Плетикоса: «Виноват не только Кононов, но и руководство клуба»

Бывший голкипер «Спартака» прокомментировал отставку наставника «красно-белых» и варианты, кто может возглавить московский клуб:

Если человека уволили после 11 туров, то это достаточно говорит о его проблемах, которые существовали как в результатах, так и в играх команды. Для каждого болельщика «Спартака» недопустим факт проигрыша в такой игре, как сегодня дома с «Оренбургом» или в предыдущем туре на выезде с «Уфой». Так что мне кажется, что самая основная причина этого — не только Кононов, но и спортивная политика. Сейчас пришло много футболистов. Я читал, что сказал новый спортивный директор о том, что чемпионский «Спартак» нужно менять, и что в «Спартаке» они сделали все, что могли. Я не согласен с этим. Там были еще футболисты, которые могли бы играть в хороший футбол еще года два-три. Спортивная политика «Спартака» мне не очень нравится. После чемпионства надо было укреплять команду. Мне кажется, что потенциал в „Спартаке“ был, но потерялся из-за большого количества новых футболистов, которые пришли. Не надо экономить на таких футболистах, как Промес, которые делали разницу на футбольном поле. Очень тяжело найти футболистов такого класса, которые хорошо адаптируются к русскому чемпионату.