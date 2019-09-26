Романцев оценил работу Карпина

Работу главного тренера «Ростова» оценил известный российский тренер .

«Ростов» показывает качественный, интересный футбол, в котором чувствуется тренерская рука. Видно, что время закалило Валерия, у него появился свой взгляд на профессию. И моментами у дончан проскальзывают черточки той игры, в которой сам Карпин был так хорош в «Спартаке». А то, что в его распоряжении оказался Еременко, придает действиям ростовчан осмысленность и остроту.