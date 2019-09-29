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Президент «Оренбурга»: «Наша цель - быть к зиме в десятке»

сегодня, 19:46
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Президент Оренбург Владимир Кияев рассказал о победе над «Спартаком» и целях клуба до зимнего перерыва:

Победа долгожданная и, на мой взгляд, абсолютно заслуженная. «Спартак» старался, атаковал, но, наверное, у наших игроков сегодня было больше желания победить. «Спартак», я считаю, должен был более активно начинать в первые 10-15 минут, но это уж пускай обсуждает тренерский штаб. Что касается того, что игроки «Оренбурга» сегодня играли слаженно в обороне, это результат работы наших тренеров".

После этого матча «Оренбург» поднялся на десятое место, набрав 11 очков. "Сейчас нам станет психологически легче. Я понимаю, что по сравнению с прошлым сезоном (по его итогам «Оренбург» стал седьмым) мы вряд ли сможем так же удачно выступить, у нас значительно омолодилась команда. Но до зимней паузы, которая наступит 8 декабря, нам надо быть в десятке.

Ранее свое мнение о игре высказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   137 / 902
сегодня в 20:29
Цель реальная.
Binger
Binger
   20 / 902
сегодня в 19:55
Удачи Оренбургу!
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