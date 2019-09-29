Джикия ответил на вопрос: «Комфортно ли было работать с Кононовым?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после увольнения главного тренера Олега Кононова рассказал о работе с ним:
Не могу ответить на вопрос о том, почему проиграли три домашних матча подряд. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.
Кононов? Следующий вопрос.
Так было ли вам комфортно с ним работать? Да.
Всем, кроме Федуна, всё было ясно . с первого дня появления недофизрука в команде.
Хотя, наверно, Пиджак и не мешал никому особо, мямлил себе под нос всякую отсебятину, но кого это волновало?
Всем, кроме Федуна, всё было ясно . с первого дня появления недофизрука в команде.
Хотя, наверно, Пиджак и не мешал никому особо, мямлил себе под нос всякую отсебятину, но кого это волновало?