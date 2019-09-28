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Сакки поддержал Джампаоло, который может быть уволен из «Милана»

сегодня, 15:43

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport поддержал наставника «Милана» Марко Джампаоло, которому грозит увольнение в ближайшее время. 

«Милан» под управлением Джампаоло показал улучшения, которые сулят неплохое будущее. 

Я могу сказать, что Джампаоло является более надежной ставкой, чем я был в 1987 году для «Милана». Марко имеет богатый опыт работы в Италии. За последние четыре года его команды превзошли все ожидания. Он показал себя настоящим учителем, который обладает новаторскими идеями. 

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