Юрий Семин: «Матчи с „Зенитом“ не бывают рядовыми уже много лет»

Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 11-м туре чемпионата России.

Матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.