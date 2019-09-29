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Мостовой: «Главным тренером „Спартака“ хотел бы видеть иностранца»

сегодня, 20:08

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал отставку Олега Кононова.

Рано или поздно отставка Кононова должна была произойти. Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует. Другое дело — руководство ему доверяло. Видимо, лопнуло у них терпение, так как даже «Оренбургу» проиграли, который на последних местах шёл.

Кого бы я хотел видеть главным тренером? Иностранца. Карреру ведь никто не знал, он сидел третьим-четвёртым тренером или был тренером по защите и вдруг раз, и стал чемпионом. Люди должны принимать такой пример. Лучше звать иностранца.

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Все комментарии
ABir
ABir
   256 / 902
сегодня в 20:56
Можно и иностранца, но со знанием русского языка, иначе опять сольют
minai
minai
   187 / 902
сегодня в 20:54
А Пиджак и есть иностранец. У нас с Белоруссией пока не Союзное Гос-во.
Binger
Binger
   20 / 902
сегодня в 20:49
Не, иностранцы входят в ступор, когда узнают о нравах свиней.
Сп62
Сп62
   87 / 902
сегодня в 20:47
Не всякий иностранец подарок. Есть пример того же Зенита.
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 902
сегодня в 20:47
Мало у вас их было???Ткнули раз пальцем в небо,и теперь о повторении мечтаете.А Каррера больше нахрен никому не нужен,но в "Спартак" Цорна и он не пойдёт ни за какие деньги.
УрсХох
УрсХох ответил karnager
   811 / 902
сегодня в 20:40
Лаудруппа и Якина забыл
Во!Точно!
Спасибо.
Adepta
Adepta
   52 / 902
сегодня в 20:38
А разве Кононов не иностранец?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил УрсХох
   26 / 902
сегодня в 20:35
Невио Скала,Унаи Эмери,Старков,Каррера....... Никого не забыл?
Ну, Старков советской школы футбола сын.
mihaluch
mihaluch
   89 / 902
сегодня в 20:35
Сейчас надо ставить команду с головы на ноги т. е. менять всё руководство.
karnager
karnager ответил УрсХох
   269 / 902
сегодня в 20:23
Лаудруппа и Якина забыл
УрсХох
УрсХох
   811 / 902
сегодня в 20:20
Невио Скала,Унаи Эмери,Старков,Каррера.......
Никого не забыл?
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