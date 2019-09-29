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Ледяхов заявил о готовности возглавить «Спартак»

сегодня, 20:38

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что готов возглавить красно-белых после увольнения Олега Кононова.

Почему я должен радоваться отставке Кононова? Всё очень грустно. Проиграл «Спартак», результата у команды нет, поэтому убирают главного тренера. Здесь всё закономерно. Радости от этого никакой не испытываю.

Не знаю, почему так долго руководство оказывало поддержку Кононову. Это внутренняя кухня клуба. Они выстраивали работу клуба, какую-то вертикаль, были постоянно в контакте с главным тренером. Видимо, их устраивала и работа, и то, как он видит дальнейшее развитие клуба. Естественно, в таком большом клубе, как «Спартак», без результатов сложно рассчитывать на большее. Когда нет результата — виноват главный тренер.

Сложно говорить, какой нужен «Спартаку» тренер. В первую очередь нужен умный тренер, чтобы он пришёл и сразу дал результат, и кто готов, того и нужно приглашать.

Что касается меня, то с удовольствием взял бы «Спартак».

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Сп62
   74 / 893
сегодня в 20:58
вдруг забредет почитать
oFANATo
oFANATo
   26 / 893
сегодня в 20:58
Дайте Ледяхову поработать.
ABir
ABir
   257 / 893
сегодня в 20:53
Нужен жесткий тренер с кнутом
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 893
сегодня в 20:53
Алкотренеры и КБ-легенды Шалимов и Аленичев без бою свою цель не отдадут. А тут еще Каррера "случайно" в Москву приехал, и Гаттузо, маскируясь интересом к "Дженоа", на самом деле хочет реализовать мечту своей жизни и возглавить самый народный клуб)
Сп62
Сп62
   89 / 893
сегодня в 20:53
Неплохо было бы Валеру, но Ростов он сейчас не оставит.
Сп62
Сп62 ответил RamonCSKA
   89 / 893
сегодня в 20:51
Голосовать будет Федун. А мы примем к сведению.
Footbolista
Footbolista
   8 / 893
сегодня в 20:51
Т34
Т34
   10 / 893
сегодня в 20:49
Сейчас много найдется желающих возглавить Спартак.
RamonCSKA
RamonCSKA
   74 / 893
сегодня в 20:45
и я готов, Я смогу выполнить обещание и вывести спартак в фнл, причём с более скромной зврплатой, короче голосуйте за меня, меня в тренеры
Зейский
Зейский
   157 / 893
сегодня в 20:43
Ледяхов самая лучшая кандидатура, уже не игрок, а еще не тренер.
Союзник противников
Союзник противников
   24 / 893
сегодня в 20:43
Я тоже готов тренировать такой "Спартак".
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   281 / 893
сегодня в 20:40
Пусть сначала поклянется, что выведет спартак в ФНЛ
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