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Джикия ответил на вопрос: «Комфортно ли было работать с Кононовым?»

сегодня, 20:15
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после увольнения главного тренера Олега Кононова рассказал о работе с ним:

Не могу ответить на вопрос о том, почему проиграли три домашних матча подряд. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

Кононов? Следующий вопрос.

Так было ли вам комфортно с ним работать? Да.

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Все комментарии
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Aerobniy
   127 / 902
сегодня в 20:55
Джикия главный виновник во всех проигрышах, что за капитан, который не может настроить команду на борьбу, верните Глушакова.
верните бузову тарасову
ABir
ABir
   256 / 902
сегодня в 20:50
Подзажрались. Всех все устраивало, особенно зарплата, поэтому и комфортно было. Слили тренера
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 902
сегодня в 20:49
Щас тебя будут утендрюкен.Такова в "Спартаке" участь всех капитанов-неважно,победителей,или терпил.
Aerobniy
Aerobniy
   232 / 902
сегодня в 20:46
Джикия главный виновник во всех проигрышах, что за капитан, который не может настроить команду на борьбу, верните Глушакова.
Zenit_84
Zenit_84
   208 / 902
сегодня в 20:41
Комфортно слили
Сп62
Сп62
   87 / 902
сегодня в 20:40
Комфотно, ещё не значит эффективно.
STVA 1
STVA 1 ответил Footbolista
   100 / 902
сегодня в 20:34
Да мне фиолетово если честно . Просто на работе сижу. Давно удивляюсь , как он сидел долго в кресле.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   228 / 902
сегодня в 20:21
Джикия не капитан по сути...Рано и не по теме... Уровень уж больно средний...
Супервайзер
Супервайзер
   176 / 902
сегодня в 20:21
Главный ответ Джикия : "Кононов? Следующий вопрос."
Всем, кроме Федуна, всё было ясно . с первого дня появления недофизрука в команде.
Хотя, наверно, Пиджак и не мешал никому особо, мямлил себе под нос всякую отсебятину, но кого это волновало?
Footbolista
Footbolista ответил STVA 1
   12 / 902
сегодня в 20:20
А че, не надо было?...
STVA 1
STVA 1
   100 / 902
сегодня в 20:16
А че , уволили?
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