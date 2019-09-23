Кубок России будет выставлен на стадионе в Калининграде

сегодня, 15:58

На стадионе в Калининграде перед игрой между «Балтикой» и «Локомотивом», которая пройдет 25 сентября, выставят Кубок России. Об этом рассказал гендиректор калининградцев Тажутдин Качукаев.

На сегодняшний момент продано 7,5 тысяч билетов, но обычно болельщики «включаются» за день и в день матча, так что ожидаем минимум 15 тысяч. Как всегда, организуем Match Day. В этом плане мы впереди всей ФНЛ . Когда приезжают руководители РФС , то всегда отмечают нашу культурно-развлекательную программу. Это и работа с семьями, и с детьми, и открытие игровых зон. Кроме того, на стадионе будет выставлен Кубок России, ведь «Локомотив» — его действующий обладатель. Во вторник трофей привезут в местный крупный торговый центр, а за полтора часа до игры доставят на стадион — с ним будет организована фото-сессия.

Ранее сообщалось, что матч с «Локомотивом» может стать самым посещаемым для «Балтики».