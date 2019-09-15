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Терехов: «Мне понравилась игра „Рубина“»

сегодня, 19:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов прокомментировал победу над «Рубином».

Легких игр у нас нет, поэтому пенальти помогло нам победить. Честно, не видел еще повтора, это было вне моего поля зрения. Но если говорят, что было, то значит назначили справедливо. 

Конечно, хотелось как можно раньше решить исход матча, но получилось как получилось. Главное, что выиграли.

«Рубин» — команда хорошая, играющая. Со своим стилем игры. Очень сильно отличается от всех других в нашем чемпионате: комбинирует, старается выходить низом. Мне понравилась.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   130 / 798
сегодня в 20:55
Молодцы парни из Оренбурга!!!
minai
minai
   211 / 798
сегодня в 20:45
Хорошая была игра, но мне понравился счёт.
Binger
Binger
   629 / 798
сегодня в 20:19
Игра была живая, Оренбург с победой!
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