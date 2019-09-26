Попов: «В Кубке России хотим зайти как можно дальше»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Мордовией» (2:0).

Игры на выбивание всегда сложные. Каждая команда понимает, что одна ошибка может обойтись очень дорого. Рад, что мой гол помог «Ростову» одержать победу.

Что касается следующего матча со «Спартаком», то у нас до этого еще есть встречи в Премьер-Лиге, нужно думать об этом. О «Спартаке» лучше говорить непосредственно перед игрой. Но в этом сезоне мы хотим пройти в турнире как можно дальше, у нашей команды для этого есть все.