Терехов: «Мне понравилась игра „Рубина“»

Защитник «Оренбурга» прокомментировал победу над «Рубином».

Легких игр у нас нет, поэтому пенальти помогло нам победить. Честно, не видел еще повтора, это было вне моего поля зрения. Но если говорят, что было, то значит назначили справедливо.

Конечно, хотелось как можно раньше решить исход матча, но получилось как получилось. Главное, что выиграли.

«Рубин» — команда хорошая, играющая. Со своим стилем игры. Очень сильно отличается от всех других в нашем чемпионате: комбинирует, старается выходить низом. Мне понравилась.