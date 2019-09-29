Ефремов: «Слава богу, что Кононов подал в отставку»

Актер театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов высказался об уходе с поста главного тренера «красно-белых».

Слава богу, что Кононов подал в отставку. Не знаю, кто нужен – варианты могут быть разные. Главное, чтобы человек был с яйцами, жёсткий. Это может быть кто угодно. На Венгера и Парфёнова я не рассчитываю, у меня всё проще – Шалимов или Юран.