Гвардиола не стал критиковать игроков после поражения от «Норвич Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил не критиковать своих футболистов после поражения от «Норвич Сити» со счетом 3-2 в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.
Эти игроки помогли мне заработать репутацию в Англии после того, как в первом сезоне меня называли обманщиком, «Фраудиолой». И теперь во всём мире люди говорят, насколько я хороший тренер. Всё благодаря именно этим игрокам.
Ранее Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством.
но многие умеют отделять мух от котлет : за хорошее хвалят, за косяки - ругают ..
но многие умеют отделять мух от котлет : за хорошее хвалят, за косяки - ругают ..