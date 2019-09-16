Гвардиола не стал критиковать игроков после поражения от «Норвич Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» решил не критиковать своих футболистов после поражения от «Норвич Сити» со счетом 3-2 в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

Эти игроки помогли мне заработать репутацию в Англии после того, как в первом сезоне меня называли обманщиком, «Фраудиолой». И теперь во всём мире люди говорят, насколько я хороший тренер. Всё благодаря именно этим игрокам.