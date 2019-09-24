«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Престон» в Кубке Лиги

«Манчестер Сити» одержал победу над «Престоном» в матче 3 раунда Кубка английской Лиги.
«Престон» - «Манчестер Сити» 0:3 (0:3)
Голы: Стерлинг 19, Габриэл Жезус 35, Ледсон 42 (автогол)
«Престон»: Рипли, Дэвис, Стори, Рафферти, Фишер, Джонсон, Браун, Ледсон, Баркхуйзен (Наджент 63), Харроп (Джиннелли 71), Поттс
Главный тренер: Нил Алекс.
«Манчестер Сити»: Браво, Харвуд-Беллис, Гарсия, Анхелиньо (Менди 60), Канселу, Гюндоган, Сильва (Адриан Бернабе 63), Фоден, Габриэл Жезус, Стерлинг (Марез 73), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждение: Харроп 51
В параллельном матче «Тоттенхэм» уступил по пенальти «Колчестеру».
PS Саутгемптон победил в матче южного дерби против Портсмута.
PS Саутгемптон победил в матче южного дерби против Портсмута.