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Аджоев: «Команды из ФНЛ чрезвычайно серьёзно относятся к Кубку России»

сегодня, 10:13
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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Факела»

Одержали рабочую победу и сумели пробиться в следующий раунд. Это сейчас самое главное и самое важное. Да, можно сказать, что сделали то, что и должны были. Но с другой стороны, мы видим, с какими серьёзными трудностями на данном этапе Кубка столкнулись многие ведущие наши клубы, а для некоторых из них эти проблемы и вовсе стали непреодолимыми. Команды из ФНЛ чрезвычайно серьёзно относятся к таким матчам, все бьются, цепляются, для футболистов это шанс показать себя. Поэтому не будем недооценивать данную победу «Арсенала».

Положение дел в чемпионате? Как и в прошлом году, высочайшая плотность в турнирной таблице. Один тур может всё кардинально изменить, но пока пройдена только треть первенства, многое ещё впереди. У нас сейчас идёт целая серия игр с очень серьёзными соперниками, с топ-клубами. Главное, что мы чувствуем и ощущаем поддержку наших болельщиков. И делаем всё, чтобы их не подвести.

Какое мнение по поводу того, что финал Лиги чемпионов-2021 пройдёт в Санкт-Петербурге? Это великолепно и, конечно, важно для всего нашего футбола и в целом для страны. Уверен, что всё будет организовано на высшем уровне. Тем более что опыт в этом плане огромный и крайне позитивный. Чемпионат мира, блестяще проведённый в прошлом году, показал, насколько гостеприимной и комфортной для болельщиков всего мира является Россия. Нет сомнений, что и финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет таким же праздником.

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Все комментарии
minai
minai
   57 / 961
сегодня в 11:33
Харош трындеть, напов забивных покупать нужно.
Конь 666
Конь 666
   262 / 961
сегодня в 10:42
ЧРЕЗВЫЧАЙНО=)) это некоторые команды из Рпл относятся чрезвычайно не серьезно..
galem72
galem72
   129 / 961
сегодня в 10:24
"...команды из ФНЛ чрезвычайно серьёзно относятся к таким матчам..."

Прям удивил! Понятно, что для команд из нижних дивизионов это единственная возможность поиграть в официальных играх на высоком уровне и, возможно, чего-то добиться и заработать денег. Другое дело, почему середняки из вышки не рвут пятую точку, чтобы хоть как-то попытаться попасть в Европу. Через РПЛ-то всяко не получится...
Binger
Binger
   22 / 961
сегодня в 10:19
Скорее команды РПЛ к нему относятся не серьезно.
alex074
alex074
   119 / 961
сегодня в 10:15
Да никто и не говорит, что вы молодцы... Еле-еле одолели команду ФНЛ. А УРАЛ то Вам не по зубам..
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