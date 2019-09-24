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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Престон» в Кубке Лиги

вчера, 23:36
ПрестонЛоготип футбольный клуб Престон0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Престоном» в матче 3 раунда Кубка английской Лиги.

«Престон» - «Манчестер Сити» 0:3 (0:3)
Голы: Стерлинг 19, Габриэл Жезус 35, Ледсон 42 (автогол)

«Престон»: Рипли, Дэвис, Стори, Рафферти, Фишер, Джонсон, Браун, Ледсон, Баркхуйзен (Наджент 63), Харроп (Джиннелли 71), Поттс
Главный тренер: Нил Алекс.

«Манчестер Сити»: Браво, Харвуд-Беллис, Гарсия, Анхелиньо (Менди 60), Канселу, Гюндоган, Сильва (Адриан Бернабе 63), Фоден, Габриэл Жезус, Стерлинг (Марез 73), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждение: Харроп 51

В параллельном матче «Тоттенхэм» уступил по пенальти «Колчестеру».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 973
вчера в 23:49
С победой.
DXTK
DXTK
   162 / 973
вчера в 23:42
с победой МС и Пепа.

PS Саутгемптон победил в матче южного дерби против Портсмута.
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