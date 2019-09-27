«Интер» снова победил. «Рома» и «Наполи» проиграли. Итоги 5-го тура Серии А

Завершились матчи 5-го тура чемпионата Италии.
«Верона» - «Удинезе» 0:0
«Брешиа» - «Ювентус» 1:2
Голы: Доннарумма 4 - Чансельор 40 (автогол), Пьянич 63
СПАЛ - «Лечче» 1:3
Голы: Ди Франческо17 - Манкосу 11, 73, Кальдерони 47
«Рома» - «Аталанта» 0:2
Голы: Сапата 71, де Рон 90
«Фиорентина» - «Сампдория» 2:1
Голы: Пеццелья 31, Кьеза 57 - Бонаццоли 79
«Наполи» - «Кальяри» 0:1
Гол: Кастро 88
«Интер» - «Лацио» 1:0
Гол: Д'Амброзио 23
«Дженоа» - «Болонья» 0:0
«Парма» - «Сассуоло» 1:0
Гол: Бурабиа 90+5 (автогол)
«Торино» - «Милан» 2:1
Голы: Белотти 72, Белотти 76 - Пёнтек 18 (пенальти)