игру. Я даже уже не знаю, сколько прошло времени, сбился со счета. Однако вразумительного футбола мы все еще не видим. Поэтому болельщики вправе выражать недовольство, им хочется всегда видеть «Спартак» наверху.

Пресс на Кононова? Думаю, человек знал, куда идет. В «Спартаке» психологическая нагрузка просто нереальная! По идее он должен быть готов к такому вызову. А справится или нет? Все покажет турнирная таблица. 

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Все комментарии
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   43 / 769
сегодня в 10:15
Повёлся на бабло Кононов.
cska plus
cska plus
   1 / 769
сегодня в 10:15
Ахахахах! Ледяхов сам хочет порулить.
Garrincha58
Garrincha58 ответил Cruis
   171 / 769
сегодня в 10:14
Ледяхову, абсолютно ничего не добившемуся как тренер, не стыдно говорить такие слова?
они все любители покритиковать потому что кроме критики ничего не знают и не понимают даже хоть и сам играл когда то Кононов вообще заложник всего того что происходит в Спартаке-бардаке скажите как тренер ещё может повлиять на игру если этим игрочишки не умеют элементарных вещей выполнять на поле да всё очень просто у них нет мастерства и желания тоже самое и в Зените Семак уже второй год а игру до сих пор не поставил а всё почему да тоже самое что и в Спартаке нет исполнителей и тренер тут не причём играют игроки они на поле а бегать по бровке и показывать куда бежать кому отдать это пусть Конте делает
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 769
сегодня в 10:14
Испортил себе карьеру пиджак, вляпавшись в Это. Гыгыгы
Faustello
Faustello ответил Lucho Gonzalez
   16 / 769
сегодня в 10:00
Облапошил пиджак наивных поросюшек))
Самое классное развитие событий дальше, это проигрыш Уфе и замена ОГК на Шалимова ))
Вот был бы подарок всему футбольному сообществу!
Kresi frok
Kresi frok
   128 / 769
сегодня в 09:44
    Союзник противников
    Союзник противников
       8 / 769
    сегодня в 09:35
    К одному неприкасаемому-Федуну,добавился ещё и блестящий агент Цорн,а они всё о главном тренере.
    Cruis
    Cruis
       200 / 769
    сегодня в 09:32
    Ледяхову, абсолютно ничего не добившемуся как тренер, не стыдно говорить такие слова?
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       37 / 769
    сегодня в 09:28
    Облапошил пиджак наивных поросюшек))
    Balanenok
    Balanenok
       290 / 769
    сегодня в 09:25
    А сколько нужно было Ледяхову, чтобы его отовсюду погнали вон ввиду непригодности?
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