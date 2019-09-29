Джикия ответил на вопрос: «Комфортно ли было работать с Кононовым?»

Защитник «Спартака» после увольнения главного тренера рассказал о работе с ним:

Не могу ответить на вопрос о том, почему проиграли три домашних матча подряд. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

Кононов? Следующий вопрос.

Так было ли вам комфортно с ним работать? Да.