ГлавнаяНовости

Крыховяк: «Мы одолели сильную команду, так что очень счастливы»

сегодня, 22:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк прокомментировал победу над «Зенитом».

Больше всего я был счастлив в момент, когда мы выиграли — в футболе самое важное это победы. Мы одолели сильную команду, так что очень счастливы.

Если ты хочешь выигрывать в матчах с такими командами, как «Байер», «Зенит» или «Атлетико», важно хорошо играть в защите. Мы это сделали. «Локомотив» победил в последних четырёх матчах, чему вся команда очень рада. Сейчас нам надо готовиться к Лиге чемпионов.

Конечно, мне приятно так много забивать, но это не самое важное. Главное — побеждать и выигрывать трофеи. Ты можешь забить и проиграть, тогда твой гол ничего не значит. Про себя лично могу сказать, что, наверное, это мой лучший сезон в карьере.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рыбус: «У нас было больше моментов, чем у „Зенита“»
Сегодня, 23:30 Комментарии2
Головин: «В матче с „Брестом“ достаточно организованно сыграли в обороне»
Сегодня, 23:22 Комментарии3
Оздоев: «„Локомотив“ не был лучше нас»
Сегодня, 22:33 Комментарии13
Смолов: «Я никого не хотел обидеть. Это были эмоции»
Сегодня, 22:32 Комментарии4
Хеведес: «У „Зенита“ было не так много моментов»
Сегодня, 22:27 Комментарии0
Кикнадзе: «VAR тормозит игру, но справедлив»
Сегодня, 22:15 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100