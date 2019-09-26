Романцев прокомментировал поражение ЦСКА от «Лудогорца»

Экс-главный тренер «Спартака» объяснил причины крупного поражения ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы от «Лудогорца», в котором армейцы проиграли со счетом 1:5.

Обычно, объясняя подобную неудачу, коротко говорят — не сложилось. Примерно то же самое произошло в 1997-м и у «Спартака» с Кошице. Тогда никто не сомневался, что мы пройдем словаков в отборе Лиги чемпионов. Но не получилось: одна ошибка, вторая — и мимо турнира.