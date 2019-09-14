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Жиго: «Понимаю болельщиков, мы играли как г****»

вчера, 23:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение от «Урала».

Жаль, что мы много пропускаем, это — проблема. Хотя бы один матч нам надо провести «сухо». Я делал максимум, чтобы победить. Но провел далеко не лучший свой матч. Сейчас нам нужно быть сфокусированными на том, чтобы победить в следующем мате.

Я понимаю болельщиков «Спартака». Мы играли как г**** сегодня. Если бы я был фанатом, то кричал бы то же самое.

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Все комментарии
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   148 / 763
сегодня в 01:57
Какая команда - такая игра.
Кирилыч
Кирилыч ответил ПерекатиПоле
   753 / 763
сегодня в 01:40
Валера в своё время спартак г**** называл, Жиго вот теперь. Даже до игроков и тренеров доходит суть их клубишки.
Наши то играют как 77, а газПроэк 77 по сути.
Doping87
Doping87
   391 / 763
сегодня в 01:11
В первый раз, хоть кто-то сказал правду про Спартак. Прям зауважал его)))👍
Питер рулит
Питер рулит
   133 / 763
сегодня в 00:38
полу пустая закрывашка...
karnager
karnager
   154 / 763
сегодня в 00:10
Не хожу на митинги
Не втираю дичь
Зулусов тайну века
Я сумел постичь (Жиго)
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   6 / 763
вчера в 23:50
    ABir
    ABir
       88 / 763
    вчера в 23:42
    Не играли, а мучались, и болельщиков мучаете
    ermak6848
    ermak6848
       139 / 763
    вчера в 23:40
    на своём поле пора бы Спартаку выигрывать...
    Туалетный Утёнок
    Туалетный Утёнок
       147 / 763
    вчера в 23:38
    Нормальная спартаковская игра, за это мы вас и любим. Продолжайте в том же духе!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       24 / 763
    вчера в 23:37
    Валера в своё время спартак г**** называл, Жиго вот теперь. Даже до игроков и тренеров доходит суть их клубишки.
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик ответил n272nm
       8 / 763
    вчера в 23:29
    Хоть одно честное интервью от мясного. Это слабое утешение, но хоть что-то. На фоне воплей про русскую барселону, это просто прорыв. Хотя бы один красно-белый дал адекватную оценку.
    Вообще, Жиго огромная уважуха, один и в защите отрабатывает, и забивает, и честь "Спартака" как самого толерантного клуба России несет))
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик
       8 / 763
    вчера в 23:28
    Жиго: «Понимаю болельщиков, мы играли как C*****»
    cska plus
    cska plus
       1 / 763
    вчера в 23:26
    Вы всегда играете как г****** когда судья не свистит по указанию федуна.
    n272nm
    n272nm
       95 / 763
    вчера в 23:25
    Хоть одно честное интервью от мясного. Это слабое утешение, но хоть что-то. На фоне воплей про русскую барселону, это просто прорыв. Хотя бы один красно-белый дал адекватную оценку.
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