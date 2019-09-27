«Милан» уступил «Торино»

В рамках 5-го тура Серии А «Милан» на выезде проиграл «Торино».
Миланцы занимают 13 место в турнирной таблице (6 очков), а «Торино» поднялся на 6 позицию (9 пунктов).
Турин, стадион Стадио Олимпико
«Торино» - «Милан» 2:1 (0:1)
Голы: Белотти 72, Белотти 76 - Пёнтек 18 (пенальти)
«Торино»: Сиригу, Иццо, Лянко (Ансальди 57), Глейсон Бремер, Де Сильвестри, Базелли, Ринкон, Айна (Джиджи 83), Верди (Беренгер 66), Белотти, Дзадза
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер (Ребич 78), Чалханоглу, Сусо, Пёнтек, Рафаэл Леау (Бонавентура 65)
Главный тренер: Джампаоло Марко.
Предупреждения: Лянко 8, Беннасер 21, Дзадза 31, Белотти 33, Тео Эрнандес 63, Романьоли 72, Доннарумма 78, Айна 81, Мусаккьо 88
После Аллегри всяких джампаол подбирают, команда не прогрессирует. Сами себе проблемы создают. Всё печально, в общем..
После Аллегри всяких джампаол подбирают, команда не прогрессирует. Сами себе проблемы создают. Всё печально, в общем..