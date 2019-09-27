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«Интер» снова победил. «Рома» и «Наполи» проиграли. Итоги 5-го тура Серии А

сегодня, 00:16

Завершились матчи 5-го тура чемпионата Италии.

«Верона» - «Удинезе» 0:0

«Брешиа» - «Ювентус» 1:2
Голы: Доннарумма 4 - Чансельор 40 (автогол)Пьянич 63

СПАЛ - «Лечче» 1:3
Голы: Ди Франческо17 - Манкосу 11, 73, Кальдерони 47

«Рома» - «Аталанта» 0:2
Голы: Сапата 71, де Рон 90

«Фиорентина» - «Сампдория» 2:1
Голы: Пеццелья 31, Кьеза 57 - Бонаццоли 79

«Наполи» - «Кальяри» 0:1
Гол: Кастро 88

«Интер» - «Лацио» 1:0
Гол: Д'Амброзио 23

«Дженоа» - «Болонья» 0:0

«Парма» - «Сассуоло» 1:0
Гол: Бурабиа 90+5 (автогол)

«Торино» - «Милан» 2:1
Голы: Белотти 72Белотти 76 - Пёнтек 18 (пенальти)

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25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 929
сегодня в 00:18
Интеру скудетто
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