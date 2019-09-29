Тренер «Краснодара»: «Мы довольны отношением футболистов к игре»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу кубанской команды в матче с тульским «Арсеналом»:

Игра сложилась для нас не очень просто. Мы довольны отношением наших ребят к игре. После трёх поражений было не очень просто выиграть. С самого начала у нас было преимущество, хотя и не было столько явных моментов. Думаю, мы сегодня наиграли на победу. Мы рады, что удалось одержать победу, это было крайне важно для нас. Что касается травм, Вандерсон получил повреждение после ЦСКА , у Спайича также небольшое повреждение голеностопа, но мы ожидаем его в ближайшее время на поле. У Игнатьева небольшая травма. Неприятно, но мы ждем их восстановления.



«Арсенал», может быть, добавил немного в концовке, сложно сказать, почему мы отдали инициативу сопернику в концовке второго тайма. Нужно посмотреть игру, понять, почему так получилось, поговорить с ребятами. Мы не согласны с карточкой Вильены. Было видно, что он сделал это не намеренно. Решают арбитры, они смотрят VAR . Не можем пока ничего сказать по поводу протеста. Нужно еще раз посмотреть момент и потом принимать решение.

Мы рады, что Фернандеш наконец пополнил наши ряды. Понятно, что ему было непросто, он долгий период не участвовал в матчах.

Моменты были во втором тайме только у «Арсенала», но нельзя сказать, что мы чем-то недовольны. Конечно, есть небольшая усталость, эмоциональность после трех поражений. Никакого кризиса у команды нет. Настроение в команде не самое лучшее, когда ты проигрываешь, это очевидно. Сейчас все мысли только о «Хетафе», думать о «Спартаке» мы начнём только в четверг вечером.

Ари является пенальтистом, мы не сомневаемся в нем. Если он периодически не забивает, это не значит, что он больше не будет пробивать пенальти. Он готов, у него есть определенный уровень и опыт.