Президент «Оренбурга»: «Наша цель - быть к зиме в десятке»

Президент Оренбург Владимир Кияев рассказал о победе над «Спартаком» и целях клуба до зимнего перерыва:

Победа долгожданная и, на мой взгляд, абсолютно заслуженная. «Спартак» старался, атаковал, но, наверное, у наших игроков сегодня было больше желания победить. «Спартак», я считаю, должен был более активно начинать в первые 10-15 минут, но это уж пускай обсуждает тренерский штаб. Что касается того, что игроки «Оренбурга» сегодня играли слаженно в обороне, это результат работы наших тренеров".

После этого матча «Оренбург» поднялся на десятое место, набрав 11 очков. "Сейчас нам станет психологически легче. Я понимаю, что по сравнению с прошлым сезоном (по его итогам «Оренбург» стал седьмым) мы вряд ли сможем так же удачно выступить, у нас значительно омолодилась команда. Но до зимней паузы, которая наступит 8 декабря, нам надо быть в десятке.