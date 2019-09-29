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Ефремов: «Слава богу, что Кононов подал в отставку»

сегодня, 21:16

Актер театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов высказался об уходе Олега Кононова с поста главного тренера «красно-белых».

Слава богу, что Кононов подал в отставку. Не знаю, кто нужен – варианты могут быть разные. Главное, чтобы человек был с яйцами, жёсткий. Это может быть кто угодно. На Венгера и Парфёнова я не рассчитываю, у меня всё проще – Шалимов или Юран.

Отметим, что Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» после поражения столичной команды от «Оренбурга» в матче 11-го тура РПЛ (1:2).

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 898
сегодня в 22:21
У свиней будет только хуже, пока не очистятся Пердивом. Гыгыгы
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   185 / 898
сегодня в 22:04
Что-то в этот раз не в рифму, теряет навык
SHMEL
SHMEL
   49 / 898
сегодня в 22:04
Этому проекту ,по крайней мере в этом сезоне,уже ничто не поможет.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   15 / 898
сегодня в 22:01
Этот алкаш еще не раз вспомнит Кононова, когда свиньи окажутся в пердиве.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Сп62
   31 / 898
сегодня в 21:51
Сергей Юран даже очень подходящая кандидатура.
Юран всех разкюёт и разгонит!
Серёга не церемонятся)))))
Никита Бычков
Никита Бычков
   596 / 898
сегодня в 21:49
Для мяса 2 варианта подойдут григорян или гамула
Суеверный
Суеверный
   218 / 898
сегодня в 21:48
Уважение к искреннему болельщику. Дети порой говорят - респект.Только логичней было бы избавиться от владельцев а не от тренера. По составу команда сбалансирована. Тут нет вопросов. А вот хозяева... одно слово - преподаватель научного коммунизма. Где коммунизм? Ну там еще Спартак не бывал... Будет. С любым тренером и с любыми игроками пока хозяева прежние.
nubom
nubom
   240 / 898
сегодня в 21:38
"Главное, чтобы человек был с яйцами, жёсткий"
Не надо мешать Божий дар с яичницей!
Vis.
Vis.
   348 / 898
сегодня в 21:35
У него как раз есть яйца, раз он смог подать в отставку. Вальверде вон в Барселоне сидит до последнего.
kastites
kastites
   90 / 898
сегодня в 21:25
Ефремова в тренеры. Он их бухать научит и в запой введет
Сп62
Сп62
   70 / 898
сегодня в 21:22
Сергей Юран даже очень подходящая кандидатура.
STVA 1
STVA 1
   94 / 898
сегодня в 21:21
Миша выпил по ходу . Какой Шалимов!!!
Мне конечно без разницы , но Шалимову только на Срач тв сидеть.
Footbolista
Footbolista
   12 / 898
сегодня в 21:20
...и продолжил: За это надо выпить...
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