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«Реал Сосьедад» обошел «Атлетико», разгромив «Алавес»

сегодня, 00:06
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» в рамках 6-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» (13 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице, «Алавес» (5 баллов) - 17-й.

«Реал Сосьедад» - «Алавес» 3:0 (3:0)
Голы: Ойарсабаль 19, Виллиан Жозе 32, Ойарсабаль 41 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Порту 87

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Ле Норман 75), Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Эдегор, Гевара Лахо, Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак 46), Ойарсабаль (Янузай 60)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Алавес»: Пачеко, Падилья, Эли, Магальян, Марин, Пина (Ману Гарсия 60), Сайнс (Гвидетти 75), Понс Риера, Вакасо (Видаль 46), Берк, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.

Предупреждения: Вакасо 27, Пина 49, Порту 61, Ману Гарсия 74, Ману Гарсия 85

Удаление: Ману Гарсия 85

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   386 / 929
сегодня в 00:19
Басков с победой, продолжать в том же духе. Возможно, с такой игрушкой можно и за путевку в ЛЧ побороться в этом сезоне!
allemz
allemz
   45 / 929
сегодня в 00:16
Ойарсабаль мощь, летом мог в МС перейти в случае продажи Сане.
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