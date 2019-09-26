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Романцев оценил работу Карпина

сегодня, 10:04

Работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина оценил известный российский тренер Олег Романцев.

«Ростов» показывает качественный, интересный футбол, в котором чувствуется тренерская рука. Видно, что время закалило Валерия, у него появился свой взгляд на профессию. И моментами у дончан проскальзывают черточки той игры, в которой сам Карпин был так хорош в «Спартаке». А то, что в его распоряжении оказался Еременко, придает действиям ростовчан осмысленность и остроту.

Ранее Романцев прокомментировал поражение ЦСКА от «Лудогорца»

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Все комментарии
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   74 / 961
сегодня в 10:11
Вот когда вышибет Спартак из кубка, тогда и похвалим.
swift stream
swift stream
   152 / 961
сегодня в 10:08
Все равно в конце сезона ростов будет в пердивной зоне.
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