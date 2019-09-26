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Селюк объяснил причины неудач «Краснодара»

сегодня, 10:25

Причины неудачного выступления «Краснодара» в последних матчах объяснил известный агент Дмитрий Селюк.

Почему команда так выступает в последнее время? Я считаю, что многие работники «Краснодара» чувствуют себя как в теплой ванне. Они возомнили себя звездами. Я точно знаю, что к краснодарцам многие ездят перенимать опыт, и из армянских клубов, и из некоторых российских. Поэтому теперь эти работники раздувают свои щеки до нереальных размеров. Они считают, что любой игрок, которого они выбирают, супертоповый.

Но, как показывает жизнь, все не совсем так. Мое мнение — Галицкий должен перезарядить обойму и освободить некоторые лица от занимаемой должности. Тех, кто не соответствует по квалификации. Но в этом проблема не только «Краснодара». Для меня удивительно, что те люди, которые отвечают за трансферы, в конечном итоге не несут никакой ответственности.

Накануне «Краснодар» вылетел от «Нижнего Новгорода» в 1/16 финала Кубка России.

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Все комментарии
RomM84
RomM84
   276 / 961
сегодня в 11:37
Селюк тип конечно ещё тот, но тут я с ним согласен
112910415
112910415
   62 / 961
сегодня в 11:36
общие слова, однако !
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 961
сегодня в 11:30
Раз пряники не помогают, надо брать кнут!!!
VIPded
VIPded
   63 / 961
сегодня в 11:03
Эксклюзивным поставщиком ДимДимыч хочет быть?)))
halfbeek
halfbeek
   341 / 961
сегодня в 10:54
Золотые слова. "Люди отвечающие за трансферы не несут ответственности." За них это делают тренеры.
ДАША Д
ДАША Д
   229 / 961
сегодня в 10:53
Негров Селюк в Краснодар пристроить не может, потому и проблемы.
Zenit_84
Zenit_84
   162 / 961
сегодня в 10:49
Слабовато стали играть
cska1948
cska1948
   44 / 961
сегодня в 10:34
"...Для меня удивительно, что те люди, которые отвечают за трансферы, в конечном итоге не несут никакой ответственности."
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СпаМ яркое подтверждение этих слов. Цорн накупил игроков, а уволить хотят Кононова. И зимой уволят, а Цорн будет продолжать свою "кипучею" деятельность и дальше.
handreb
handreb
   616 / 961
сегодня в 10:32
Правильно сказал, хоть и Селюк.
Groove000
Groove000
   54 / 961
сегодня в 10:31
Да, все верно. Просто СНГ должен дать всем по башке, а некоторым - еще и пинка под зад. Тогда все проснутся
Лакшери
Лакшери
   205 / 961
сегодня в 10:29
А как там твои бениты поживают?
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