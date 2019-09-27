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«Милан» уступил «Торино»

сегодня, 00:00
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В рамках 5-го тура Серии А «Милан» на выезде проиграл «Торино».

Миланцы занимают 13 место в турнирной таблице (6 очков), а «Торино» поднялся на 6 позицию (9 пунктов).

Турин, стадион Стадио Олимпико

«Торино» - «Милан» 2:1 (0:1)
Голы: Белотти 72, Белотти 76 - Пёнтек 18 (пенальти)

«Торино»: Сиригу, Иццо, Лянко (Ансальди 57), Глейсон Бремер, Де Сильвестри, Базелли, Ринкон, Айна (Джиджи 83), Верди (Беренгер 66), Белотти, Дзадза
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер (Ребич 78), Чалханоглу, Сусо, Пёнтек, Рафаэл Леау (Бонавентура 65)
Главный тренер: Джампаоло Марко.

Предупреждения: Лянко 8, Беннасер 21, Дзадза 31, Белотти 33, Тео Эрнандес 63, Романьоли 72, Доннарумма 78, Айна 81, Мусаккьо 88

Удаление: Рейна 72 (не на поле, неспортивное поведение)

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Все комментарии
allemz
allemz
   45 / 929
сегодня в 00:15
Состав у Милана отличный, а тренирует этих игроков - безыдейное днище. Ну наймите тренера соответствующего уровня, в чем проблема..
После Аллегри всяких джампаол подбирают, команда не прогрессирует. Сами себе проблемы создают. Всё печально, в общем..
Abbath
Abbath
   648 / 929
сегодня в 00:02
Закономерный результат. Физруоло вновь ярко продемонстрировал свою "квалификацию".
zubila
zubila
   738 / 929
сегодня в 00:02
Стеночки/забегания, кружевной футбол
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