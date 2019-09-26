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Романцев прокомментировал поражение ЦСКА от «Лудогорца»

сегодня, 09:44
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Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил причины крупного поражения ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы от «Лудогорца», в котором армейцы проиграли со счетом 1:5.

Обычно, объясняя подобную неудачу, коротко говорят — не сложилось. Примерно то же самое произошло в 1997-м и у «Спартака» с Кошице. Тогда никто не сомневался, что мы пройдем словаков в отборе Лиги чемпионов. Но не получилось: одна ошибка, вторая — и мимо турнира.

Конечно, ЦСКА не настолько слабее болгар, как можно судить по результату. У команды Виктора Гончаренко случился не ее день. А с учетом еще и 0:5 «Краснодара» от «Базеля», он стал для нашего футбола по настоящему черным. 

Ранее Романцев поддержал Дмитрия Хохлова

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил viv
   14 / 961
сегодня в 10:09
Да, у спартака помимо Кошице целый список неудачных дней....
Шестнадцать неудачных лет.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Армейская душа
   141 / 961
сегодня в 10:08
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       112 / 961
    сегодня в 10:06
    позор
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 961
    сегодня в 10:03
    Да чего там комментировать...просто позор!...
    Армейская душа
    Армейская душа
       35 / 961
    сегодня в 10:02
    Ух ты - адекватность!
    Ambrazura
    Ambrazura
       402 / 961
    сегодня в 09:59
    Опять сказки про белые и черные дни.
    viv
    viv
       79 / 961
    сегодня в 09:58
    Да, у спартака помимо Кошице целый список неудачных дней....
    Antonchik
    Antonchik
       482 / 961
    сегодня в 09:53
    Неужели только проснулся?
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