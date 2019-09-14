Жиго: «Понимаю болельщиков, мы играли как г****»

Защитник «Спартака» прокомментировал поражение от «Урала».

Жаль, что мы много пропускаем, это — проблема. Хотя бы один матч нам надо провести «сухо». Я делал максимум, чтобы победить. Но провел далеко не лучший свой матч. Сейчас нам нужно быть сфокусированными на том, чтобы победить в следующем мате.

Я понимаю болельщиков «Спартака». Мы играли как г**** сегодня. Если бы я был фанатом, то кричал бы то же самое.