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Гвардиола не стал критиковать игроков после поражения от «Норвич Сити»

сегодня, 08:13
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил не критиковать своих футболистов после поражения от «Норвич Сити» со счетом 3-2 в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

Эти игроки помогли мне заработать репутацию в Англии после того, как в первом сезоне меня называли обманщиком, «Фраудиолой». И теперь во всём мире люди говорят, насколько я хороший тренер. Всё благодаря именно этим игрокам.

Ранее Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 796
сегодня в 11:01
Это футбол...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   639 / 796
сегодня в 10:27
Во всем мире говорят, что Пепка Фраудиола)
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся ответил League1
   24 / 796
сегодня в 10:01
аха-ха)
League1
League1
   65 / 796
сегодня в 09:58
Обманщица Фраудиола.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   440 / 796
сегодня в 09:51
Будут так играть-скаузеров без чемпионства не оставят.
ДСА
ДСА
   139 / 796
сегодня в 09:43
Чемпионство из рук уходит.
Zenit_84
Zenit_84
   140 / 796
сегодня в 09:36
Может зря?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   206 / 796
сегодня в 09:16
Правильно решил
112910415
112910415
   72 / 796
сегодня в 09:14
дело хозяйское !
но многие умеют отделять мух от котлет : за хорошее хвалят, за косяки - ругают ..
particular
particular
   15 / 796
сегодня в 09:04
Пора пряники убирать и доставать кнут... Зажрались...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   41 / 796
сегодня в 09:00
Не узнать МС
Зидан 1972
Зидан 1972
   265 / 796
сегодня в 08:53
Скромность исчезает......
Adepta
Adepta
   23 / 796
сегодня в 08:48
А зачем, если сам виноват.
cska plus
cska plus
   2 / 796
сегодня в 08:20
А чё критиковать уже всё профукать.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   24 / 796
сегодня в 08:19
А за что их критиковать, если канарейки раскусили лысого шарлатана?
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