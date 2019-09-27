«Реал Сосьедад» обошел «Атлетико», разгромив «Алавес»

«Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» в рамках 6-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» (13 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице, «Алавес» (5 баллов) - 17-й.
«Реал Сосьедад» - «Алавес» 3:0 (3:0)
Голы: Ойарсабаль 19, Виллиан Жозе 32, Ойарсабаль 41 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Порту 87
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Ле Норман 75), Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Эдегор, Гевара Лахо, Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак 46), Ойарсабаль (Янузай 60)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
«Алавес»: Пачеко, Падилья, Эли, Магальян, Марин, Пина (Ману Гарсия 60), Сайнс (Гвидетти 75), Понс Риера, Вакасо (Видаль 46), Берк, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.
Предупреждения: Вакасо 27, Пина 49, Порту 61, Ману Гарсия 74, Ману Гарсия 85
Удаление: Ману Гарсия 85