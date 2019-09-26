Селюк объяснил причины неудач «Краснодара»

Причины неудачного выступления «Краснодара» в последних матчах объяснил известный агент Дмитрий Селюк.

Почему команда так выступает в последнее время? Я считаю, что многие работники «Краснодара» чувствуют себя как в теплой ванне. Они возомнили себя звездами. Я точно знаю, что к краснодарцам многие ездят перенимать опыт, и из армянских клубов, и из некоторых российских. Поэтому теперь эти работники раздувают свои щеки до нереальных размеров. Они считают, что любой игрок, которого они выбирают, супертоповый.

Но, как показывает жизнь, все не совсем так. Мое мнение — Галицкий должен перезарядить обойму и освободить некоторые лица от занимаемой должности. Тех, кто не соответствует по квалификации. Но в этом проблема не только «Краснодара». Для меня удивительно, что те люди, которые отвечают за трансферы, в конечном итоге не несут никакой ответственности.