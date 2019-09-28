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Юрий Семин: «Матчи с „Зенитом“ не бывают рядовыми уже много лет»

сегодня, 11:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 11-м туре чемпионата России.

Матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.

 Также по поводу будущего матча высказался форвард «Локомотива» Жемалетдинов.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   185 / 843
сегодня в 13:03
Это не матч со Спартаком, второго уровня матч.
oFANATo
oFANATo
   36 / 843
сегодня в 12:56
Что то с памятью у Палыча плохо стало. Это когда же газ проект все время в лидирующей группе был. А как же последние несколько лет пятые места в РПЛ.
mihaluch
mihaluch
   79 / 843
сегодня в 12:42
Локо если повезёт может и победить. А так скорей всего ничья.
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 843
сегодня в 12:35
На Зенит все настраиваются как на последний бой. Особенно московские. Гыгыгы
МапС
МапС
   135 / 843
сегодня в 12:06
    Зейский
    Зейский
       146 / 843
    сегодня в 12:01
    Локо не свиньи, победить их будет труднее.
    Aniva
    Aniva
       43 / 843
    сегодня в 11:53
    Зениту красивой победы!
    Sergey Z
    Sergey Z
       209 / 843
    сегодня в 11:47
    Удачи Локо!!!
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