ГлавнаяНовости

Попов: «В Кубке России хотим зайти как можно дальше»

сегодня, 09:43
МордовияЛоготип футбольный клуб Мордовия (Саранск)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Мордовией» (2:0).

Игры на выбивание всегда сложные. Каждая команда понимает, что одна ошибка может обойтись очень дорого. Рад, что мой гол помог «Ростову» одержать победу.

Что касается следующего матча со «Спартаком», то у нас до этого еще есть встречи в Премьер-Лиге, нужно думать об этом. О «Спартаке» лучше говорить непосредственно перед игрой. Но в этом сезоне мы хотим пройти в турнире как можно дальше, у нашей команды для этого есть все.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев оценил работу Карпина
Сегодня, 10:04 Комментарии1
Романцев прокомментировал поражение ЦСКА от «Лудогорца»
Сегодня, 09:44 Комментарии8
Насыров: «Всегда игры в 1/16 финала Кубка России получаются такими сложным»
Сегодня, 09:15 Комментарии3
Романцев поддержал Хохлова
Сегодня, 05:42 Комментарии9
Романцев: «Болельщикам „Спартака“ нужно набраться терпения»
Сегодня, 03:52 Комментарии23
Сёмин: «Поздравляю „Балтику“ с выходом в 1/8 финала»
Сегодня, 01:12 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alex074
alex074
   119 / 961
сегодня в 09:57
Ростов в этом сезоне играет выше всяких похвал. Так что не исключено, что мясные останутся и без следующего этапа кубка России.
КЭТиК
КЭТиК
   127 / 961
сегодня в 09:52
Нужно обыграть Спартак и дорога к Кубку будет открыта.
Zenit_84
Zenit_84
   157 / 961
сегодня в 09:47
Запомним
STVA 1
STVA 1
   96 / 961
сегодня в 09:46
Хотеть одно , а вот сделать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100